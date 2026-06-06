Giá bạc bất ngờ lao dốc mạnh, nhà đầu tư đu đỉnh lỗ hơn 52 triệu đồng/thỏi

Giá bạc thế giới và trong nước giảm mạnh do ảnh hưởng từ dữ liệu kinh tế Mỹ.

Giá bạc trên thị trường thế giới bất ngờ giảm mạnh trong phiên cuối tuần, rơi xuống dưới ngưỡng 70 USD/ounce và chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3/2026. Đà giảm kéo dài khiến kim loại quý này hướng tới tuần giảm sâu nhất trong nhiều tháng, khi bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo diễn biến thị trường quốc tế, giá bạc hiện giao dịch quanh mức 67,3 USD/ounce, giảm gần 9% trong phiên gần nhất và mất hơn 7% trong cả tuần. Đây là mức thấp nhất của bạc kể từ cuối tháng 3, sau giai đoạn tăng mạnh lên vùng đỉnh trên 110 USD/ounce hồi đầu năm nay.

Giá bạc thế giới lao dốc mạnh.

Áp lực bán gia tăng sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 5 khả quan hơn dự kiến. Nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm 172.000 việc làm mới, cao hơn nhiều so với mức dự báo 85.000 việc làm. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3% và tăng trưởng tiền lương hàng năm đạt 3,4%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Các số liệu này làm dấy lên lo ngại rằng Fed có thể tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao hoặc thậm chí tăng thêm trong thời gian tới nhằm kiểm soát lạm phát. Thị trường hiện đang đặt cược khả năng Fed tăng thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất vào cuối năm.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc, bởi chi phí cơ hội nắm giữ các kim loại quý tăng lên khi lợi suất trái phiếu và các tài sản tài chính khác trở nên hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang theo dõi sát tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình trong khu vực đang tiến gần giai đoạn cuối. Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận có bước tiến đáng kể nào, trong khi lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn cũng bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Những tín hiệu trái chiều này khiến tâm lý thị trường tiếp tục biến động mạnh.

Tại thị trường trong nước, giá bạc Phú Quý cũng ghi nhận diễn biến giảm sâu theo xu hướng thế giới.

Theo cập nhật sáng 6/6, bạc Phú Quý 999 loại bạc thỏi và bạc miếng được niêm yết ở mức 68,45 triệu đồng/kg chiều mua vào và 70,56 triệu đồng/kg chiều bán ra.

Diễn biến giá bạc Phú Quý.

So với một tuần trước, giá bạc Phú Quý đã giảm khoảng 10%. Trong khi so với đỉnh 123 triệu đồng/thỏi hồi cuối tháng 1, người mua đã chịu lỗ sâu hơn 52 triệu đồng/thỏi.

Đà giảm của bạc trong nước diễn ra đồng pha với thị trường quốc tế khi giá bạc thế giới mất gần 9% chỉ trong một phiên giao dịch. Dù vậy, mặt bằng giá hiện nay vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 90%), phản ánh giai đoạn tăng giá mạnh của kim loại quý này trong những tháng đầu năm.

Giới phân tích cho rằng diễn biến của bạc trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào chính sách lãi suất của Fed cũng như tình hình địa chính trị toàn cầu. Nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục khả quan và kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị trì hoãn, giá bạc có thể còn chịu thêm áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.