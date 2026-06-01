Tối 1-6, giá vàng giảm rất nhanh, bạc lại gây bất ngờ

Trong khi giá vàng giảm tiếp hàng chục USD/ounce, bạc tăng trở lại trên thị trường quốc tế. Giá vàng miếng SJC chỉ còn 158,5 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 1-6, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp niêm yết mua vào 155,5 triệu đồng/lượng, bán ra 158,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và trang sức các loại cũng được điều chỉnh giảm về 155,3 triệu đồng/lượng mua vào, 158,4 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn nửa triệu đồng mỗi lượng so với sáng nay.

Giá vàng trong nước giảm tiếp cùng nhịp với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở quanh vùng 4.500 USD/ounce, giảm thêm gần 30 USD/ounce so với buổi sáng.

Gây bất ngờ trên thị trường là bạc, khi giá bạc tối nay ngược dòng với vàng và bật tăng trở lại. Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang được giao dịch ở mức 75,84 USD/ounce, tăng 0,59% so với buổi sáng.

Đà tăng của kim loại quý trên thế giới giúp các thương hiệu bạc trong nước cũng phục hồi vào cuối ngày. Hiện, Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng các loại quanh 2,85 triệu đồng/lượng mua vào, 2,94 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ giao dịch quanh 2,86 triệu đồng/lượng - 2,95 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng trở lại khoảng 20.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá bạc ký, bạc thỏi các loại cũng được điều chỉnh tăng lên quanh 76,48 triệu đồng/kg mua vào, 78,88 triệu đồng/kg bán ra, tăng khoảng 500.000 đồng mỗi kg so với buổi sáng.

Các kim loại quý biến động trái chiều trong bối cảnh đồng USD và giá dầu thô tiếp tục phục hồi. Theo giới phân tích, giá vàng, bạc đang chịu ảnh hưởng bởi những thông tin liên quan đến sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và thị trường lao động.

Dự kiến một loạt dữ liệu kinh tế được công bố tuần này có thể ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

