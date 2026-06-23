Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt trở lại

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trở lại theo đà đi xuống của giá thế giới.

Sáng 23-6, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp được niêm yết mua vào 145 triệu đồng/lượng, bán ra 148 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng ghi nhận mức giảm tương tự, còn 144,9 triệu đồng/lượng mua vào, 147,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước giảm theo đà đi xuống của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.142 USD/ounce, giảm thêm khoảng 15 USD/ounce so với buổi sáng. Nếu so với phiên trước, kim loại quý mất khoảng 50 USD/ounce

Giá vàng cũng thủng mốc 4.200 USD/ounce và đang giao dịch ở vùng thấp từ cuối tháng 3 tới nay.

Giá vàng hôm nay rớt trở lại

Không chỉ vàng, bạc các loại cũng giảm trở lại. Cụ thể, giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 62,3 USD/ounce, mất gần 3% so với hôm qua.

Ở thị trường trong nước, giá bạc miếng các loại sáng nay được Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ giao dịch ở mức 2,39 triệu đồng/lượng mua vào - 2,47 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 110.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Nhiều thương hiệu khác như Ancarat, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải mua-bán bạc miếng các loại ở mức 2,39 triệu đồng/lượng – 2,46 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thỏi, bạc ký các loại được nhiều doanh nghiệp công bố quanh mức 63,76 triệu đồng/kg chiều mua vào, 65,7 triệu đồng/kg chiều bán ra, giảm tới 3,1 triệu đồng/kg.

Theo giới phân tích, giá vàng, bạc lao dốc trong bối cảnh đồng USD mạnh lên. Chỉ số đồng USD (DXY Index) hiện được giao dịch ở mức 101,04 điểm, mức cao nhất từ đầu năm 2025 tới nay.

Giá bạc cũng giảm tiếp

Một diễn biến đáng chú ý là giá vàng, bạc giảm dù giá dầu thô tiếp tục lao dốc. Giá dầu thô Brent đang được giao dịch ở mức 77,5 USD/thùng, giảm 0,41% so với phiên trước. Đây cũng là mức thấp nhất của giá dầu thô kể từ tháng 3 tới nay.

Giới phân tích nhận định giá vàng hôm nay được hỗ trợ bởi giá dầu đi xuống và dư âm bất ổn địa chính trị, song chưa đủ sức vượt qua sức ép từ kênh lãi suất.

Các nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến đàm phán Mỹ - Iran cũng như dữ liệu kinh tế sắp tới để đánh giá xu hướng của giá vàng trong thời gian tới.