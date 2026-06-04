Bộ Tài chính: Chưa đánh thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng miếng

Bộ Tài chính cho biết hiện chưa có cơ sở để quy định chi tiết việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Bộ Tài chính cho biết hiện chưa đưa ra quy định cụ thể về việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng. Việc triển khai chính sách này sẽ chỉ được xem xét khi khung pháp lý quản lý thị trường vàng được hoàn thiện và các điều kiện tổ chức thực hiện đã sẵn sàng.

Bộ Tài chính chưa chốt đánh thuế thu nhập chuyển nhượng vàng miếng

Thông tin được nêu trong Bản giải trình, tiếp thu dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo góp ý của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này đề nghị bổ sung quy định hướng dẫn áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu từ giao dịch chuyển nhượng vàng miếng. Tuy nhiên, việc áp dụng không bao gồm các trường hợp cá nhân mua bán vàng nhằm mục đích tích lũy, tiết kiệm hoặc nắm giữ tài sản dài hạn, không phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc nghiên cứu chính sách thuế đối với giao dịch vàng phù hợp với định hướng của Chính phủ trong việc nâng cao tính minh bạch của thị trường vàng, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát, hạn chế tình trạng đầu cơ.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị từng giao dịch.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị định hiện chưa có quy định chi tiết về ngưỡng áp thuế, phương pháp tính thuế cũng như thời điểm triển khai đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc sớm ban hành hướng dẫn là cần thiết trong bối cảnh thị trường vàng trong nước có nhiều biến động, giá vàng tăng mạnh và tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính minh bạch của thị trường.

Ở góc độ địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã xác định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là khoản thu nhập khác thuộc diện chịu thuế. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định chưa làm rõ nhiều nội dung quan trọng như ngưỡng giá trị chịu thuế, mức thuế suất cụ thể hay cách thức tính thuế. Do đó, địa phương kiến nghị cần có hướng dẫn cụ thể để bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện, tránh gây khó khăn cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

Phản hồi các ý kiến trên, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã giao Chính phủ quyết định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và điều chỉnh thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Theo Bộ Tài chính, đây là cơ sở pháp lý để Chính phủ xem xét áp dụng chính sách thu thuế khi các điều kiện về quản lý thị trường và hạ tầng phục vụ quản lý được hoàn thiện.

Bộ Tài chính cũng cho biết Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vàng để trình Chính phủ. Sau khi đề án được thông qua, các cơ quan chức năng sẽ có thêm cơ sở để hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động thị trường vàng.

"Chỉ khi hệ thống quy định quản lý thị trường vàng được xây dựng đầy đủ và phù hợp, việc xem xét áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng của cá nhân mới có cơ sở triển khai. Vì vậy, nội dung này chưa được quy định chi tiết trong dự thảo Nghị định hiện nay"- Bộ Tài chính nêu rõ.