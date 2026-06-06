Giá vàng trải qua một đêm 'đỏ lửa', mức giảm sâu nhất tới 6 triệu đồng/lượng

Sáng 6/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh so với phiên giao dịch chiều hôm qua, với nhiều thương hiệu điều chỉnh giảm từ 1,6 - 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Giá vàng lao dốc ngày 6/6, thiết lập mức đáy sâu nhất sau 3 tháng qua. Ảnh: Giavang.org.

Giá vàng miếng

Cập nhật sáng nay, SJC niêm yết vàng miếng ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

DOJI, PNJ và Phú Quý cùng niêm yết vàng miếng ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, DOJI và Phú Quý, PNJ giảm 4,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng miếng ở mức 149,2 - 153,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 0,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua.

Mi Hồng niêm yết vàng miếng ở mức 146,5 - 149 triệu đồng/lượng, giảm 3,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngọc Thẩm có mức giá thấp nhất thị trường, ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 6 triệu đồng/lượng và 5 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 146 - 150 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. Hai thương hiệu đều giảm 4,6 triệu đồng hai chiều.

PNJ niêm yết ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở mức 149,2 - 153,2 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với mức hôm qua.

Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 146,2 - 149,6 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 4,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn ở mức 146,5 - 149 triệu đồng/lượng, giảm 3,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục duy trì giá một chiều cho vàng nhẫn ở mức 149,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với mức 150,8 triệu đồng/lượng ngày hôm qua.

Trong khi đó, Ngọc Thẩm niêm yết vàng nhẫn ở mức 140 - 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Sáng 6/6, theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.328 USD/ounce, thấp hơn 139 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng ngày trước đó.

Thị trường vàng quốc tế ghi nhận đà giảm mạnh trong phiên cuối tuần khi những căng thẳng kéo dài tại Trung Đông không đủ sức thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn. Cùng lúc, các số liệu tích cực từ thị trường lao động Mỹ, diễn biến tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và kỳ vọng Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn đã tạo áp lực đáng kể lên giá kim loại quý.

Kết quả khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cũng phản ánh tâm lý thận trọng trên thị trường. Phần lớn chuyên gia tại Phố Wall đánh giá triển vọng ngắn hạn của vàng theo hướng kém tích cực, trong khi giới phân tích và kinh tế học cũng giảm bớt sự lạc quan sau một tuần giá vàng liên tục suy yếu.