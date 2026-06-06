Nên gửi tiết kiệm 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng?

Nhiều người dành thời gian so sánh lãi suất giữa các ngân hàng, cân nhắc gửi 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng để tối ưu lợi nhuận.

Nhưng trên thực tế, điều quan trọng nhất lại không nằm ở kỳ hạn nào có lãi cao hơn. Bởi không có kỳ hạn tốt nhất cho tất cả mọi người, chỉ có kỳ hạn phù hợp với mục tiêu tài chính của từng người.

Nhiều người chọn kỳ hạn theo lãi suất, thay vì theo nhu cầu

Một sai lầm khá phổ biến là nhìn vào mức lãi suất rồi quyết định gửi tiền. Thấy kỳ hạn 12 tháng có lãi suất cao hơn 6 tháng, nhiều người lập tức chọn gửi dài hơn. Tuy nhiên, sau vài tháng lại phát sinh việc cần tiền gấp và phải tất toán trước hạn.

Kết quả là khoản tiết kiệm mất gần như toàn bộ phần lãi dự kiến. Trong trường hợp này, việc chọn kỳ hạn dài không giúp sinh lời nhiều hơn mà ngược lại còn khiến kế hoạch tài chính trở nên kém hiệu quả.

Lãi suất là yếu tố cần quan tâm, nhưng không phải yếu tố đầu tiên. Điều quan trọng hơn là xác định khoản tiền đó có thể để yên trong bao lâu.

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Tiết kiệm ngắn hạn phù hợp với những mục tiêu gần

Nếu khoản tiền đang được dành cho một kế hoạch trong tương lai gần, gửi tiết kiệm ngắn hạn thường là lựa chọn hợp lý hơn. Chẳng hạn như: Chuẩn bị cho một chuyến du lịch trong vài tháng tới/ Dự định mua xe hoặc mua đồ gia dụng/ Tích lũy cho một khoản học phí sắp đến hạn/ Giữ tiền chờ cơ hội đầu tư khác. Với những trường hợp này, tính linh hoạt thường quan trọng hơn vài phần t ăm lãi suất chênh lệch.

Một khoản tiết kiệm dễ rút đúng thời điểm có thể mang lại giá trị lớn hơn một khoản lãi cao nhưng bị khoá quá lâu.

Tiết kiệm dài hạn phù hợp với những mục tiêu lớn hơn

Ngược lại, nếu khoản tiền chưa có kế hoạch sử dụng trong thời gian dài, các kỳ hạn dài có thể giúp người gửi duy trì kỷ luật tài chính tốt hơn.

Ví dụ: Tích lũy mua nhà/ Chuẩn bị cho việc lập gia đình/ Xây dựng quỹ dự phòng dài hạn/ Tạo khoản tích lũy cho tương lai.

Khi mục tiêu đủ xa, việc "khóa" khoản tiền trong một khoảng thời gian dài đôi khi lại là lợi thế. Nó giúp hạn chế việc rút tiền giữa chừng hoặc sử dụng cho những khoản chi tiêu không thực sự cần thiết.

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Không phải ai cũng nên chọn một kỳ hạn duy nhất

Trên thực tế, nhiều người đang áp dụng cách chia tiền thành nhiều phần với các kỳ hạn khác nhau. Một phần dành cho nhu cầu ngắn hạn, một phần dành cho các mục tiêu dài hơi hơn. Cách làm này giúp cân bằng giữa tính linh hoạt và khả năng sinh lời, đồng thời giảm áp lực phải lựa chọn giữa hai phương án hoàn toàn đối lập.

Quan trọng hơn, nó phản ánh đúng thực tế rằng một người thường không chỉ có một mục tiêu tài chính duy nhất. Kỳ hạn chỉ là công cụ, mục tiêu mới là thứ quyết định.

Khi bắt đầu tích lũy, nhiều người dành rất nhiều thời gian để tìm kỳ hạn tốt nhất, ngân hàng tốt nhất hoặc mức lãi suất cao nhất. Nhưng sau một thời gian, họ nhận ra điều quan trọng hơn là hiểu rõ mình đang tiết kiệm để làm gì.

Bởi cùng một khoản tiền, người chuẩn bị mua xe sau 6 tháng sẽ có lựa chọn khác với người đang tích lũy cho kế hoạch mua nhà trong 5 năm tới. Không phải vì ai đúng ai sai, mà vì mục tiêu của họ khác nhau.

Gửi tiết kiệm ngắn hạn hay dài hạn không có đáp án chung cho tất cả mọi người. Thay vì hỏi kỳ hạn nào tốt nhất, có lẽ câu hỏi hữu ích hơn là: khoản tiền này sẽ được sử dụng vào việc gì và khi nào cần đến nó?

Khi xác định được mục tiêu, việc lựa chọn kỳ hạn phù hợp thường trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi trong tiết kiệm, cũng giống như nhiều quyết định tài chính khác, thứ quan trọng nhất không phải là làm theo người khác, mà là chọn phương án phù hợp với kế hoạch của chính mình.