“Thế hệ Kangaroo”: 30 tuổi vẫn lông bông không làm ra tiền, để bố mẹ “gánh còng lưng”

“Việc gì khó quá thì để bố mẹ lo” là suy nghĩ của những người thuộc “thế hệ Kangaroo”.

Từng tự mở một cửa hàng kinh doanh đồ dùng nhà bếp nhưng phải lặng lẽ dẹp tiệm vì làm ăn không thuận lợi, Roh Jae-woong, 30 tuổi, đã quay về sống cùng bố mẹ gần hai năm nay. Hiện tại, thay vì tìm kiếm một công việc toàn thời gian, Jae-woong chỉ làm các công việc thời vụ để kiếm tiền tiêu qua ngày. Dù thừa nhận bản thân có lo lắng về tương lai, đặc biệt là chuyện mua nhà và kết hôn, nhưng Jae-woong lại chẳng làm gì để thay đổi tình trạng hiện tại.

“Thế hệ Kangaroo”

"Tôi không thấy cuộc sống hằng ngày có gì bất tiện. Tôi thường ăn cơm ở nhà và hiếm khi ra ngoài nên cũng không cảm thấy cần phải kiếm nhiều tiền hơn", Jae-woong chia sẻ.

Câu chuyện của Jae-woong không còn là trường hợp cá biệt tại Hàn Quốc. Ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn tạm rời khỏi thị trường lao động, sống dựa vào gia đình và chỉ làm những công việc ngắn hạn đủ để trang trải cuộc sống.

Xu hướng này khiến nhiều chuyên gia lo ngại về sự xuất hiện của một "thế hệ Kangaroo" - hững người trưởng thành nhưng chưa có công việc ổn định, chưa lập gia đình và cũng chưa sở hữu nhà riêng. Nhưng việc họ lựa chọn không phải là cố gắng kiếm tiền, sống tự lập, mà là sống dựa vào cha mẹ về mặt tài chính,

Ham Seung-yeon, 26 tuổi, cũng đang trải qua giai đoạn tương tự. Sau khi tốt nghiệp với hai chuyên ngành tiếng Pháp và quản trị kinh doanh, cô từng làm trong lĩnh vực tư vấn quản lý và công nghệ trước khi mong muốn chuyển sang ngành đầu tư vốn cổ phần tư nhân. Seung-yeon đã chủ động gặp gỡ nhiều người trong ngành để tìm kiếm cơ hội nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả như mong đợi.

"Cảm giác như tôi đang vấp phải rào cản gia nhập chỉ vì thiếu kinh nghiệm. Các vị trí tuyển dụng hiếm khi được công khai và doanh nghiệp chủ yếu tuyển người thông qua các mối quan hệ. Vì vậy hiện tại tôi quyết định tạm nghỉ để suy nghĩ xem bản thân thực sự muốn điều gì" - Cô nói.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở việc người trẻ nghỉ việc trong một khoảng thời gian, mà còn ở vòng luẩn quẩn rất khó thoát ra sau đó. Khi thời gian rời xa thị trường lao động của họ càng lâu, cơ hội quay trở lại càng giảm bởi các doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng ưu tiên tuyển dụng ứng viên đã có kinh nghiệm thay vì đào tạo nhân sự mới.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố vào tháng 6/2025, có tổng cộng 690.000 người ở độ tuổi 20 và 30 cho biết họ đang "tạm nghỉ" - tương đương 5,5% nhóm tuổi này. Khái niệm "tạm nghỉ" được định nghĩa là những người không có việc làm và cũng không chủ động tìm kiếm việc trong tuần trước đó vì những lý do không liên quan đến việc nội trợ, chăm sóc con cái, học tập hay bệnh tật.

Người trẻ không đi làm, người già không dám nghỉ hưu

Hiện tượng này cũng tạo thêm áp lực lớn đối với thế hệ lớn tuổi. Không ít bậc phụ huynh phải tiếp tục làm việc thay vì nghỉ hưu vì cùng lúc gánh trách nhiệm hỗ trợ cả con cái đã trưởng thành lẫn cha mẹ già của mình.

Dữ liệu được Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố vào tháng 6/2025, cho thấy tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nhóm từ 60 tuổi trở lên đạt 49,2% - tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, tỷ lệ này ở nhóm tuổi 20 giảm 0,5% phần trăm, xuống còn 65%.

Giáo sư kinh tế Lee Yoon-soo của Đại học Sogang (Hàn Quốc) nhận định việc trì hoãn gia nhập thị trường lao động khiến người trẻ bỏ lỡ thời điểm quan trọng để tích lũy kỹ năng, từ đó ảnh hưởng đến năng suất làm việc trong tương lai.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia cũng cảnh báo thời gian nghỉ kéo dài có thể làm gia tăng cảm giác thất vọng trong xã hội. Việc bước vào thị trường lao động quá muộn sẽ làm chậm toàn bộ lộ trình phát triển sự nghiệp, đồng thời khiến người trẻ có nguy cơ tự cô lập hoặc bị cô lập vì thiếu sự gắn kết với cộng đồng và môi trường làm việc.

Hiện tượng tương tự cũng từng xuất hiện tại Nhật Bản vào giữa những năm 1990 sau khi bong bóng kinh tế vỡ. Khi các doanh nghiệp đồng loạt cắt giảm tuyển dụng để tiết kiệm chi phí, hàng triệu người trẻ trở thành "thế hệ mất mát" với tình trạng thất nghiệp kéo dài và công việc bấp bênh. Nhóm này hiện được ước tính có quy mô lên tới 17 triệu người và đến nay vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những hệ lụy từ giai đoạn đó.

Bà Son Yeon-jeong, Nghiên cứu viên cao cấp của Viện Lao động Hàn Quốc, nhận định tình trạng lệch pha giữa nhu cầu tuyển dụng và kỳ vọng của người lao động đã tồn tại trong nhiều năm nhưng chưa được giải quyết triệt để. Theo bà, nhiều doanh nghiệp quá tập trung vào việc cắt giảm chi phí nhân công thay vì đầu tư phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng suất. Chính những điều kiện làm việc chưa được cải thiện ấy khiến ngày càng nhiều sinh viên mới tốt nghiệp cảm thấy chúng không còn phù hợp với tiêu chuẩn và kỳ vọng của thế hệ trẻ hiện nay.