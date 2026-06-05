Giá vàng hôm nay 5/6: Đảo chiều hồi phục

Sáng 5/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.467 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hồi phục khi đồng USD suy yếu và giá dầu giảm. Bên cạnh đó, thông tin nền kinh tế Mỹ tạo thêm 122.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn mức dự báo là 110.000 việc làm đã giúp giá vàng quay đầu đi lên.

Ngoài ra, giá vàng bật tăng khi giới đầu tư đánh giá triển vọng mới về khả năng chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Tuy vậy, giới đầu tư cũng cho rằng đà tăng của vàng hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào diễn biến của giá dầu và đồng USD. Giá vàng chỉ thực sự tăng mạnh khi dầu và đồng USD giảm. Điều đó khiến kim loại quý này phụ thuộc đáng kể vào các thông tin tích cực liên quan đến quan hệ Mỹ - Iran nếu muốn duy trì động lực tăng giá bền vững.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 5/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 153 triệu đồng/lượng (mua) - 156 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 153 triệu đồng/lượng (mua) - 156 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.467 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường đang chịu sức ép trong bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi cùng xuất hiện.

Trong ngắn hạn, giá vàng đối mặt nhiều biến động. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm gia tăng nhu cầu trú ẩn, nhưng giá dầu tăng mạnh lại kéo theo lo ngại lạm phát, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu được hỗ trợ.

Về kỹ thuật, vùng giá 4.460 - 4.500 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự gần của giá vàng thế giới. Nếu vượt qua vùng này, kim loại quý có thể hướng tới các mốc cao hơn. Ngược lại, nếu mất vùng hỗ trợ quanh 4.438 USD/ounce, áp lực điều chỉnh có thể còn tiếp diễn.