Than với sếp cũ: “Lương 50 triệu nhưng chẳng thiết đi làm”, câu trả lời của người phụ nữ 45 tuổi khiến tôi thức tỉnh

Cách đây hơn tuần, tôi vô tình gặp lại sếp cũ khi đi cà phê làm việc. Đã hơn hai năm kể từ ngày tôi nghỉ việc, chuyển sang một công ty khác với mức lương mà trước đây tôi từng nghĩ là “đỉnh cao”: 50 triệu mỗi tháng. Ngày nhận offer, tôi nhớ mình đã vui đến mức gần như không ngủ được.

Thế nhưng khi ngồi với sếp hôm đó, sau vài câu hỏi thăm công việc và cuộc sống, tôi lại buột miệng nói một câu mà chính tôi cũng thấy hơi buồn cười: “Ôi em chẳng thiết đi làm nữa” .

Sếp nhìn tôi, hơi nghiêng đầu như muốn nghe rõ hơn. Tôi cười nhưng thật ra trong lòng cũng rối. Tôi kể với sếp rằng công việc hiện tại không hẳn là tệ. Thu nhập ổn, môi trường chuyên nghiệp, dự án cũng lớn.

Nhưng càng làm lâu, tôi càng cảm thấy một kiểu mệt mỏi rất khó gọi tên. Không phải áp lực kiểu deadline hay khối lượng việc nhiều. Mà là cảm giác mỗi sáng thức dậy, tôi không thấy hào hứng, không còn động lực đi làm. Những thứ từng khiến tôi thích thú như học thêm kỹ năng mới, tranh luận ý tưởng, hoàn thành xong 1 dự án quan trọng,... tất cả dần biến mất. Mọi thứ giống như một guồng quay: làm cho xong, nhận lương, rồi lại lặp lại.

Tôi nói với sếp rằng đôi khi tôi thấy mình thật tệ, vì nhiều người vẫn đang cố gắng đạt đến mức thu nhập như vậy. Còn tôi thì lại ngồi đây than thở rằng mình không còn thiết tha với công việc.

Nghe tôi than thở xong, sếp chỉ hỏi: “Vậy em nghĩ mình đi làm vì điều gì?” .

Tôi trả lời theo phản xạ: Để kiếm tiền, để ổn định, để có cuộc sống tốt hơn. Nhưng nói xong tôi cũng tự thấy câu trả lời đó hơi… chung chung. Sếp mỉm cười, rồi kể cho tôi nghe một chuyện.

Chị nói năm chị khoảng hơn 30 tuổi, chị cũng từng rơi vào một giai đoạn giống như vậy. Công việc lúc đó đang rất tốt, thu nhập không thấp, lộ trình thăng tiến cũng rất hứa hẹn. Nhưng có một thời gian chị cảm thấy mỗi ngày đi làm giống như đang hoàn thành một nghĩa vụ, chứ không phải làm một điều mình thực sự muốn làm. Khi đó chị nghĩ có lẽ do mình mệt, hoặc do công việc quá áp lực. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, chị nhận ra vấn đề không nằm ở khối lượng công việc, mà nằm ở chỗ chị đã đạt được những thứ từng là mục tiêu của mình quá sớm.

“Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần đạt được mức thu nhập nào đó thì sẽ thấy thoải mái. Nhưng khi đạt rồi, nếu mình không có mục tiêu mới, cảm giác trống rỗng sẽ đến rất nhanh” - Chị nói.

Tôi nghe mà thấy hơi chột dạ. Vì đúng là vài năm trước, con số 50 triệu với tôi giống như một cột mốc lớn. Tôi từng nghĩ khi đạt được nó, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực tế là sau vài tháng vui vẻ ban đầu, cảm giác đó gần như biến mất.

Sếp nhìn tôi rồi nói thêm một câu khiến tôi bất ngờ: “Nếu em thấy không thiết đi làm, có khi đó lại là dấu hiệu tốt”.

Tôi tưởng chị đang đùa, nhưng chị lắc đầu.

Chị giải thích rằng nhiều người cả đời đi làm chỉ vì nỗi sợ: sợ thiếu tiền, sợ tụt lại, sợ mất ổn định. Khi nỗi sợ là động lực chính, con người thường rất chăm chỉ nhưng cũng rất dễ kiệt sức. Còn khi một ngày mình bắt đầu thấy tiền không còn là lý do duy nhất kéo mình đến công việc, đó có thể là lúc mình nên hỏi lại bản thân: “Mình thực sự muốn tạo ra giá trị gì?” .

Chị kể rằng sau giai đoạn chán việc năm đó, chị đã không nghỉ làm. Nhưng chị thay đổi cách nhìn về công việc. Thay vì chỉ tập trung vào lương hay vị trí, chị bắt đầu chọn những dự án khiến mình tò mò, những việc có thể học thêm điều gì đó, hoặc những thứ có ích cho người khác. “Khi em làm việc vì sự tò mò hoặc vì muốn tạo ra giá trị nào đó, cảm giác sẽ khác hẳn”, chị nói.

Tôi im lặng một lúc khá lâu. Không phải vì câu trả lời của sếp quá triết lý, mà vì nó… đơn giản hơn tôi tưởng. Trước đó tôi cứ nghĩ vấn đề của mình nằm ở môi trường, ở công ty, hoặc ở việc mình cần một công việc “tốt hơn”. Nhưng có lẽ điều tôi thiếu không phải là một nơi làm việc mới, mà là một lý do mới.

Trên đường về, tôi nhớ lại câu hỏi của sếp: “Em đi làm vì cái gì?”. Lúc đó tôi nhận ra rằng suốt vài năm qua, tôi gần như chỉ chạy theo những cột mốc bên ngoài: lương bao nhiêu, chức danh gì, công ty có nổi tiếng không. Khi đạt được một cột mốc, tôi lại lập tức đặt ra cột mốc khác. Nhưng tôi hiếm khi dừng lại để nghĩ xem mình thực sự muốn làm điều gì lâu dài.

Có lẽ vì vậy mà dù lương đã tăng lên đến mức từng mơ ước, tôi vẫn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó.

Cuộc trò chuyện hôm đó không khiến tôi lập tức yêu lại công việc của mình. Nhưng nó khiến tôi thay đổi cách nhìn một chút. Thay vì hỏi “công việc này trả mình bao nhiêu”, tôi bắt đầu tự hỏi “công việc này giúp mình trở thành người như thế nào”.

Nghe thì có vẻ là một thay đổi nhỏ, nhưng đối với tôi, nó giống như mở ra một cách nghĩ mới. Và có lẽ, đó cũng là lý do câu trả lời của người phụ nữ 45 tuổi ấy khiến tôi bất ngờ đến vậy. Vì chị không khuyên tôi nghỉ việc, cũng không khuyên tôi cố gắng hơn. Chị chỉ đặt lại một câu hỏi rất đơn giản - một câu hỏi mà trước đó tôi chưa từng nghĩ mình cần phải trả lời.