Dân văn phòng không còn cam chịu: Lương cao mà “sếp không ổn”, công việc có “dấu hiệu vi phạm” thì nghỉ luôn chẳng tiếc

Không vì lương cao mà “bảo gì cũng nghe”.

Lương cao từng được xem là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn công việc. Tuy nhiên, với nhiều dân văn phòng tại Hàn Quốc hiện nay, mức đãi ngộ hấp dẫn không còn đủ sức giữ chân họ, nếu cái giá phải trả là làm việc dưới quyền những nhà quản lý thiếu đạo đức, không có năng lực định hướng hoặc sở hữu phong cách điều hành đi ngược với giá trị cá nhân.

Nhân viên cũng có "tiêu chí đánh giá sếp"

Một khảo sát mới được công bố trên cổng thông tin việc làm JobKorea, cho thấy: 34,5% người nhân sự trong độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi cho biết họ không chấp nhận làm việc tại những doanh nghiệp có lãnh đạo hoặc quản lý thiếu đạo đức, ngay cả khi doanh nghiệp đó đưa ra mức lương và chế độ đãi ngộ rất hấp dẫn.

Xu hướng này thể hiện rõ nhất ở nhóm lao động trẻ tuổi. Trong số những người ở độ tuổi 20, có 36,4% xem việc phải làm việc dưới quyền lãnh đạo thiếu đạo đức là "giới hạn không thể chấp nhận". Tỷ lệ này ở nhóm tuổi 30 là 34,5%, trong khi nhóm từ 40 tuổi trở lên ghi nhận mức 30,8%.

Cuộc khảo sát được thực hiện với 1.252 dân văn phòng, phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy của thế hệ MZ (thế hệ Millennials và thế hệ Gen Z) tại Hàn Quốc. Thay vì chỉ tập trung vào thu nhập, nhiều người hiện ưu tiên hơn tới đạo đức nghề nghiệp, sự tương đồng về giá trị và văn hóa doanh nghiệp khi quyết định gắn bó với một nơi làm việc.

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Bên cạnh vấn đề đạo đức của ban lãnh đạo, người tham gia khảo sát cũng chỉ ra nhiều lý do khác khiến họ sẵn sàng từ chối một công việc có mức lương cao. Có 33,9% cho biết họ không muốn làm việc tại những doanh nghiệp có giá trị hoặc phong cách quản lý không phù hợp với bản thân.

Đáng chú ý, 25,6% cho biết họ sẽ cân nhắc rời đi nếu cấp trên không đưa ra được định hướng rõ ràng trong quá trình giao việc. Điều này cho thấy không ít người lao động coi năng lực lãnh đạo là yếu tố quan trọng không kém mức lương. Khi người quản lý không xác định được mục tiêu, giao việc mơ hồ hoặc liên tục thay đổi yêu cầu, nhân viên sẽ gặp khó khăn trong việc phát huy năng lực cũng như xây dựng lộ trình phát triển lâu dài.

Ngoài ra, 15,4% người được hỏi cho biết họ không muốn làm việc trong môi trường có bầu không khí trì trệ, thiếu động lực.

Tiền chưa bao giờ là yếu tố quan trọng nhất

Những con số trên phần nào cho thấy tiêu chí lựa chọn nơi làm việc của người lao động Hàn Quốc đang dần thay đổi. Thay vì đặt thu nhập lên hàng đầu như trước đây, ngày càng nhiều người coi trọng sự công bằng, văn hóa doanh nghiệp và chất lượng môi trường làm việc.

Khi được hỏi điều gì quan trọng nhất tại nơi làm việc, người tham gia ở mọi nhóm tuổi đều lựa chọn sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là ưu tiên số một.

Tuy nhiên, ở những tiêu chí tiếp theo, mỗi nhóm tuổi lại có sự khác biệt nhất định.

Những người từ 40 tuổi trở lên quan tâm nhiều hơn tới việc được ghi nhận thành tích và nhận chế độ đãi ngộ tương xứng. Trong khi đó, nhóm lao động ở độ tuổi 30 trở xuống lại đánh giá cao cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp.

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Khảo sát cũng tìm hiểu những yếu tố giúp nhân viên duy trì sự tập trung trong công việc. Phần lớn người tham gia cho biết họ làm việc hiệu quả nhất khi hiểu rõ mục tiêu và định hướng của công việc. Bên cạnh đó, họ mong muốn được giao những nhiệm vụ phù hợp với năng lực, khối lượng công việc hợp lý, đồng thời nhận được phản hồi cũng như sự ghi nhận xứng đáng đối với kết quả đã đạt được.

Ông Byun Ji-sung, Trưởng bộ phận Tiếp thị Nội dung của JobKorea, nhận định rằng người lao động ngày nay không chỉ quan tâm mình làm công việc gì, mà còn đặc biệt chú ý tới việc họ làm cùng ai, môi trường làm việc ra sao và những giá trị mà tổ chức theo đuổi.

Theo ông, khi ngày càng nhiều nhân viên đặt trọng tâm vào giá trị của tổ chức, định hướng phát triển và cơ hội trưởng thành của bản thân thay vì chỉ nhìn vào danh tiếng doanh nghiệp hay mức lương, các nhà tuyển dụng cũng cần nhìn nhận lại toàn diện chính sách quản trị nhân sự và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Một môi trường làm việc có lãnh đạo đủ năng lực, định hướng rõ ràng, minh bạch và tôn trọng các chuẩn mực đạo đức đang trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng không kém những gói lương thưởng hấp dẫn trong việc thu hút và giữ chân nhân tài.

(Nguồn: Korea JoongAng Daily)