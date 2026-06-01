Nhà thờ Đức Bà Paris - một trong những công trình phục dựng đáng chú ý nhất trong lịch sử đã hoàn thành đúng tiến độ, sau khi nhận được 846 triệu euro tiền quyên góp và sự hợp tác hiếm có.

Chiều muộn ngày 15 tháng 4 năm 2019, Paris đổ lệ khi chứng kiến Nhà thớ Đức Bà Paris (Notre-Dame de Paris) chìm trong biển lửa.

Hình ảnh ngọn lửa đỏ rực khốc liệt in xuống dòng sông Seine không chỉ là thảm kịch của một công trình kiến trúc tồn tại nhiều thế kỷ – đó là vết thương xé toạc trái tim của người Pháp và của hàng triệu con người trên thế giới yêu mến vẻ đẹp, lịch sử và linh hồn châu Âu.

Khói và lửa bốc lên từ nhà thờ trong vụ hỏa hoạn ngày 15 tháng 4 năm 2019, phá hủy mái nhà thời Trung cổ và ngọn tháp thế kỷ 19 của nhà thờ. Ảnh: Hubert Hitier/AFP/Getty Images

Tổng thống Emmanuel Macron ngay lập tức hứa rằng nhà thờ sẽ được xây dựng lại và đặt ra thời hạn 5 năm.

Mốc thời gian tưởng chừng không thể đó đã thành hiện thực - Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại cho công chúng vào ngày 8 tháng 12 năm 2024, với nhiều sự kiện long trọng sau một dự án trùng tu ước tính trị giá hơn 700 triệu euro (767 triệu USD).

Điều hiếm có sau một đêm

Đằng sau vẻ uy linh của Notre-Dame de Paris mang hơi thở thời đại mới là một câu chuyện kỳ diệu có thể không nhiều người biết.

Sau một đêm, khi ngọn lửa vẫn còn bùng cháy, một điều hiếm hoi trong thế giới tư bản khắc nghiệt đã xảy ra.

Những "ông trùm" xa xỉ vốn là đối thủ cạnh tranh trên thương trường đã đặt tất cả hiềm khích, ganh đua thị phần, và tham vọng kinh doanh sang một bên. Họ bắt tay nhau, không phải vì lợi nhuận, mà vì một điều thiêng liêng hơn: Hồi sinh Nhà thờ Đức Bà Paris.

Tỷ phú hàng hóa xa xỉ François Pinault và gia đình đã cam kết quyên góp 100 triệu euro cho công cuộc tái thiết. Ngay sau đó, người sáng lập LVMH và là đối thủ trong ngành, Bernard Arnault, đã nâng mức quyên góp lên 200 triệu euro.

Gia đình Françoise Bettencourt Meyers, những người thừa kế của tập đoàn mỹ phẩm khổng lồ L'Oreal SA, cũng đã đóng góp số tiền tương đương (200 triệu euro).

"Gia đình Bettencourt Meyers và Quỹ Bettencourt Schueller đã bị chấn động sâu sắc trước thảm kịch này - một thảm kịch đã kéo những con người từ nhiều nền văn hoá và tín ngưỡng khác nhau lại với nhau trong cùng một nỗi đau. Chúng tôi sẽ góp phần vào nỗ lực chung mà biết bao tâm huyết và tài năng đang cùng chung tay gánh vác, để đối mặt với thử thách khổng lồ này - một thử thách đã chạm đến trái tim của cả một dân tộc", Tạp chí Vogue trích thông báo của Tập đoàn L'Oréal ngày 16/4/2029 - một ngày sau khi trận hỏa hoạn xảy ra.

Tỷ phú François Pinault là chủ tịch danh dự của tập đoàn xa xỉ Kering, sở hữu các thương hiệu thời trang Saint Laurent, Alexander McQueen và Gucci. Tính đến ngày 31/5/2026, tài sản ròng của tỷ phú và gia đình là 27,7 tỷ USD/đứng thứ 89 trên thế giới, theo Forbes.

Tỷ phú Françoise Bettencourt Meyers sinh ngày 10/7/1953 tại Neuilly-sur-Seine, là con gái duy nhất của Liliane Bettencourt và là cháu gái của Eugène Schueller - người sáng lập L'Oréal. Vì vậy, bà lớn lên trong một gia đình nơi tinh thần kinh doanh và lòng nhân ái luôn gắn bó mật thiết với nhau. Tính đến ngày 31/5/2026, tài sản ròng của tỷ phú và gia đình là 95,8 tỷ USD/đứng thứ 22 trên thế giới, theo Forbes. Ảnh: Ecostylia

Tỷ phú Bernard Arnault (sinh ngày 5 tháng 3 năm 1949) là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, tập đoàn sản phẩm xa xỉ hàng đầu thế giới. Tính đến ngày 31/5/2026, tài sản ròng của tỷ phú và gia đình là 148 tỷ USD/đứng thứ 9 trên thế giới, theo Forbes.

Tổng cộng, số tiền mặt được quyên góp từ 3 vị tỷ phú và người khác lên tới 846 triệu euro, cùng với các khoản đóng góp bằng hiện vật như gỗ sồi quý, dịch vụ catering, vật liệu xây dựng...

Trong khoảnh khắc cả Paris nghẹn ngào, những "ông trùm" vốn coi thương trường là chiến trường ấy tạm gác những toan tính ở lại, đồng lòng vì Notre-Dame de Paris.

Cuộc hồi sinh thần tốc

Nhờ dòng tiền khổng lồ và tinh thần đoàn kết hiếm có ấy, công cuộc phục dựng đã diễn ra với tốc độ gần như thần kỳ. Chỉ sau đúng 5 năm, Nhà thờ Đức Bà Paris không chỉ trở lại mà còn "đẹp hơn trước".

Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Tomas Sereda/Getty

Những bức tường đá vôi xám xịt vì khói bụi hàng thế kỷ nay sáng long lanh như vừa được xây mới. Mái gỗ và ngọn tháp được tái hiện chính xác theo kỹ thuật cổ xưa 800 tuổi "Trait de Charpente" – Di sản phi vật thể của nhân loại.

Hàng nghìn cây sồi già được chọn lọc thủ công, organ đại phong cầm được sửa chữa bằng da cừu và keo động vật theo công thức nguyên bản.

Hôm nay, khi bước vào Nhà thờ Đức Bà Paris, người ta không chỉ thấy một công trình kiến trúc Gothic hàng trăm năm tuổi. Người ta thấy sức mạnh của lòng nhân ái, thấy khả năng con người vượt qua bi kịch, và thấy rằng ngay cả những "ông trùm" tư bản khét tiếng cũng có thể trở nên nghẹn ngào khi họ chọn đặt di sản chung lên trên mọi đối đầu cá nhân.

Nhà thờ Đức Bà không chỉ được xây lại bằng đá và gỗ. Nó được hồi sinh bằng sự đoàn kết, và bằng tình yêu di sản của những con người từng là đối thủ. Trong khoảnh khắc lịch sử, họ đã chọn là người Pháp.