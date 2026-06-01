Từ ‘đỉnh’ lịch sử, giá vàng hôm nay 1/6 đã giảm 'sốc' ra sao?

Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm 1/6 đi ngang so với ngày cuối cùng của tháng 5. Tuy nhiên so với mức đỉnh lịch sử của 4 tháng trước, giá vàng lao dốc hơn 33 triệu đồng/lượng.

Khảo sát lúc 8h40 cho thấy, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục đi ngang so với hôm qua.

Cụ thể, SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 156 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 159 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng được giao dịch ở mức 155,5 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết vàng miếng ở mức 156,8 - 158,5 triệu đồng/lượng, còn Ngọc Thẩm giao dịch tại 155 - 158 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng được thiết lập vào cuối tháng 1/2026, giá vàng miếng hiện nay đã giảm khoảng 32,3 triệu đồng, tương đương mức giảm 17,3%. Cộng với chênh lệch giá mua vào - bán ra khoảng 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng SJC ở vùng đỉnh lịch sử đã lỗ tới 35,2 triệu đồng/lượng..

Diễn biến giá vàng trong nước và thế giới sau 6 tháng qua. Ảnh: Simplize.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 155,8 - 158,8 triệu đồng/lượng.

DOJI và PNJ cùng giao dịch vàng nhẫn tại 156 - 159 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm có giá bán cao nhất thị trường.

Vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Mi Hồng là 156,8 - 158,5 triệu đồng/lượng ở hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng cho cả chiều mua vào và bán ra.

Riêng Ngọc Thẩm ghi nhận mức giá thấp hơn đáng kể, ở 145,5 - 149 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, ghi nhận trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng giao ngay ở mức tại 4.542,8 USD/ounce (khoảng 144,5 triệu đồng), thấp hơn 19,18 USD/ounce so với hôm qua, tương ứng mức giảm 0,42%.

Bước sang tuần giao dịch mới, thị trường vàng và bạc duy trì tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư hướng sự chú ý tới hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sắp được công bố. Giới đầu tư kim loại quý đang chờ đợi những tín hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ hạ nhiệt, qua đó gia tăng niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đẩy nhanh hoặc mở rộng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.