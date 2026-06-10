Đến ngày 10/6, giá vàng nhẫn và vàng miếng đã giảm hơn 50 triệu đồng/lượng từ đỉnh

Sau khi lập đỉnh lịch sử trên 190 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 1/2026, giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh mạnh. Tính đến ngày 10/6, giá vàng miếng đã giảm hơn 50 triệu đồng/lượng, xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới lao dốc và những yếu tố từng thúc đẩy cơn sốt vàng dần suy yếu.

Từng tạo nên cơn sốt chưa từng có khi vượt mốc 190 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 1/2026, giá vàng trong nước hiện đã lùi sâu khỏi vùng đỉnh. Tính đến ngày 10/6, giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn chỉ còn quanh 138 triệu đồng/lượng, giảm hơn 50 triệu đồng/lượng chỉ sau chưa đầy 5 tháng.

Diễn biến này đánh dấu một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất của thị trường vàng trong nhiều năm trở lại đây, đồng thời khiến những nhà đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh chịu khoản lỗ tạm tính lên tới gần 27%.

Trong phiên giao dịch ngày 10/6, giá vàng tiếp tục giảm mạnh. Vàng miếng SJC được niêm yết giá mua – bán ở mức 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng, giảm 5,5 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Đối với vàng nhẫn, mặt bằng giá cũng giảm mạnh về quanh 138 - 140 triệu đồng/lượng. So với thời điểm đầu năm, khi dòng người xếp hàng mua vàng xuất hiện tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng lớn, tâm lý thị trường hiện đã thay đổi đáng kể.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân lớn nhất đến từ sự điều chỉnh của giá vàng thế giới. Sau khi liên tục lập các kỷ lục mới trong tháng đầu năm và có thời điểm tiến sát 5.600 USD/ounce, giá vàng quốc tế đã quay đầu giảm mạnh, lùi về vùng 4.200 USD/ounce.

Đà giảm của vàng thế giới diễn ra khi nhiều yếu tố từng hỗ trợ kim loại quý không còn mạnh như trước. Thị trường đang đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ sau khi các số liệu kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế nước này vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng.

Nhà đầu tư hiện đặc biệt quan tâm tới các dữ liệu lạm phát của Mỹ, bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI), nhằm tìm thêm tín hiệu về lộ trình điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Kỳ vọng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn đang làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn là tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh yếu tố quốc tế, thị trường vàng trong nước cũng đang trải qua quá trình thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới. Theo các chuyên gia, trong giai đoạn tăng nóng đầu năm, giá vàng trong nước đã tăng nhanh hơn đáng kể so với giá vàng quốc tế, khiến mức chênh lệch bị đẩy lên rất cao. Khi giá vàng thế giới điều chỉnh, thị trường trong nước buộc phải giảm mạnh hơn để đưa khoảng cách này về mức hợp lý.

Chuyên gia kinh tế TS. Đinh Thế Hiển cho rằng diễn biến của giá vàng trong năm 2026 đang chịu tác động bởi hai lực kéo trái chiều. Một mặt, chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed và triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao gây áp lực lên giá vàng. Mặt khác, những bất ổn kinh tế, địa chính trị trên toàn cầu vẫn thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Ngoài ra, giá vàng còn được nâng đỡ bởi hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là một số ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Trung Quốc đang muốn phi Đô-la hóa (De-dollarization), theo đó họ sẽ giảm dự trữ USD và chuyển một phần qua vàng. Theo ông Hiển, nếu chỉ một phần nhỏ lượng dự trữ USD toàn cầu được chuyển sang vàng, nhu cầu tăng thêm cũng có thể tạo động lực đáng kể cho giá kim loại quý. Nếu 1% nguồn dự trữ USD chuyển qua vàng thì có thể kéo giá vàng vượt qua 6.000 USD/ounce.

Yếu tố thứ 2 chính là sự ưu chuộng giữ vàng trở lại của giới đầu tư sau khi hai kênh đầu tư là vàng và chứng khoán đều không có sức sinh lời tốt và ổn định. Nhiều người có tiền đã chuyển sang giữ vàng, thay vì mua bất động sản hoặc đổ tiền vào chứng khoán

Dù vậy, TS. Đinh Thế Hiển lưu ý rằng giá vàng cũng giống như các loại tài sản đầu tư khác, có thể chịu tác động mạnh từ các sự kiện chính trị hoặc chính sách trong ngắn hạn. Về dài hạn, giá vàng vẫn vận động theo nguyên tắc cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận, tương tự bất động sản, cổ phiếu hay trái phiếu.

Ước tính giá vàng theo hướng này, ông cho rằng có thể tham chiếu mức sinh lời của vàng với lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hoặc lạm phát Mỹ cộng thêm một biên độ nhất định 0,5 -1%. Với giả định mức sinh lời bình quân khoảng 4%/năm kể từ giai đoạn kinh tế thế giới tái ổn định sau năm 2012, giá vàng vào cuối năm 2026 có thể dao động trong vùng 3.000 - 3.500 USD/ounce.

Theo kịch bản cơ sở của TS. Đinh Thế Hiển, nếu căng thẳng tại Trung Đông được kiểm soát, giá dầu ổn định và Mỹ tiếp tục thúc đẩy quá trình tái cấu trúc kinh tế toàn cầu thông qua chính sách thuế quan, giá vàng cuối năm 2026 nhiều khả năng sẽ dao động trong khoảng 3.500 - 4.000 USD/ounce.