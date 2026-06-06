Lời khuyên cho người gửi tiền tại Agribank

Lãi suất huy động hiện tại của Agribank như thế nào và người dân nên gửi tiền ra sao tại ngân hàng này để tối đa lợi ích?

Theo biểu lãi suất niêm yết mới nhất của Agribank, tiền gửi không kỳ hạn và tài khoản thanh toán vẫn được áp dụng mức lãi suất 0,2%/năm.

Đối với các kỳ hạn ngắn từ 1 - 2 tháng, Agribank giữ nguyên lãi suất ở mức 2,6%/năm; kỳ hạn từ 3 - 5 tháng được niêm yết 2,9%/năm. Nhóm kỳ hạn từ 6 - 11 tháng tiếp tục hưởng lãi suất 4,0%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, Agribank áp dụng lãi suất 5,9%/năm cho các khoản tiền gửi từ 12 - 18 tháng. Riêng kỳ hạn 24 tháng hiện được niêm yết ở mức 6,0%/năm, cao nhất trong biểu lãi suất huy động tại quầy của ngân hàng.

Lãi suất khi gửi tiết kiệm online trên Agribank sẽ có thể cao hơn, tuỳ vào chương trình ưu đãi, số tiền gửi,…có thể được cộng thêm 0,1-0,5 điểm % tuỳ thời điểm, chi nhánh.

Lãi suất niêm yết của Agribank

Đáng chú ý, từ nay đến hết ngày 31/7/2026, khách hàng tham gia chương trình tiền gửi của dự thưởng “Gửi tiền thông minh - Rinh ngay quà đỉnh” trên Agribank Plus, với kỳ hạn từ 06 tháng trở lên, sẽ có cơ hội nhận mã dự thưởng để quay số trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 4,5 tỷ đồng. Chương trình này có 3.111 giải thưởng, gồm giải Đặc biệt là sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng; 10 Giải Nhất trị giá 50 triệu đồng/giải; 100 Giải Nhì trị giá 5 triệu đồng/giải; 3.000 Giải May mắn trị giá 1 triệu đồng/giải.

Như vậy, giai đoạn này, người gửi tiền tại Agribank có thể cân nhắc đến việc gửi tiết kiệm theo phương thức trực tuyến để tối đa lợi ích nhất có thể.

Bên cạnh đó, lời khuyên cho không chỉ người gửi tiền tại Agribank mà còn tất cả người dân khi gửi tiết kiệm là đặc biệt cảnh giác những lời mời gọi gửi tiền với lãi suất cao bất thường.

Theo cơ quan chức năng, hời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới vỏ bọc "gửi tiết kiệm online lãi suất cao" hay "đầu tư tài chính siêu lợi nhuận" đang diễn biến hết sức phức tạp.

Các kịch bản lừa đảo được dàn dựng vô cùng bài bản và chuyên nghiệp. Kẻ gian tiếp cận nạn nhân thông qua nhiều kênh khác nhau: từ việc phát tán tờ rơi, poster mang màu sắc, logo giả mạo ngân hàng, cho đến việc lôi kéo người dân tham gia các hội nhóm "đầu tư tài chính", "tiết kiệm online" trên Telegram, Zalo.

Điểm chung của các cạm bẫy này là những lời chào mời mức lãi suất cao bất thường (thường từ 8-9%/năm hoặc cao hơn gấp nhiều lần mức niêm yết của các ngân hàng), đi kèm cam kết "không rủi ro".

Khi khách hàng sập bẫy, tò mò quét các mã QR giả mạo hoặc truy cập vào đường link lạ, họ sẽ bị dẫn đến các website lừa đảo. Tại đây, các đối tượng giả danh là "nhân viên ngân hàng" hoặc "chuyên viên tư vấn tài chính" sẽ liên tục gọi điện, thao túng tâm lý. Chúng hối thúc nạn nhân chuyển tiền để "nâng cấp gói lãi suất", "giữ suất ưu đãi", hoặc dụ dỗ khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật tối quan trọng như mã OTP, mật khẩu, thông tin thẻ ngân hàng.

Hậu quả là ngay sau khi nạn nhân làm theo, toàn bộ số tiền trong tài khoản sẽ bị bòn rút sạch. Các đối tượng cũng lập tức cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết, khiến người dân rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".

Do đó, người dân đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào lãi suất cao bất thường, vượt xa mặt bằng chung của thị trường. Cần nhớ rằng, không có khoản đầu tư nào lợi nhuận cao mà lại "chắc thắng 100%" hay "không rủi ro".