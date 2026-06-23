Có nên mua vàng thời điểm này?

Giá vàng đã giảm mạnh so với đầu năm làm dấy lên có nên mua vàng lúc này?

Sau nhịp điều chỉnh mạnh từ đầu tháng 3 đến nay, giá vàng đã giảm hơn 40 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh 192 triệu đồng/lượng. Nhiều tháng nay, vàng giao dịch chủ yếu quanh 150 triệu đồng/lượng.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, nguyên nhân quan trọng khiến giá vàng giảm mạnh đến từ việc căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tạm thời lắng dịu. Bên cạnh đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu vẫn có thể tăng lãi suất trong năm nay.

Ông Hiếu dự báo vàng có thể sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn, vì thế nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường và không nên mua vàng theo tâm lý đám đông.

Giá vàng giảm mạnh so với thời điểm đầu năm.

Trong giai đoạn hiện nay, nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược giải ngân từng phần thay vì xuống tiền toàn bộ một lần. Đồng thời cần theo dõi sát các diễn biến từ Fed, tình hình Trung Đông và biến động của đồng USD vì đây sẽ là những yếu tố đóng vai trò quyết định đối với xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

" Nhà đầu tư cần kiên nhẫn quan sát, đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động trước khi đưa ra quyết định, tránh tâm lý mua theo đám đông, theo xu hướng khi thấy giá vàng giảm mạnh ", ông Hiếu nhấn mạnh.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cũng nhận định, sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài 3-4 năm qua, dư địa tăng giá của vàng đã thu hẹp đáng kể. Hiện kim loại quý này đang chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao và dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư hấp dẫn hơn như chứng khoán.

Giá vàng biến động thất thường, có thời điểm giảm rất mạnh trong tuần qua. (Nguồn: SJC)

Vàng vẫn là một tài sản phòng thủ quan trọng trong danh mục đầu tư nhưng không còn phù hợp với chiến lược dồn toàn bộ vốn như trước đây. Nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng vàng quá lớn nên cân nhắc cơ cấu lại danh mục theo hướng cân bằng hơn, trong khi những người có nhu cầu tích lũy tài sản dài hạn chỉ nên giải ngân từng phần, tránh tập trung toàn bộ nguồn vốn vào một thời điểm.

“ Trong bối cảnh hiện nay, việc phân bổ tài sản hợp lý giữa vàng, tiền gửi, chứng khoán và các kênh đầu tư khác sẽ giúp giảm rủi ro tốt hơn là tập trung toàn bộ vào vàng ”, ông Khánh nêu quan điểm.

Còn PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, dự báo giá vàng tuy có thể tăng trở lại do những bất ổn nhưng mức tăng duy trì ở biên độ vừa phải chứ không bùng nổ quá mạnh mẽ như trước đó.

Từ đó, vị chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu tham gia thị trường là đầu cơ ngắn hạn hay nắm giữ dài hạn. Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược "lướt sóng" tiềm ẩn rủi ro rất lớn và không được khuyến khích.

Ở chiều ngược lại, với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng vẫn được đánh giá là lựa chọn tương đối an toàn.

Ồng Huân cũng nhấn mạnh, nhà đầu tư cũng cần phân biệt rõ giữa vàng như một tài sản phòng vệ dài hạn và vàng như một công cụ đầu cơ ngắn hạn. Nếu mục tiêu là phòng ngừa rủi ro vĩ mô hoặc đa dạng hóa tài sản, việc nắm giữ một tỷ trọng vàng nhất định vẫn hợp lý trong bối cảnh thế giới nhiều bất định.

Nhưng nếu tham gia với kỳ vọng "lướt sóng" theo tin chiến sự thì mức độ rủi ro hiện nay rất cao vì giá vàng có thể giảm mạnh chỉ trong vài phiên khi thông tin địa chính trị thay đổi. Việc này đã liên tiếp xảy ra trong thời gian qua.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng cho hay, giá vàng điều chỉnh lên, xuống là hết sức bình thường. Tuy nhiên, trong năm 2026, xu hướng chủ đạo là đi xuống. Vì thế, tại thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên dừng lại quan sát, theo dõi kỹ diễn biến giá vàng.

Nếu mua, nhà đầu tư chỉ nên sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi và phân bổ khoảng 20-30% danh mục vào vàng. Nếu có ý định đầu tư, nên cân nhắc từ quý III.

Còn với người bán, nếu thực sự cần tiền hãy bán, còn không cần thì nên cân nhắc, nếu mua ở thời điểm giá thấp, có lợi nhuận thì mới bán”, ông Phương nói.

Theo ông, vàng nên được xem là một tài sản phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư chứ không nên là kênh đầu tư duy nhất.

Thông thường, tỷ trọng vàng hợp lý có thể dao động khoảng 5 - 15% tổng danh mục tài sản, tùy "khẩu vị" rủi ro của từng nhà đầu tư. Với những người có mức chấp nhận rủi ro thấp hoặc lo ngại lạm phát, tỷ trọng vàng có thể cao hơn một chút.

Trong giai đoạn hiện nay, có thể xem xét duy trì tỷ trọng vàng chiếm khoảng 15-25% tổng tài sản, do nhiều yếu tố bất lợi cho nền kinh tế vẫn đang hiện hữu. Do đó tỷ trọng vàng nên gia tăng so với trước đây.

Ngược lại, không nên dồn tất cả đầu tư vào vàng vì điều này khiến danh mục thiếu đa dạng và dễ tổn thương khi giá vàng đảo chiều mạnh.