Tiết lộ gói trợ cấp thôi việc hào phóng tại 1 tập đoàn công nghệ: Hỗ trợ 30 tuần lương, nhân viên trên 60 tuổi có thêm ưu ái

Kế hoạch trợ cấp thôi việc tiêu chuẩn của gã khổng lồ phần mềm này dường như đang mang lại cho nhân viên một màn “hạ cánh mềm” êm ái hơn nhiều so với các đối thủ tại Thung lũng Silicon.

Trong bối cảnh Salesforce bắt đầu một vòng sa thải nhân sự mới, kế hoạch trợ cấp thôi việc tiêu chuẩn của gã khổng lồ phần mềm này dường như đang mang lại cho nhân viên một màn “hạ cánh mềm” êm ái hơn nhiều so với các đối thủ tại Thung lũng Silicon.

Các tài liệu nội bộ do tờ Business Insider tiếp cận được vạch rõ: những nhân viên đủ điều kiện tại Mỹ có thể nhận tới 30 tuần lương trợ cấp thôi việc. Đây là một gói chế độ được đánh giá là hào phóng hơn hẳn so với những gì các tập đoàn như Oracle, Amazon hay Block đưa ra gần đây.

Theo các nguồn tin thân cận và một thông báo pháp lý tại bang California, Salesforce đã bắt đầu gửi thông báo sa thải tới các nhân viên vào thứ Hai vừa qua. Làn sóng cắt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn ngành công nghệ đang lo ngại sâu sắc về việc các công cụ và đại lý trí tuệ nhân tạo (AI agents) có thể thay thế hoàn toàn các phần mềm truyền thống, bao gồm cả lõi sản phẩm cốt lõi của hãng là hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Do chịu áp lực nặng nề từ cuộc khủng hoảng công nghệ này, cổ phiếu của Salesforce đã bốc hơi hơn 30% giá trị kể từ đầu năm đến nay.

Chính sách bồi thường của Salesforce quy định rõ ràng rằng các khoản chi trả thôi việc sẽ được tính toán dựa trên ba yếu tố cốt lõi: cấp bậc, thâm niên và độ tuổi của nhân viên.

Các nhân sự cấp Giám đốc và Giám đốc cao cấp (Director/Senior Director) sẽ nhận được 13 tuần lương cơ bản; trong khi cấp Quản lý cao cấp (Senior Manager) trở xuống sẽ nhận được 9 tuần lương. Nhân viên từ 60 tuổi trở lên ở bất kỳ cấp bậc nào cũng sẽ nghiễm nhiên được cộng thêm 4 tuần lương.

Ngoài ra, cứ mỗi năm cống hiến, nhân viên được nhận thêm 3 tuần lương (trong đó số năm làm việc lẻ vẫn được làm tròn thành một năm hoàn chỉnh). Người lao động cũng được thêm 6 tháng bảo hiểm sức khỏe COBRA (hoặc 12 tháng đối với nhân sự từ 60 tuổi trở lên).

Khi đặt lên bàn cân so sánh, gói chế độ của Salesforce tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với các đợt thanh lọc nhân sự gần đây của các ông lớn Big Tech khác. Oracle gần đây chỉ đưa ra mức hỗ trợ cho các nhân viên Mỹ bị sa thải gồm 4 tuần lương cơ bản, cộng thêm 1 tuần lương cho mỗi năm cống hiến tiếp theo và áp mức trần tối đa là 26 tuần.

Tại Block - tập đoàn vừa mạnh tay sa thải gần một nửa lực lượng lao động vào đầu năm nay cũng chỉ cung cấp gói hỗ trợ gồm 20 tuần lương cơ bản, cộng thêm 1 tuần lương cho mỗi năm thâm niên.

Trong khi đó, trong đợt cắt giảm nhân sự vào tháng 1 tại Amazon, gói bồi thường của gã khổng lồ thương mại điện tử này bao gồm toàn bộ lương và phúc lợi kéo dài trong 90 ngày (khoảng 12 tuần), đi kèm với một gói trợ cấp thôi việc bổ sung tùy trường hợp.

Phía Salesforce hiện lựa chọn giải pháp giữ im lặng và từ chối đưa ra lời bình luận trước các yêu cầu xác minh. Cuộc đại phẫu nhân sự lần này tại Salesforce là minh chứng rõ nét cho thấy: khi cơn bão AI quét qua, ngay cả những cựu vương phần mềm cũng phải chấp nhận chi ra những khoản tiền khổng lồ để đổi lấy một bộ máy tinh gọn nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tồn công nghệ mới.

Theo: Business Insider