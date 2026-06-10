Có nhà đóng cả trăm triệu học phí: 3 dòng thẻ tín dụng hoàn tiền lên đến 15% cho chi tiêu giáo dục, bớt đồng nào hay đồng đó!

Học phí thì cố định, nhưng như vậy không có nghĩa là không thể tiết kiệm.

Nhắc đến thẻ tín dụng hoàn tiền, nhiều người thường nghĩ đến các khoản chi tiêu hằng ngày như ăn uống, mua sắm hay đi siêu thị. Tuy nhiên, tính năng hoàn tiền của thẻ tín dụng không chỉ dừng lại ở các chi tiêu thường ngày. Ngay cả với những khoản chi định kỳ hàng quý/hàng năm như tiền học phí của con hay chi phí đóng bảo hiểm cũng sẽ được hoàn tiền đáng kể, nếu lựa chọn đúng loại thẻ.

Và những người có con trong độ tuổi đến trường chắc hẳn đều biết: Con bước vào kỳ nghỉ hè cũng là lúc bố mẹ cần chuẩn bị tiền học phí cho năm học mới. Thế nên giờ là thời điểm phù hợp để bố mẹ cân nhắc 3 dòng thẻ tín dụng dưới đây. Mức hoàn tiền lên đến 15% cho chi phí giáo dục.

1. Thẻ tín dụng VPBank Lady MasterCard

VPBank Lady MasterCard là một trong những thẻ tín dụng có mức hoàn tiền lý tưởng cho chi tiêu giáo dục, và cả chi tiêu bảo hiểm, chăm sóc sắc đẹp/y tế/thời trang/giải trí hoặc chi tiêu ở siêu thị. Cụ thể:

Với khách hàng có tổng doanh số giao dịch từ 15 triệu/kỳ sao kê trở lên:

- Các chi tiêu bảo hiểm: Hoàn 15%, tối đa 300.000 đồng

- Các chi tiêu giáo dục: Hoàn 15%, tối đa 200.000 đồng

- Các chi tiêu chăm sóc sắc đẹp/ Y tế/ Thời trang/ Giải trí: Hoàn 15%, tối đa 300.000 đồng

- Các chi tiêu siêu thị: Hoàn 5%, tối đa 300.000 đồng

Với khách hàng có tổng doanh số giao dịch dưới 15 triệu/kỳ sao kê:

- Các chi tiêu bảo hiểm : Hoàn 7,5%, tối đa 150.000 đồng

- Các chi tiêu giáo dục: Hoàn 7,5%, tối đa 100.000 đồng

- Các chi tiêu chăm sóc sắc đẹp/ Y tế/ Thời trang/ Giải trí: Hoàn 7,5%, tối đa 150.000 đồng

- Các chi tiêu siêu thị: Hoàn 2,5%, tối đa 150.000 đồng

Ngoài ra, với các chi tiêu còn lại cho cả 2 nhóm trên, thẻ tín dụng VPBank Lady Mastercard cũng có chính sách hoàn 0,1% và không giới hạn số tiền hoàn.

Bên cạnh đó, thẻ tín dụng VPBank Lady Mastercard còn có ưu đãi quà chào mừng: Hoàn tiền 400.000 đồng cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng Lady và đạt tổng doanh số giao dịch từ 2 triệu đồng trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ chính.

Thẻ tín dụng VPBank Lady MasterCard

Phí thường niên của thẻ tín dụng VPBank Lady Mastercard: Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ chính vật lý khi chủ thẻ thực hiện tối thiểu 3 giao dịch chi tiêu trong vòng 30 ngày đầu sau khi mở thẻ (mỗi giao dịch từ 300.000 đồng). Miễn phí thường niên năm tiếp theo cho thẻ chính vật lý nếu có tổng chi tiêu của cả thẻ chính và thẻ phụ (chỉ tính giao dịch POS và Online) trong năm đạt từ 120 triệu đồng.

Điều kiện mở thẻ tín dụng VPBank Lady Mastercard: Khách hàng cá nhân từ 18 tuổi trở lên, thu nhập từ 7 triệu đồng/tháng.

2. Thẻ tín dụng TPBank EVO

Với thẻ tín dụng TPBank EVO, chủ thể có thể thoải mái lựa chọn lĩnh vực hoàn tiền yêu thích và nhận hoàn tiền lên đến 10%. Chính sách hoàn tiền của thẻ tín dụng TPBank EVO cụ thể như sau:

Với chi tiêu thuộc lĩnh vực Giáo dục & Siêu thị:

- Hoàn 10% cho chi tiêu Giáo dục & Siêu thị khi tổng chi tiêu kỳ từ 15 triệu đồng/kỳ

- Hoàn 2% cho chi tiêu Giáo dục & Siêu thị khi tổng chi tiêu kỳ dưới 15 triệu đồng/kỳ

Với chi tiêu thuộc lĩnh vực mua sắm trực tuyến (Shopee, Tiktokshop, Lazada, Grab, Be, Traveloka,...):

