Giá vàng hôm nay, 12-6: Bất ngờ đảo chiều tăng vọt

(NLĐO) – Sau nhiều ngày giảm sâu, giá vàng hôm nay trên thế giới đã bật tăng nhờ nhu cầu trú ẩn vốn tăng cao trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Giá vàng hôm nay lại nóng lên

Khoảng 6 giờ ngày 12-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thế giới dao động ở vùng 4.227 USD/ounce, tăng mạnh 147 USD so với mức giá thấp nhất phiên đêm qua (4.080 USD/ounce).

Đà tăng của giá vàng hôm nay chủ yếu phát xuất từ nhu cầu trú ẩn vốn trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, trước khi Tổng thống Donald Trump hủy bỏ các cuộc tấn công đã lên kế hoạch.

Dù lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm (hiện giao dịch quanh mức 4,5%), giúp giá vàng lấy lại đà tăng sau đợt bán tháo hôm trước nhưng các nhà giao dịch vẫn tập trung vào yếu tố bất ổn địa chính trị.

Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm gây áp lực mạnh lên thị trường. Bộ Chỉ huy quân sự tối cao Iran tuyên bố đã đóng cửa eo biển này đối với tàu chở dầu và tàu thương mại. Ngược lại, quân đội Mỹ khẳng định tàu thương mại vẫn đi qua tuyến đường thủy này và không có tàu chiến Mỹ nào bị tấn công...

Đầu phiên giao đêm qua, giá dầu thô tăng vọt nhưng sau đó đảo chiều giảm mạnh khi Tổng thống Donald Trump thông báo hủy bỏ các cuộc tấn công Iran và cho biết, các cuộc đàm phán thỏa thuận đang tiến triển tốt.

Các nhà phân tích nhận định, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới, tùy thuộc vào tiến triển của đàm phán Mỹ - Iran và các dữ liệu kinh tế sắp công bố từ Mỹ.