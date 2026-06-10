Vàng vẫn chưa ngừng 'rơi'

Giá vàng trong nước sáng 10/6 đã đồng loạt giảm mạnh từ 2,3-2,7 triệu đồng/lượng ở cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Sáng 10/6, tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu (BTMC), Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 136,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch vàng miếng ở mức 136,5 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thấp hơn đáng kể ở chiều bán ra so với mặt bằng chung thị trường.

Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng miếng ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 136,1 - 141,1 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ và Phú Quý cùng giao dịch vàng nhẫn ở mức 136,3 - 141,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu là đơn vị niêm yết cao nhất thị trường, ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn ở mức 136,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 136,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn được giao dịch ở mức 136,5 - 139 triệu đồng/lượng, trong khi NTJ niêm yết thấp nhất thị trường với mức 130,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy giá vàng trong nước sáng nay đã đồng loạt giảm mạnh từ 2,3-2,7 triệu đồng/lượng ở cả vàng miếng và vàng nhẫn so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới giao dịch sáng nay quanh ngưỡng 4.233 USD/ounce, thấp hơn 92 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm trước, theo dữ liệu từ Kitco.

Đà giảm của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh thị trường chờ đợi hai báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 và chỉ số giá sản xuất (PPI).

Đây được xem là những dữ liệu kinh tế đáng chú ý cuối cùng trước thềm cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến diễn ra trong hai ngày 16-17/6.

Giới phân tích nhận định, nếu CPI vượt kỳ vọng, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực và lùi về kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn. Ngược lại, trường hợp lạm phát hạ nhiệt mạnh hơn dự báo sẽ làm gia tăng kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ cho giá vàng.