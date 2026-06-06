2 tuần ác mộng tại Google: Nhân sự âm thầm bị sa thải hàng loạt, quy mô đợt thanh lọc lan rộng toàn hệ sinh thái

Google đã viện dẫn lý do cho bước đi này là nhằm giải phóng dòng vốn để tái đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng mũi nhọn, điển hình là trí tuệ nhân tạo (AI).

Google vừa trở thành cái tên Big Tech mới nhất thực hiện chiến dịch sa thải nhân sự trong năm nay. Nguồn tin độc quyền từ tờ Business Insider cho biết, các nhân viên làm việc tại khối Google Cloud đã liên tục hứng chịu các đợt cắt giảm nhân sự trong suốt hai tuần vừa rồi.

Hai nguồn tin thân cận với vụ việc tiết lộ, Google's Threat Intelligence Group - một trong những đơn vị bảo mật hàng đầu của Google, nơi thường xuyên công bố các công trình nghiên cứu chuyên sâu về hacker - đã chính thức bị “sờ gáy”. Trên mạng xã hội việc làm LinkedIn, nhiều nhân sự thuộc bộ phận này đã bắt đầu đăng tải các dòng trạng thái chia sẻ về việc mình bị sa thải.

Được biết, quy mô của đợt thanh lọc này không chỉ giới hạn ở một đơn vị duy nhất mà còn lan rộng sang các bộ phận khác thuộc Mandiant - công ty an ninh mạng từng được Google chiêu mộ mua đứt vào năm 2022 với giá hàng tỷ USD - cũng như nhiều mảng khác bên trong hệ sinh thái Google Cloud.

Hiện tại, vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu nhân sự phải gánh chịu ảnh hưởng và tại sao ông lớn công nghệ này lại chọn thời điểm này để ra tay. Tuy nhiên, nguồn tin rò rỉ cho biết, trong một thông báo nội bộ, Google đã viện dẫn lý do cho bước đi này là nhằm giải phóng dòng vốn để tái đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng mũi nhọn, điển hình là trí tuệ nhân tạo (AI).

Phản hồi trước chất vấn của tờ Business Insider, người phát ngôn của Google chỉ đưa ra câu trả lời mang tính quy chuẩn:

“Chúng tôi thường xuyên đánh giá lại cấu trúc bộ máy nội bộ của mình nhằm đảm bảo công ty luôn ở vị thế tối ưu nhất, sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu không ngừng dịch chuyển của khách hàng cũng như của toàn ngành công nghiệp.”

Động thái cắt giảm này của Google thực chất chỉ là một mắt xích mới nhất trong làn sóng sa thải tàn khốc đang càn quét Thung lũng Silicon, khi các tập đoàn Big Tech đồng loạt đổ hàng tỷ USD vào canh bạc AI. Tháng trước, Meta đã gây chấn động khi sa thải tới 10% lực lượng lao động của mình. Trong khi đó, các thế lực khác như Coinbase hay Block cũng thẳng tay lấy lý do tối ưu hóa bằng AI để hợp thức hóa cho các đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn hồi đầu năm.

Ngay cả lĩnh vực vốn được coi là bất khả xâm phạm như an ninh mạng giờ đây cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy thanh lọc. Đầu tháng trước, Cloudflare đã chính thức sa thải hơn 1.100 nhân viên như một bước đệm chuẩn bị để bước vào kỷ nguyên AI.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Google Cloud âm thầm thực hiện các đợt sa thải. Vào năm ngoái, tờ Business Insider cũng từng đưa tin về việc mảng đám mây này đã lặng lẽ cho thôi việc một số lượng nhân sự, chủ yếu tập trung ở các vai trò phát triển trải nghiệm người dùng (UX).

Cuộc chạy đua vũ trang AI rõ ràng đang buộc các gã khổng lồ công nghệ phải tái định hình lại toàn bộ cấu trúc xương sống của mình: sẵn sàng hy sinh những mảng kinh doanh truyền thống để dồn tổng lực tài chính cho cuộc chiến sinh tử mang tên trí tuệ nhân tạo.

Trước đó, một kỹ sư phần mềm Google tên Diane Hirsh Theriault đã lên LinkedIn bày tỏ sự bức xúc của mình. Trong một bài đăng dài, cô chỉ trích lãnh đạo là “nhàm chán và đờ đẫn”, trong khi những đợt sa thải chẳng khác nào “đốt cháy cấu trúc nhân sự hoàn hảo”.

“Cách đây không lâu, Google thực sự là một nơi kỳ diệu. Không biết vì lý do gì, các giám đốc điều hành lại cắt máu nhân lực vào đúng thời điểm họ thực sự cần chúng tôi”, Diane Hirsh Theriault nói.

“Những đợt sa thải này đã gây ra tình cảnh hỗn loạn. Chúng tôi vừa phải gánh thêm việc, vừa đứng ngồi không yên. Đồng nghiệp chúng tôi thực sự phẫn nộ và thất vọng hơn bao giờ hết”, Stephen McMurtry, kỹ sư phần mềm cao cấp, nói.

Liên minh Công nhân Alphabet cũng từng lên kế hoạch biểu tình tại 5 chi nhánh Google trên khắp nước Mỹ, từ Mountain View đến New York. “Chúng tôi đã mất gần 15.000 đồng nghiệp trong năm qua”, một người nói. “Các thành viên và đồng đội đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời nhất. Công ty không thể tiếp tục sa thải trong khi vẫn kiếm được hàng tỷ USD mỗi quý. Chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh cho đến khi chỗ đứng được an toàn”.

Có lẽ đây là hiện thực khó chấp nhận với bất kỳ nhân viên Google nào. Họ từng dành nhiều năm cống hiến, cùng nhau tạo nên văn hoá gia đình, để rồi giờ đây phải chia tay nhau một cách đột ngột.

Trước đó, nhân viên Google còn gửi một bức thư tới CEO Sundar Pichai nhằm yêu cầu công ty hợp lý hóa kế hoạch sa thải hàng loạt. Những người này muốn Google xem xét đóng băng tuyển dụng mới, ưu tiên những lao động bị sa thải cho các vị trí tuyển dụng, đồng thời để họ kết thúc thời gian nghỉ phép đúng như quy định.

Bức thư có chữ ký của hơn 1.400 nhân viên, nhấn mạnh tình trạng sa thải trên toàn cầu: “Không có nơi nào tiếng nói của nhân viên được xem xét thỏa đáng. Chúng tôi biết, với tư cách là những nhân viên, chúng tôi sẽ cùng nhau trở nên mạnh mẽ”, một người cho biết.

Theo: Business Insider, CNBC