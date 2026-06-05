Mất tới 1 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm, giá vàng trong nước tiếp tục dò đáy

Sáng 5/6, giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Cụ thể, trong sáng nay, SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm cùng niêm yết vàng miếng ở mức 153 - 156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng Phú Quý giao dịch ở mức 152,8 - 156 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng mua vào 153 triệu đồng/lượng và bán ra 154,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua vào 152,8 triệu đồng/lượng và bán ra 155,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng giao dịch ở mức 152,8 - 155,8 triệu đồng/lượng.

DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết vàng nhẫn ở mức 153 - 156 triệu đồng/lượng. Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn được giao dịch ở mức 153 - 154,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn ở mức 153 triệu đồng/lượng cho cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, Ngọc Thẩm công bố giá vàng nhẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy tùy từng thương hiệu, giá vàng miếng và vàng nhẫn đã giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng đi ngang so với chiều qua nhưng giảm mạnh so với sáng hôm qua. Ảnh: SJC

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh ngưỡng 4.476 USD/ounce, tăng khoảng 53 USD/ounce so với mức đáy 4.423 USD/ounce ghi nhận trong phiên giao dịch đêm trước.

Giới đầu tư hiện nghiêng về khả năng căng thẳng Mỹ - Iran chỉ gây gián đoạn ở mức độ hạn chế thay vì dẫn tới một cú sốc lớn về nguồn cung năng lượng. Kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận giữa các bên đã kéo giá dầu hạ nhiệt, đồng thời làm giảm áp lực lạm phát, khiến lợi suất trái phiếu Mỹ giảm theo.

Trong bối cảnh đó, vàng được hưởng lợi nhiều hơn từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ và cắt giảm lãi suất, thay vì chỉ dựa vào nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.



