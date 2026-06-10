Vàng giảm còn 14,38 triệu 1 chỉ: Ai buồn thì buồn, tôi vui vì tháng này mua được nửa chỉ!

Mấy tháng trước khi giá vàng còn cao, có khi 2 tháng tôi mới mua được nửa chỉ vàng.

Hơn tuần nay, khi giá vàng giảm, phản ứng của không ít đồng nghiệp quanh tôi là “thở dài”. Lý do vì họ lỡ “đu đỉnh” từ dịp ngày vía Thần Tài, khi đó già vàng khoảng 18-19 triệu 1 chỉ. Mà lướt MXH, tôi cũng thấy không ít người có tâm trạng tương tự, buồn vì đang “tạm lỗ”.

Còn tôi thì khác. Hôm nay giá vàng 14,38 triệu 1 chỉ, tôi đã mua liền 0,5 chỉ. Cũng lâu lắm rồi tôi mới mua được từng đó vàng trong 1 tháng. Trước đây khi giá vàng cao, có khi 2 tháng tôi mới mua được nửa chỉ. Với người đặt mục tiêu mua vàng hàng tháng, mỗi tháng cố mua 1 ít như tôi, việc giá vàng giảm đôi khi chẳng phải điều gì đáng lo hay đáng buồn. Sau khoảng 2 năm đều đặn mua vàng, trải qua nhiều giai đoạn giá vàng lên xuống, tôi đã tự rút ra được vài bài học xương máu.

1. Đừng quá quan tâm đến giá của ngày hôm nay

Những ngày đầu mới mua vàng, tôi có thói quen kiểm tra giá liên tục. Sáng xem một lần, chiều xem một lần, tối lại xem tiếp. Chỉ cần giá giảm vài trăm nghìn là tâm trạng cũng bị ảnh hưởng. Nhưng rồi tôi nhận ra việc đó chẳng giúp ích gì.

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Nếu mục tiêu là tích lũy trong nhiều năm, việc giá tăng hay giảm trong vài ngày, thậm chí vài tháng, không phải điều quá quan trọng. Khi ngừng nhìn bảng giá mỗi ngày, tôi thấy việc mua vàng đơn giản hơn nhiều: Có tiền là mua, mà mua xong thì thôi, kệ biến động giá vàng. Vì dù giá tăng hay giảm thì tôi cũng đâu có định bán, nên buồn hay lo cũng chẳng để làm gì.

2. Đừng nhìn việc “giá vàng giảm” như một khoản lỗ

Đây có lẽ là điều tôi mất khá lâu mới hiểu được. Khi giá vàng tăng, nhiều người cảm thấy vui vì tài sản của mình tăng giá trị. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu vẫn đang trong quá trình mua thêm hàng tháng thì giá tăng lại đồng nghĩa với việc số tiền tiết kiệm mua được ít vàng hơn.

Ngược lại, khi giá giảm, cùng một khoản tiền, tôi sẽ mua được số vàng nhiều hơn. Nói cách khác, tôi đã chuyển từ tư duy “vàng giảm là mình lỗ”, sang “vàng giảm là tăng khả năng mua”. Chỉ cần đổi góc nhìn, tâm trạng sẽ khác ngay.

3. Điều quan trọng chưa bao giờ là “mua vàng đúng đáy”

Trước đây, tôi từng cố gắng canh thời điểm “tốt nhất” để mua vàng. Tôi đọc tin tức, theo dõi diễn biến thị trường và luôn hy vọng mình sẽ mua được ở mức giá thấp nhất. Kết quả là có những lần chần chừ quá lâu rồi lại mua ở mức giá cao hơn.

Sau nhiều lần như vậy, tôi nhận ra chẳng ai có thể biết chính xác đâu là đáy hay đỉnh. Thay vì cố gắng dự đoán, tôi chọn cách đơn giản hơn là mua vào tuần đầu tiên của ngày nhận lương. Thời điểm đi mua vàng cũng không hẳn là hôm giá vàng giảm, mà là khi tôi rảnh. Có thời gian, có tiền là mua. Cách này giúp tôi tránh được áp lực phải đưa ra quyết định hoàn hảo và duy trì được thói quen tích lũy đều đặn.

4. Mua đều quan trọng hơn “tất tay” 1 lần

Có thời gian tôi nghĩ rằng phải mua được chẵn chỉ mỗi lần thì mới đáng kể. Nhưng thực tế không phải vậy. Phần lớn số vàng tôi đang có hôm nay được tích lũy từ rất nhiều lần mua nhỏ. Có tháng mua được 0,1 chỉ, có tháng 0,2 chỉ, có tháng khá hơn thì mua được nửa chỉ. Từng khoản nhỏ cộng lại theo thời gian đã tạo nên kết quả lớn hơn tôi tưởng.

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Điều tạo ra khác biệt không phải khả năng bỏ ra số tiền thật lớn trong một lần, mà là việc duy trì được thói quen tiết kiệm và mua đều đặn suốt nhiều năm.

5. Đừng so sánh mình với người khác

Mỗi lần lên mạng, tôi đều có thể thấy những câu chuyện mua vài chỉ vàng một lúc hoặc những khoản tích lũy rất lớn. Nếu cứ nhìn vào đó, cảm giác mình đi quá chậm là điều khó tránh khỏi. Nhưng rồi tôi hiểu rằng mỗi người có mức thu nhập, hoàn cảnh và mục tiêu khác nhau. Việc của tôi không phải là chạy đua với ai, mà là cố gắng tốt hơn chính mình của tháng trước.

Ngày trước, tôi phải mất hai tháng mới mua được nửa chỉ vàng. Hôm nay, tôi đã có thể mua được nửa chỉ chỉ trong một tháng. Với tôi, đó đã là một bước tiến đáng ghi nhận.

Nhìn lại hành trình mua vàng suốt 2 năm qua, tôi thấy điều giá trị nhất mà vàng mang lại không chỉ nằm ở việc đó là bao nhiêu chỉ vàng. Thứ đáng quý hơn là thói quen tiết kiệm, sự kiên nhẫn và cảm giác yên tâm khi biết mình đang từng bước xây dựng một khoản tích lũy cho tương lai.

Vì thế, giữa lúc nhiều người đang buồn vì giá vàng giảm, tôi lại có lý do để vui. Bởi tháng này, lần đầu tiên tôi mua được trọn vẹn nửa chỉ vàng. Và đôi khi, với người đang trên hành trình tích lũy dài hạn, những niềm vui nhỏ như vậy lại là động lực đủ lớn để tiếp tục kiên trì.