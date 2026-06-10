Trích 30k/ngày vào "quỹ mua vàng", mẹ 2 con ở TP.HCM gom tiền lẻ để mua vàng tích sản theo cách ít ai nghĩ tới

Ai cũng có thể bắt đầu tích lũy từ một khoản nhỏ, miễn là thật sự nghiêm túc với mục tiêu của mình.

Trong suy nghĩ của nhiều người, chuyện mua vàng tích lũy thường có nhiều tiền hay dư tiền mới mua. Nghĩa là phải có khoản thu nhập thật ổn, phải để dành được vài triệu, vài chục triệu, hoặc ít nhất cũng phải dư dả sau chi tiêu thì mới bắt đầu tính đến chuyện mua vàng. Thế nhưng với chị Lan (sống tại TP.HCM), hành trình tích lũy vàng lại bắt đầu rất đơn giản: Chỉ từ 30k mỗi ngày.

Trích mỗi ngày 30k, sau 2 tháng mua được 0,5 chỉ vàng

Không phải khoản tiền lớn, cũng không phải một kế hoạch tài chính quá phức tạp, chị Lan chọn cách gom nhặt từng chút một. Mỗi ngày, chị trích ra 30k, cứ đều đặn như vậy, cộng thêm những khoản tiền nhỏ phát sinh trong cuộc sống, chị đã hoàn thành mục tiêu mua 0,5 chỉ vàng sớm hơn dự kiến 2 tháng.

"Hôm qua 31/5, mình đã "chốt sổ" quỹ mua vàng và hoàn thành KPI sớm hơn kế hoạch 2 tháng với 0,5 chỉ vàng. Khi đặt mục tiêu tích lũy để mua 5 phân vàng, mình dự tính sẽ hoàn thành trong khoảng 7 tháng đầu năm. Nhưng mình đã hoàn thành sớm hơn 2 tháng. Với mình, đó là một kết quả rất đáng vui, bởi nó cho thấy đôi khi những điều tưởng như rất nhỏ lại có thể tạo nên những thay đổi lớn" - chị chia sẻ.

Với chị, đây không chỉ là niềm vui vì mua được vàng, mà còn là cảm giác tự hào vì bản thân đã kiên trì với một mục tiêu tưởng nhỏ nhưng không dễ duy trì. Ban đầu, chị cũng từng nghĩ giống nhiều người: 30k chẳng đáng là bao, để dành như vậy thì bao giờ mới mua được vàng. Nhưng khi bắt tay vào làm, chị mới nhận ra điều quan trọng không nằm ở số tiền lớn hay nhỏ, mà nằm ở việc mình có bắt đầu hay không.

"Mình luôn cho rằng phải có thật nhiều tiền mới có thể mua vàng được. Nhưng bây giờ mình biết rằng không nhất thiết phải như thế" - chị Lan chia sẻ.

Cách làm của chị khá sát với đời sống hàng ngày. Mỗi ngày, chị trích một chút từ chính tài khoản chi tiêu, tức là trích ra 30k rồi chuyển ngay vào quỹ mua vàng. Khoản tiền này không quá lớn để khiến sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, nhưng đủ để tạo thành một thói quen tiết kiệm đều đặn.

Điều thú vị là từ khi trích 30k, chị càng nhìn ra xung quanh mình có rất nhiều khoản tiền nhỏ mà trước đây cứ có là tiêu hết luôn hoặc bỏ qua. Chẳng hạn như túi ni lông, bọc vải, vải vụn, giấy vụn, đồ tái chế trong nhà... thay vì vứt đi, chị gom lại bán đồng nát, được bao nhiêu lại chuyển hết vào quỹ vàng.

"Những ngày rằm mùng 1, chị mình nấu đồ chay và mời mình qua ăn. Hay có những hôm anh chị mình, nhà ngay sát bên cạnh gọi qua ăn cơm cho vui. Mỗi lần như vậy, mình quy đổi bữa ăn đó thành 30k và chuyển vào quỹ mua vàng. Rồi ngoài công việc chính, thi thoảng nếu rảnh mình qua làm thêm cho anh chị và các em mình, mình làm tiếp thị liên kết. Mỗi lần nhận tiền từ những việc đó mình đều trích ra một ít và cho vào quỹ vàng" - chị Lan tâm sự.

Mua vàng tích sản không phải là chuyện của những người nhiều tiền hay dư tiền

Điểm đáng nói là cách tiết kiệm này không khiến chị phải sống kham khổ hay cắt giảm cực đoan. Chị không bỏ những nhu cầu thiết yếu của gia đình, cũng không ép bản thân phải nhịn ăn, nhịn tiêu đến mức mệt mỏi. Thay vào đó, chị chọn cách tận dụng những gì mình đang có, để ý hơn đến các khoản tiền nhỏ và kiên trì đưa chúng về đúng mục tiêu đã đặt ra.

"Chỉ 30k thôi, nhưng nếu đủ lâu, nó có thể tạo nên những kết quả mà chính bạn cũng bất ngờ. Sau khi chốt mua xong, mình đã tạo mục tiêu mới cũng với 30k/ngày cho 0,5 chỉ vàng trong 6 tháng cuối năm. Với mục tiêu mày mỗi tháng chỉ cho 0,1 phân vàng nghe thỉ nhỏ nhưng 20 năm nữa mà về hưu là mình có 2 cây vàng rồi " - chị chia sẻ.

Chính sự đều đặn ấy đã giúp chị hoàn thành kế hoạch trong 5 tháng thay vì 7 tháng như dự tính. Với chị Lan, kết quả này cho thấy một điều rất rõ: mục tiêu tài chính không nhất thiết phải bắt đầu bằng số tiền lớn. Đôi khi, nó bắt đầu từ một hành động nhỏ được lặp lại mỗi ngày.

(Ảnh minh họa)

Chia sẻ của chị Lan không phải là lời khuyên ai cũng phải mua vàng, cũng không phải một công thức làm giàu nhanh. Điều chị muốn chia sẻ đơn giản hơn rất nhiều: Ai cũng có thể bắt đầu tích lũy từ một khoản nhỏ, miễn là thật sự nghiêm túc với mục tiêu của mình.

30k mỗi ngày có thể chỉ là một ly nước, một món ăn vặt, một khoản chi rất dễ trôi qua mà không ai để ý. Nhưng nếu biết giữ lại và đặt cho nó một mục đích, số tiền ấy có thể trở thành nền móng cho một thói quen tài chính tốt hơn.