Có 100 triệu đồng nên mua vàng như thế nào?

Có 100 triệu đồng, nhiều người chỉ nghĩ đến chuyện có nên mua vàng hay không. Nhưng đôi khi cách mua vàng mới là điều quyết định trải nghiệm đầu tư của bạn.

Khi có một khoản tiền để mua vàng, đa số chúng ta chỉ nghĩ đến một câu hỏi: "Mua hay không mua?". Nhưng câu hỏi quan trọng không kém lại là: "Mua như thế nào?". Bởi cùng là 100 triệu đồng, có người dồn hết vào một lần giao dịch, có người mua đều đặn từng tháng, cũng có người chờ các mốc giá nhất định mới xuống tiền. Không có công thức nào đúng tuyệt đối, chỉ có cách phù hợp với khả năng chịu rủi ro và tâm lý của mỗi người.

Nếu chọn all-in, bạn chấp nhận đánh cược vào thời điểm. Đây là lựa chọn của những người tin rằng mức giá hiện tại vẫn còn hấp dẫn hoặc không muốn mất thời gian theo dõi thị trường. Ưu điểm là mua xong là xong, không phải tính toán nhiều. Nhưng đổi lại, áp lực tâm lý rất lớn. Nếu giá giảm mạnh ngay sau khi mua, cảm giác tiếc nuối dễ xuất hiện. Đặc biệt với người mới tích cóp được khoản tiền đầu tiên, việc nhìn tài sản "bốc hơi trên giấy" vài triệu đồng trong thời gian ngắn không phải trải nghiệm dễ chịu.

Ảnh minh hoạ

Nếu mua định kỳ, bạn đang trả tiền cho sự bình tĩnh. Thay vì bỏ 100 triệu đồng trong một lần, nhiều người chia thành 10 đợt, mỗi tháng mua khoảng 10 triệu đồng. Cách này không giúp bạn mua đúng đáy, nhưng nó giúp giảm áp lực phải dự đoán thị trường. Khi giá tăng, bạn vẫn có vàng. Khi giá giảm, những lần mua sau sẽ kéo giá vốn trung bình xuống. Nói cách khác, bạn chấp nhận đánh đổi khả năng đạt mức lợi nhuận tối đa để đổi lấy sự ổn định về cảm xúc.

Nếu chia nhỏ theo mốc giá, đây là phương án dành cho những người thích chủ động hơn. Ví dụ, bạn có thể mua trước 30 triệu đồng ở vùng giá hiện tại, giữ lại 70 triệu đồng và đặt sẵn các kịch bản: nếu giá giảm thêm một mức nhất định sẽ mua tiếp, còn nếu tăng mạnh thì cân nhắc giữ tiền mặt. Ưu điểm là linh hoạt hơn so với all-in. Tuy nhiên, cách này đòi hỏi phải theo dõi thị trường thường xuyên và đủ kỷ luật để bám sát kế hoạch đã đặt ra, thay vì thay đổi quyết định theo cảm xúc.

Thực tế, không có cách mua vàng nào tốt nhất cho tất cả mọi người. Nếu bạn sợ cảm giác mua xong giá giảm ngay hôm sau, mua định kỳ có thể phù hợp hơn. Nếu đã xác định nắm giữ dài hạn và không quá bận tâm đến biến động ngắn hạn, all-in không hẳn là lựa chọn tồi. Còn nếu thích chủ động, chấp nhận dành thời gian quan sát thị trường và có sẵn nguyên tắc cho bản thân, chia nhỏ theo mốc giá là phương án đáng cân nhắc.

Điều đáng nói là rất nhiều người dành hàng tuần để tìm câu trả lời cho việc "có nên mua vàng không", nhưng lại dành chưa tới vài phút để nghĩ xem mình sẽ mua theo cách nào. Trong đầu tư, quyết định mua rất quan trọng. Nhưng cách mua đôi khi mới là thứ quyết định bạn có đủ bình tĩnh để đi đường dài hay không.