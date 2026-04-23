Từ tháng 04.2026, khách hàng được tích điểm không giới hạn khi chi tiêu bằng Thẻ tín dụng ACB

Thẻ tín dụng ACB nổi lên như một lựa chọn ưu tiên khi vừa tích điểm ACB Rewards không giới hạn, vừa giữ phí giao dịch ngoại tệ ở mức thấp 0,9%, giúp người dùng chi tiêu linh hoạt mà vẫn kiểm soát được kế hoạch tài chính cá nhân.

Chi tiêu với thẻ ACB, tối ưu chi phí theo nguyên tắc "live below your means" nhưng vẫn không bỏ lỡ trải nghiệm

Chủ động tài chính cá nhân thường được hiểu là kiếm nhiều hơn, nhưng thực tế lại bắt đầu từ một nguyên tắc đơn giản hơn: live below your means – chi tiêu ít hơn số tiền kiếm được. Điều này không đồng nghĩa với việc cắt giảm tối đa, mà là hiểu rõ khả năng tài chính và chủ động lựa chọn cách chi phù hợp.

Ngày nay, chi tiêu dần gắn liền với trải nghiệm cá nhân, việc tận hưởng không còn mâu thuẫn với kỷ luật tài chính, miễn là các khoản chi nằm trong kế hoạch. Khi đó, thay vì chỉ giảm chi, người dùng bắt đầu quan tâm đến việc gia tăng giá trị trên những khoản chi đã có.

Ví dụ, với ngân sách chi tiêu cá nhân khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, việc thanh toán qua phương thức hoàn tiền 5% có thể giúp người dùng nhận lại khoảng 500.000 đồng mà không làm xê dịch kế hoạch chi tiêu ban đầu. Tính trong một năm, con số này tương đương 6 triệu đồng, đủ để tận hưởng một chuyến đi ngắn hoặc chi trả một nhu cầu phát sinh.

Cùng một mức chi, nhưng giá trị nhận về cao hơn, đó cũng là cách nguyên tắc "chi trong khả năng" được vận hành theo hướng linh hoạt và hiệu quả nhất.

Chi tiêu như một phần của kế hoạch, không phải một quyết định cảm tính

Tích điểm ACB Rewards không giới hạn từ thẻ tín dụng ACB

Khi chi tiêu đã nằm trong kế hoạch, câu chuyện không còn là "có nên chi hay không", mà là "chi bằng cách nào". Đây là lúc các công cụ tài chính bắt đầu phát huy vai trò – không phải để thúc đẩy tiêu dùng, mà để giúp mỗi khoản chi trở nên hợp lý hơn với tổng thể tài chính cá nhân.

Các dòng Thẻ tín dụng ACB được thiết kế xoay quanh chính cách tiếp cận đó. Với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển hoặc chi tiêu cho trải nghiệm, ACB Privilege Visa Signature và ACB Visa Signature mang lại mức tích lũy 5% điểm ACB Rewards cho các giao dịch ăn uống, du lịch, tối đa 500.000 điểm mỗi tháng, cùng mức tích điểm 1% không giới hạn cho các giao dịch còn lại. Điểm thưởng có thể quy đổi trực tiếp trên ứng dụng ACB ONE thành các voucher thuộc nhiều ngành hàng.

Đối với những khách hàng thường xuyên công tác hoặc du lịch nước ngoài, mỗi khoản chi tiêu đều đi kèm mối bận tâm về phí phát sinh và thời gian chờ đợi. Mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0,9% giúp họ yên tâm kiểm soát chi phí khi thanh toán quốc tế, trong khi các đặc quyền như quyền sử dụng phòng chờ thương gia mang đến trải nghiệm di chuyển nhanh chóng, thoải mái – đặc biệt giá trị trong những chuyến đi dày lịch trình.

Ở phân khúc phổ biến hơn, ACB Visa Platinum tập trung vào các nhu cầu chi tiêu hàng ngày như ăn uống, mua sắm online hoặc thanh toán qua các ví như Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay với mức tích điểm lên đến 5% ACB Rewards. Đồng thời, các giải pháp trả góp linh hoạt, bao gồm trả góp 0% tại đối tác hoặc chuyển đổi trực tiếp trên ứng dụng, giúp người dùng phân bổ chi tiêu phù hợp hơn với kế hoạch tài chính cá nhân.

Chủ động tài chính không chỉ đến từ việc chi ít, mà từ việc hiểu rõ giới hạn và lựa chọn cách chi phù hợp. Khi mỗi khoản chi đều nằm trong khả năng chi trả, việc tận dụng thêm giá trị từ những giao dịch đó trở thành một lựa chọn tự nhiên. Khi đó, chi tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại, mà còn được vận hành theo hướng hiệu quả và có chủ đích hơn.