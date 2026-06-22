44 tuổi, mỗi tháng tôi chuyển cho bố mẹ 5 triệu đồng, đóng học cho hai con gần 10 triệu đồng, đến khi tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn tôi mới hiểu thế nào là "thế hệ bánh mì kẹp"

Ở tuổi 44, tôi có công việc ổn định, hai con đang tuổi đi học và bố mẹ đều đã ngoài 70 tuổi. Nhiều người nghĩ đây là giai đoạn cuộc sống đã vào guồng, tài chính cũng bớt áp lực hơn thời trẻ. Nhưng…

Khi vừa nuôi con, vừa lo cho cha mẹ

Mỗi tháng, ngày nhận lương của tôi gần như là ngày tiền tự động "chia hàng".

Khoản đầu tiên là 5 triệu đồng gửi cho bố mẹ ở quê. Bố tôi từng bị tai biến nhẹ, mẹ bị bệnh xương khớp nên dù có lương hưu, tôi vẫn muốn hỗ trợ thêm để ông bà thoải mái hơn trong sinh hoạt.

Khoản tiếp theo là gần 10 triệu đồng học phí, tiền ăn bán trú, học thêm và các chi phí liên quan của hai con.

Chưa kể tiền điện, nước, internet, phí quản lý chung cư, tiền ăn uống, xăng xe, bảo hiểm, các khoản phát sinh trong gia đình...

Có tháng chưa đến ngày 15, tài khoản đã "bốc hơi" hơn một nửa.

Nếu con ốm, bố mẹ phải đi khám bệnh hoặc trong nhà có việc đột xuất, kế hoạch chi tiêu lập tức bị đảo lộn.

Tôi từng nghĩ áp lực tài chính lớn nhất là khi mới lập gia đình, mua nhà hay nuôi con nhỏ. Nhưng hóa ra, giai đoạn trung niên mới là lúc nhiều người phải gánh cùng lúc hai đầu trách nhiệm: chăm sóc cha mẹ già và nuôi dạy con cái.

"Thế hệ bánh mì kẹp" - câu chuyện của hàng triệu người trung niên

Khái niệm "thế hệ bánh mì kẹp" (Sandwich Generation) dùng để chỉ những người đang ở độ tuổi lao động, đồng thời phải hỗ trợ tài chính hoặc chăm sóc cha mẹ lớn tuổi ở một bên và con cái ở bên còn lại.

Giống như phần nhân bị kẹp giữa hai lát bánh mì, họ phải đứng giữa hai thế hệ với vô số trách nhiệm.

Nhiều người thuộc thế hệ này không nghèo.

Họ có công việc ổn định, thu nhập khá, thậm chí sở hữu nhà cửa và xe cộ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ dư dả.

Bởi thu nhập tăng bao nhiêu thì trách nhiệm cũng tăng theo bấy nhiêu.

Một người 40-50 tuổi có thể đang cùng lúc chi trả:

- Học phí cho con.

- Tiền sinh hoạt gia đình.

- Hỗ trợ cha mẹ.

- Trả góp nhà hoặc các khoản vay trước đó.

- Tích lũy cho tuổi hưu của chính mình.

Điều trớ trêu là họ thường ưu tiên tất cả mọi người trước khi nghĩ đến bản thân.

Nỗi lo lớn nhất không phải là thiếu tiền hôm nay

Có thời gian tôi luôn nghĩ chỉ cần cố gắng thêm vài năm nữa là mọi thứ sẽ dễ thở hơn.

Nhưng rồi một lần ngồi tính lại dòng tiền gia đình, tôi nhận ra điều đáng lo nhất không phải số dư cuối tháng.

Điều đáng lo là bản thân gần như không có quỹ dự phòng đủ lớn cho tương lai.

Tôi đang chi rất nhiều cho bố mẹ và con cái, nhưng lại chưa dành đủ cho chính mình.

Nếu một ngày mất việc, gặp biến cố sức khỏe hoặc bước vào tuổi nghỉ hưu với khoản tích lũy không như kỳ vọng, ai sẽ là người hỗ trợ mình?

Đó là câu hỏi khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Không ít người trung niên hiện nay rơi vào tình trạng tương tự. Họ dành cả tuổi trẻ để lo cho con cái, dành tuổi trung niên để lo cho cha mẹ, nhưng lại quên chuẩn bị cho tuổi già của chính mình.

Bài học tài chính tôi nhận ra ở tuổi 44

Sau nhiều năm xoay xở giữa hai thế hệ, tôi bắt đầu thay đổi cách quản lý tiền bạc.

Thay vì chi tiêu rồi tiết kiệm phần còn lại, tôi chuyển sang nguyên tắc "trả cho tương lai trước".

Ngay khi nhận lương, tôi ưu tiên một khoản cố định cho quỹ dự phòng và đầu tư dài hạn, sau đó mới phân bổ cho các khoản khác.

Tôi cũng trao đổi thẳng thắn hơn với gia đình về khả năng tài chính thực tế của mình.

Việc hỗ trợ bố mẹ là trách nhiệm và cũng là mong muốn của con cái, nhưng hỗ trợ trong khả năng bền vững mới là điều quan trọng.

Tương tự, tôi không còn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu chi tiêu của con. Có những khoản học thêm, khóa học hay món đồ công nghệ không thực sự cần thiết, gia đình sẽ cùng ngồi lại để cân nhắc.

Quan trọng hơn cả, tôi hiểu rằng chăm lo cho bản thân không phải ích kỷ.

Một người trung niên có sức khỏe tốt, có quỹ dự phòng và có kế hoạch nghỉ hưu rõ ràng mới có thể tiếp tục là chỗ dựa cho cả cha mẹ lẫn con cái.

Không chỉ là câu chuyện của riêng tôi

Ở tuổi 44, tôi vẫn là người con của bố mẹ và vẫn là cha của các con.

Mỗi vai trò đều đi kèm trách nhiệm và tình yêu thương.

Nhưng "thế hệ bánh mì kẹp" cũng đang nhắc nhở một thực tế rằng những người ở giữa cần được quan tâm nhiều hơn, kể cả về mặt tài chính.

Bởi phía trước là con cái đang lớn lên, phía sau là cha mẹ đang già đi, còn chính họ lại thường âm thầm gánh mọi áp lực mà ít khi than thở.

Đến khi tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn đồng vào cuối tháng, tôi mới hiểu rằng điều khó nhất của tuổi trung niên không phải kiếm tiền.

Mà là học cách cân bằng trách nhiệm với hai thế hệ, trong khi vẫn phải dành một phần nguồn lực cho tương lai của chính mình.