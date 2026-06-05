Cô gái bỏ việc kế toán lương 158 triệu/tháng để đi cọ toilet: "Dọn bồn cầu giúp tôi hạnh phúc hơn"

Quyết định này, nhiều người cho là "dở hơi, ngược đời" nhưng người trong cuộc lại thấy rất ok!

Trong mắt nhiều người, một công việc văn phòng ổn định với mức thu nhập cao so với mặt bằng chung là điều "đáng mơ ước".

Thế nhưng với Lee Yun-jae (31 tuổi) - Người đã từ bỏ công việc kế toán với mức thu nhập 100 triệu Won/năm (khoảng 1,9 tỷ đồng - tương đương 158 triệu/tháng), lại không nghĩ thế. Gần dây, câu chuyện của Lee Yun-jae khiến truyền thông và các nền tảng MXH được một phen rôm rả. Vấn đề sẽ không có gì đáng bàn nếu cô bỏ việc kế toán để khởi nghiệp, kinh doanh hay "gap year" - nghỉ ngơi 1 năm. Nhưng lựa chọn của Lee Yun-jae lại là làm nhân viên dọn dẹp khu vực vệ sinh, cụ thể là cọ toilet.

Lee Yun-jae

Từng là "con nhà người ta"

Sinh ra tại Hàn Quốc, nhưng từ năm 5 tuổi, Lee Yun-jae cùng gia đình chuyển tới Nhật Bản. Ngay từ khi còn đi học, cô đã là một học sinh xuất sắc. Trong suốt 6 năm trung học cơ sở và trung học phổ thông, Yun-jae luôn đứng đầu toàn trường. Đến năm thứ 3 đại học, cô vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán công chứng của Nhật Bản, một trong những chứng chỉ nghề nghiệp có độ khó cao.

Sau đó, Yun-jae làm việc với vai trò kế toán trong 4 năm tại Nhật Bản trước khi trở về Hàn Quốc và tiếp tục theo đuổi nghề này thêm 3 năm nữa.

Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của cô dường như là hình mẫu thành công mà nhiều người mong muốn. Tuy nhiên, chính Yun-jae thừa nhận việc trở thành kế toán chưa bao giờ là giấc mơ thực sự của bản thân.

Cô kể rằng khi học lớp 12, mẹ cô lâm bệnh. Thời điểm đó, Yun-jae nghĩ rằng nếu có thể sở hữu một chứng chỉ nghề nghiệp danh giá và trở thành người thành công, mẹ sẽ cảm thấy yên lòng và hạnh phúc. Đó là động lực khiến cô quyết tâm theo ngành kế toán.

Những năm tháng sau đó, cái tên "Yun-jae" luôn gắn liền với các thành tích nổi bật. Từ học sinh đứng đầu trường đến người sở hữu chứng chỉ hành nghề danh giá, cô từng tin rằng mình là một người xuất sắc. Thế nhưng một cuộc gặp với người bạn cũ thời trung học đã khiến suy nghĩ ấy thay đổi.

Trong một lần hội ngộ sau nhiều năm, người bạn bất ngờ nói với cô: "Tớ từng nghĩ cậu sẽ sống một cuộc đời thật đặc biệt".

Câu nói tưởng như đơn giản ấy lại khiến Yun-jae suy nghĩ rất nhiều. Cô nhận ra rằng dù đang có công việc được xã hội đánh giá cao, bản thân lại không hề cảm thấy mình đang sống một cuộc đời đặc biệt hay có ý nghĩa.

Sau cuộc gặp đó, cô nhiều lần tự hỏi vì sao mình đã cố gắng đến như vậy trong suốt nhiều năm. Cô từng bật khóc khi nghĩ về những câu hỏi như: "Mình đã làm việc chăm chỉ vì điều gì?" hay "Điều mình thực sự muốn là gì?" .

Lee Yun-jae

Yun-jae dần nhận ra rằng việc cố gắng trở thành người giỏi nhất khi còn đi học rồi tiếp tục theo đuổi mức lương cao, chức vụ cao hơn khi đi làm chỉ tạo ra một vòng lặp không có điểm dừng. Mỗi khi đạt được một mục tiêu, cô lại phải tìm kiếm một cột mốc khác để chứng minh giá trị bản thân.

Ngay cả khi đã trở thành kế toán với mức lương đáng mơ ước, Yun-jae vẫn cảm thấy mình chỉ là một kế toán bình thường giữa rất nhiều người khác trong ngành.

Khối lượng công việc lớn cùng những giờ làm thêm kéo dài khiến cô gần như không còn thời gian suy nghĩ về cuộc sống của mình. Cho đến một ngày, Yun-jae tình cờ đọc lại cuốn nhật ký được viết trước khi đi làm. Trong đó, cô từng ghi lại những mong muốn rất giản dị: bắt đầu buổi sáng bằng việc đọc những cuốn sách yêu thích, đi dạo vào buổi chiều và kết thúc một ngày bằng việc viết nhật ký.

Khi đọc lại những dòng ấy, Yun-jae nhận ra cuộc sống hiện tại hoàn toàn trái ngược với điều cô từng hình dung. Và thế là cô nghỉ việc.

Thấy hạnh phúc hơn khi là nhân viên cọ toilet, dọn nhà vệ sinh

Sau khi nghỉ việc, Yun-jae quyết định thử làm các công việc bán thời gian, trong đó có công việc dọn dẹp nhà vệ sinh. Ban đầu, Yun-jae lo sợ rằng công việc này sẽ khiến cô cảm thấy xấu hổ hoặc tự ti. Trước đó, cô chưa từng phải tự dọn nhà vệ sinh của chính mình, hay làm các công việc tương tự.

Nhưng thực tế lại khác hoàn toàn.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ cảm thấy tủi thân khi làm công việc này. Nhưng hóa ra không phải vậy. Hiện tại, công việc cọ bồn cầu, dọn nhà vệ sinh giúp tôi thấy hạnh phúc hơn rất nhiều so với khi còn là kế toán" - Cô chia sẻ.

Lee Yun-jae

Theo Yun-jae, xã hội Hàn Quốc tồn tại áp lực rất lớn về việc phải sống theo những tiêu chuẩn được người khác công nhận. Nhiều người dành quá nhiều thời gian để lo lắng về cách người khác đánh giá mình thay vì tập trung vào cuộc sống mà bản thân thực sự mong muốn. Dù đang làm công việc dọn nhà vệ sinh, nhưng Yun-jae cho biết đây không phải đích đến cuối cùng của cô. Hiện tại, cô đang trong quá trình chuyển hướng sang nghề tư vấn hướng nghiệp. Công việc dọn nhà vệ sinh chỉ là nguồn thu nhập tạm thời trong giai đoạn cô xây dựng sự nghiệp mới.

Cô khẳng định chưa từng hối hận vì quyết định nghỉ việc. Thay vào đó, Yun-jae hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho những người vẫn đang loay hoay tìm kiếm con đường riêng.

Câu chuyện của Lee Yun-jae cho thấy thành công không phải lúc nào cũng được đo bằng chức danh hay thu nhập. Với cô gái 31 tuổi này, từ bỏ mức thu nhập tốt, để bắt đầu lại từ những công việc giản dị nhất, chính là cách để tìm thấy cảm giác bình yên và hạnh phúc mà cô đã kiếm tìm suốt nhiều năm.

(Nguồn: ChosunBiz)