- Hoàn 10% cho chi tiêu trực tuyến khi tổng chi tiêu kỳ từ 30 triệu đồng/kỳ

- Hoàn 5% cho chi tiêu trực tuyến khi tổng chi tiêu kỳ từ 10 - 30 triệu đồng/kỳ

- Hoàn 1% cho chi tiêu trực tuyến khi tổng chi tiêu kỳ dưới 10 triệu đồng/kỳ

Với chi tiêu thuộc lĩnh vực Đi lại & Ăn uống:

- Hoàn 10% cho chi tiêu Đi lại & Ăn uống khi tổng chi tiêu kỳ từ 15 triệu đồng/kỳ

- Hoàn 2% cho chi tiêu Đi lại & Ăn uống khi tổng chi tiêu kỳ dưới 15 triệu đồng/kỳ

Với chi tiêu thuộc lĩnh vực Thương mại điện tử & Làm đẹp:

- Hoàn 10% cho chi tiêu Thương mại điện tử & Làm đẹp khi tổng chi tiêu kỳ từ 15 triệu đồng/kỳ

- Hoàn 2% cho chi tiêu Thương mại điện tử & Làm đẹp khi tổng chi tiêu kỳ dưới 15 triệu đồng/kỳ

Với chi tiêu thuộc lĩnh vực Du lịch & Giải trí:

- Hoàn 10% cho chi tiêu Du lịch & Giải trí khi tổng chi tiêu kỳ từ 15 triệu đồng/kỳ

- Hoàn 2% cho chi tiêu Du lịch & Giải trí khi tổng chi tiêu kỳ dưới 15 triệu đồng/kỳ

Thẻ tín dụng TPBank EVO

Phí thường niên thẻ tín dụng TPBank EVO: Miễn phí năm đầu tiên khi thực hiện ít nhất 3 giao dịch trong vòng 90 ngày đầu kể từ ngày mở thẻ. Miễn phí thường niên năm thứ 2 nếu tổng chi tiêu năm trước đạt 100 triệu đồng. Trường hợp không đạt điều kiện ưu đãi, phí thường niên áp dụng là 495.000đ/năm

Điều kiện mở thẻ tín dụng TPBank EVO: Khá đơn giản. Không yêu cầu chứng minh thu nhập, khách hàng có thể chủ động đăng ký và hoàn tất thủ tục mở thẻ tín dụng online 100% tại bất kỳ đâu mà không cần đến chi nhánh, điểm giao dịch của Ngân hàng. Trong vòng 15 phút, hệ thống sẽ tự động đánh giá thông tin hồ sơ do khách hàng cung cấp để xét duyệt và phát hành thẻ cho các Khách hàng phù hợp với chính sách cấp thẻ của TPBank tại từng thời kỳ. Ngay sau khi được phê duyệt cấp thẻ, Khách hàng chỉ cần download ứng dụng TPBank eBank để kích hoạt và sử dụng thẻ.

3. Thẻ tín dụng VIB Family Link

Đúng như tên gọi, VIB Family Link được thiết kế hướng đến nhu cầu chi tiêu của gia đình, trong đó giáo dục là một trong những nhóm ngành được ưu tiên.

Cụ thể: Chủ thẻ có thể nhận hoàn tiền lên đến 10% khi đăng ký 1 trong 3 danh mục ưu tiên gồm Giáo dục, Y tế hoặc Bảo hiểm, trong khi các giao dịch còn lại vẫn được tích lũy hoàn tiền ở mức 0,1%.

Ngoài ra, thẻ còn đi kèm nhiều quyền lợi dành riêng cho gia đình như giảm 50% phí thường niên khi liên kết thẻ, tặng bảo hiểm giáo dục cho con và bảo hiểm tai nạn cho chủ thẻ. Ngoài ra, chủ thẻ còn được hỗ trợ trả góp 0% cho các khoản chi giáo dục tại trường học và trung tâm đào tạo trên toàn quốc.

Bên cạnh ưu đãi hoàn tiền, thẻ tín dụng VIB Family Link còn cho phép khách hàng tích lũy điểm thưởng từ các khoản chi tiêu phục vụ gia đình. Điểm thưởng có thể quy đổi thành tiền mặt, e-voucher.

Thẻ tín dụng VIB Family Link

Phí thường niên thẻ tín dụng VIB Family Link: Thẻ chính có mức phí 899.000 đồng mỗi năm. (Miễn 50% phí trọn đời cho 2 Thẻ liên kết, chỉ còn 450.000 đồng nếu Thẻ được mở và liên kết trong vòng 30 ngày từ ngày mở thẻ đầu tiên đồng thời các thẻ chỉ kích hoạt sau thời điểm liên kết để được hưởng ưu đãi). Với thẻ phụ, phí thường niên là 499.000 đồng/năm và được miễn phí trọn đời khi mở cùng lúc với Thẻ chính.

Điều kiện mở thẻ tín dụng VIB Family Link: Là người Việt Nam đang cư trú và làm việc tại Việt Nam. Chủ thẻ chính từ 20 tuổi đến 70 tuổi, chủ thẻ phụ từ 15 tuổi trở lên. Thu nhập trung bình tối thiểu trong 3 tháng gần nhất là 10 triệu đồng, không có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất.