Có tiền chưa mà cứ than chán việc?

“Nghề chọn người chứ người không ai chọn đi làm”.

Đây là câu nói từng viral một thời mà không ít dân văn phòng vẫn thi thoảng thốt lên. Nó đúng một nửa - “nghề chọn người”, còn chuyện “không ai chọn đi làm” thì đương nhiên là đùa thôi. Bởi muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống, chúng ta đều phải đi làm!

Chuyện công việc áp lực, deadline “dí” sát nút là điều không ai muốn nhưng cũng không ai còn lạ. Trong bối cảnh ấy, có người cứ than hoài một điều: Chán lắm rồi, hay là nghỉ việc?

Cảm giác chán nản, mệt mỏi không sai, nó là điều rất bình thường khi chịu áp lực cao. Nhưng cứ than thở mãi thì lại là chuyện khác. Vì vấn đề cần đặt ra lúc này là: Mình đã thực sự có đủ điều kiện để chán việc một cách “có trách nhiệm” hay chưa? Bởi nghỉ việc không thể và cũng không nên là quyết định được đưa ra chỉ vì chán.

1. Có một khoản dự phòng đủ để sống ít nhất 6 tháng

Chán việc và nghỉ việc trong khi không có tiền dự phòng, chẳng khác nào tự đưa bản thân từ “thế khó” này sang “thế khó” khác.

Ảnh minh họa

Một quỹ tài chính đủ chi tiêu trong tối thiểu 6 tháng là điều bắt buộc phải có. Chưa có, bạn không có quyền than thở chán việc suốt ngày.

Nói thế này cho dễ hình dung: Giả sử trung bình 1 tháng, bạn cần 12 triệu đồng để trang trải các nhu cầu cơ bản bao gồm thuê nhà cùng phí dịch vụ, ăn uống, đi lại,... thì quỹ dự phòng tối thiểu cần có là 6 tháng sinh hoạt phí - tương đương 72 triệu đồng.

Chỉ khi có “vùng đệm” này, quyết định nghỉ việc mới bớt sai số, và không còn là cú nhảy liều lĩnh, mà trở thành một bước chuyển có tính toán.

2. Hiểu rõ mình chán điều gì, không chỉ là “chán chung chung”

Rất nhiều người nói mình chán việc, nhưng lại không thể trả lời cụ thể: chán công việc, chán môi trường, hay chán chính bản thân mình trong công việc đó. Nếu không phân định rõ, việc nghỉ việc chỉ là thay đổi bối cảnh chứ không giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Người thực sự sẵn sàng để nghỉ việc vì chán, là người hiểu mình đang không hài lòng ở đâu: công việc lặp lại, thiếu cơ hội phát triển, sếp không phù hợp hay giá trị cá nhân không còn khớp. Sự rõ ràng này giúp tránh “nhảy việc trong vô định”.

3. Có ít nhất một kỹ năng đủ để kiếm tiền ở nơi khác

Nghỉ việc không đồng nghĩa với ngừng kiếm tiền. Vì vậy, trước khi rời đi, bạn cần có ít nhất một kỹ năng có thể chuyển đổi thành thu nhập. Đó có thể là kỹ năng chuyên môn đang làm, hoặc một kỹ năng phụ đã được trau dồi từ trước. Điểm quan trọng không nằm ở việc giỏi đến mức nào, mà là khả năng mang lại giá trị và được trả tiền.

Khi có “cần câu” trong tay, việc rời khỏi một công việc không còn là bước đi vô định, mà là một bước chuyển tiếp có chủ đích.

4. Tuyệt đối cẩn trọng nếu đang có nợ

Một khoản vay lớn, đặc biệt là nợ tiêu dùng hoặc vay mua nhà, sẽ khiến quyết định nghỉ việc trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Điều này không có nghĩa là người có nợ không được nghỉ việc, nhưng cần có kế hoạch cụ thể: Dòng tiền trả nợ đến từ đâu, trong bao lâu, có phương án dự phòng hay không.

Ảnh minh họa

Chán việc trong khi vẫn phải gánh áp lực tài chính lớn mà không có phương án thay thế chỉ khiến tình hình tệ hơn.

5. Có hình dung rõ ràng về bước tiếp theo

Nghỉ việc không phải là điểm kết thúc, mà là điểm chuyển tiếp. Người “đủ điều kiện” để chán việc thường đã nghĩ trước về bước tiếp theo: tìm một công việc tương tự nhưng môi trường tốt hơn, chuyển ngành, học thêm kỹ năng, hay thử làm tự do.

Chúng ta không cần một kế hoạch hoàn hảo, nhưng ít nhất phải có định hướng. Điều này giúp bạn tránh tình trạng nghỉ việc xong rồi… hoang mang, mất phương hướng, và cuối cùng quay lại điểm xuất phát trong tâm thế mệt mỏi hơn.

Sau khi nghỉ việc, dù chuẩn bị tốt đến đâu, có thể bạn vẫn sẽ phải đối mặt với cảm giác mọi thứ “không ổn định”: thu nhập chưa đều, nhịp sống thay đổi, thậm chí là cảm giác mất phương hướng. Không phải ai cũng quen với việc không có lịch làm việc cố định hay không có đồng nghiệp xung quanh.

Thế nên đừng nghĩ rằng nghỉ việc sẽ giải quyết mọi vấn đề. Thực tế, mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Công việc mới cũng có áp lực riêng, làm tự do cũng có rủi ro riêng, còn nghỉ ngơi dài ngày cũng có thể khiến mất động lực.

Chán việc là cảm xúc thật, và đôi khi là tín hiệu cho thấy cần thay đổi. Nhưng nghỉ việc lại là một quyết định cần nhiều yếu tố hơn là chỉ dựa vào cảm xúc. Khi có đủ những điều kiện tối thiểu về tài chính, kỹ năng và sự chuẩn bị về mặt định hướng cũng như tâm lý, dù bạn chọn ở lại làm tiếp hay rời đi, đó đều là một quyết định xác đáng chứ không phải sự bồng bột nhất thời.