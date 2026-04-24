Lần đầu tiên trong lịch sử, Microsoft ‘mời’ 9.000 nhân viên ‘tự nguyện’ nghỉ việc để dành nguồn lực cho AI

Trong suốt hơn nửa thế kỷ tồn tại, Microsoft hiếm khi phải dùng đến những biện pháp mạnh tay để thay đổi cấu trúc nhân sự cốt lõi.

Thế nhưng, "cơn lốc" trí tuệ nhân tạo đã buộc Satya Nadella và các cộng sự phải đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ: Mời các nhân viên lâu năm tự nguyện nghỉ việc (buyouts) để tái thiết kế bộ máy xoay quanh trục hành động duy nhất là AI.

Cuộc "thay máu" lịch sử của gã khổng lồ 51 tuổi

Theo bản ghi nhớ nội bộ từ Giám đốc Nhân sự Amy Coleman được tờ Wall Street Journal (WSJ) xác nhận, Microsoft đang triển khai "Chương trình nghỉ hưu tự nguyện". Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ông lớn phần mềm này chủ động đưa ra các gói hỗ trợ tài chính để khuyến khích những nhân viên có thâm niên rời đi.

Đối tượng của đợt "buyouts" này là các nhân viên cấp cao từ Giám đốc điều hành (Senior Director) trở xuống, đang làm việc tại Mỹ. Điều kiện để nhận gói hỗ trợ là tổng số tuổi đời và số năm cống hiến phải đạt con số 70.

Theo các nguồn tin thân cận, khoảng 7% lực lượng lao động của Microsoft tại Mỹ, tương đương gần 9.000 người trên tổng số 125.000 nhân sự, đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Lý giải về động thái này, bà Coleman cho biết công ty đang nỗ lực đơn giản hóa bộ máy để di chuyển nhanh hơn và cung cấp các giải pháp mà khách hàng mong đợi. Trong thế giới công nghệ, "đơn giản hóa" thường là từ lóng cho việc cắt giảm những mảng miếng cũ kỹ để nhường tài nguyên cho các dự án ưu tiên. Và ở thời điểm hiện tại, ưu tiên đó không gì khác ngoài AI.

Không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm nhân sự, Microsoft còn thực hiện một cuộc cải tổ sâu rộng trong hệ thống đánh giá hiệu suất và đãi ngộ. Điểm đáng chú ý nhất là việc công ty quyết định tách biệt hoàn toàn giữa tiền thưởng (bonus) và quyền mua cổ phiếu (stock options).

Trước đây, hai khoản này thường gắn liền với nhau, tạo ra một cơ chế an toàn cho nhân viên lâu năm. Việc thay đổi này cho thấy Microsoft muốn chuyển sang một hệ thống linh hoạt hơn, tập trung thưởng cho những cá nhân đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu chiến lược mới, thay vì dựa trên thâm niên hay các chỉ số hiệu suất truyền thống đã lỗi thời.

Đây là một tín hiệu rõ ràng gửi đến đội ngũ nhân sự: Microsoft của tương lai sẽ không còn là nơi để "ngồi mát ăn bát vàng" dựa trên thành tựu quá khứ. Mọi nguồn lực tài chính đang được điều chỉnh để đổ vào những khối óc có khả năng thúc đẩy AI.

Động thái quyết liệt của Satya Nadella diễn ra trong bối cảnh Microsoft đang phải chịu áp lực nặng nề từ các nhà đầu tư. Dù là người đi tiên phong nhờ mối lương duyên với OpenAI, nhưng trong 6 tháng qua, giá cổ phiếu MSFT đã bốc hơi gần 20%.

Thị trường đang đặt ra những dấu hỏi lớn về khả năng tự chủ của Microsoft. Việc quá phụ thuộc vào mô hình của OpenAI, sự chậm trễ trong việc ra mắt các sản phẩm AI tự thân, cùng chi phí khổng lồ để xây dựng các trung tâm dữ liệu đang khiến các cổ đông mất kiên nhẫn.

Thêm vào đó, dòng sản phẩm Copilot chiến lược của hãng cũng đang gặp khó khăn khi gây ra sự nhầm lẫn cho người dùng và chưa đạt được độ tương thích tối ưu.

Chính vì vậy, một loạt thay đổi nhân sự cấp cao đã được thực hiện chỉ trong vài tháng qua. Việc bổ nhiệm Dan Shapero làm CEO LinkedIn hay đẩy Jacob Andreou lên dẫn dắt đội ngũ Copilot thống nhất cho thấy Nadella đang muốn dọn dẹp những mâu thuẫn nội bộ để tạo ra một xung lực mới.

Sự chuyển dịch sang AI cũng chứng kiến sự rời đi của những "tượng đài" tại Redmond. Rajesh Jha, người từng quản lý mảng Windows và thiết bị, hay Phil Spencer, "linh hồn" của mảng Gaming với 38 năm cống hiến, đều đã thông báo nghỉ hưu hoặc rời vị trí.

Việc thay thế những lãnh đạo kỳ cựu này bằng các gương mặt mới từ bộ phận CoreAI cho thấy Microsoft đang thực hiện đúng phương châm: AI không còn là một tính năng đi kèm, mà là "hệ điều hành" cho mọi hoạt động của công ty.

*Nguồn: WSJ, BI