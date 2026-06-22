MB đạt Top 1 Thương hiệu Ngân hàng dành cho Khách hàng ưu tiên và sản phẩm cấp vốn

Theo báo cáo khảo sát mức độ nhận diện thương hiệu/sản phẩm ngân hàng dành cho khách hàng ưu tiên do Mibrand công bố tháng 6/2026, MB được ghi nhận Top 1 về Top-of-mind đối với thương hiệu Ngân hàng ưu tiên, đồng thời dẫn đầu Top-of-mind ở nhóm sản phẩm vay vốn được khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Kết quả khảo sát do Công ty Cổ phần Mibrand Việt Nam thực hiện với 650 khách hàng đang sử dụng dịch vụ ngân hàng ưu tiên tại Hà Nội và TP.HCM cho thấy, MB đạt 19,5% ở chỉ số Top-of-mind thương hiệu ngân hàng dành cho khách hàng ưu tiên, cao nhất trong các ngân hàng được khảo sát. Ở nhóm sản phẩm Vay/Cấp vốn, MB cũng dẫn đầu Top-of-mind với 22,0%. Kết quả này phản ánh mức độ hiện diện nổi bật của MB Priority trong tâm trí nhóm khách hàng có yêu cầu cao về uy tín, sự riêng tư và khả năng cá nhân hóa giải pháp tài chính.

Priority Banking và cuộc đua chiếm lĩnh nhóm khách hàng cao cấp

Thị trường khách hàng cao cấp tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh. Quy mô tài sản tài chính cá nhân có thể đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027, tăng từ mức 363 tỷ USD năm 2022, tương đương tốc độ tăng trưởng khoảng 11% mỗi năm (theo McKinsey). Đây là minh chứng cho thấy phân khúc Priority Banking không còn là cuộc chơi của một vài ngân hàng lớn, mà đã trở thành đấu trường cạnh tranh chiến lược mà ngân hàng nào muốn giữ vị thế dẫn đầu cũng buộc phải đầu tư nghiêm túc.

Sự gia tăng của tầng lớp giàu và cận giàu khiến Priority Banking dịch chuyển từ các đặc quyền truyền thống như phòng giao dịch riêng hay ưu đãi phí, sang tư vấn tài sản, cấp vốn linh hoạt và thiết kế giải pháp tài chính theo từng mục tiêu cá nhân. Theo khảo sát của Mibrand, có 73,5% khách hàng cho biết đã sử dụng hoặc tìm hiểu sản phẩm vay/cấp vốn Priority trong 12 tháng gần đây. Con số này khẳng định rằng nhu cầu tài chính của khách hàng ưu tiên đã vượt ra ngoài phạm vi quản lý tài sản truyền thống, hướng đến các giải pháp vốn toàn diện và cá nhân hóa.

MB – Ngân hàng dẫn đầu Top of Mind về dịch vụ ngân hàng ưu tiên

MB đạt Top 1 về Top of Mind thương hiệu ngân hàng ưu tiên với kết quả 19,5%. Vị trí số 1 của MB không phải kết quả ngẫu nhiên, mà là thành quả của một chiến lược thương hiệu được xây dựng nhất quán và bền vững qua nhiều năm.

Về hình ảnh thương hiệu, khảo sát ghi nhận các thuộc tính được khách hàng ưu tiên đánh giá cao gồm "Uy tín", "An toàn bảo mật" và "Tận tâm trong chăm sóc khách hàng". Trong đó, MB được khách hàng ghi nhận tích cực và dẫn đầu ở nhiều thuộc tính quan trọng, nổi bật là Uy tín (82,3%), Tận tâm trong chăm sóc khách hàng (63,0%) và An toàn bảo mật (68,3%). Bên cạnh đó, MB cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về Đáng tin cậy khi giao dịch (61,7%) và Chuyên nghiệp (60,3%). Điều này khẳng định MB không chỉ được nhớ đến nhiều nhất, mà còn được tin tưởng nhất – một lợi thế kép hiếm có trong phân khúc cạnh tranh khốc liệt như Priority Banking.

Về chiến lược thương hiệu, MB Priority lựa chọn thông điệp gắn với hạnh phúc, gia đình và trải nghiệm sống trọn vẹn, thay vì chỉ nhấn mạnh yếu tố sang trọng hay đặc quyền. Cách tiếp cận này đã chứng minh hiệu quả khi tạo ra chiều sâu cảm xúc trong tâm trí khách hàng, thay vì chỉ dừng ở nhận diện bề mặt. Các hoạt động truyền thông kết hợp giữa nhận diện đại chúng – từ chiến dịch ngoài trời tại đô thị lớn, gương mặt có sức ảnh hưởng trong đời sống gia đình – đến gắn kết thương hiệu với các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn, giúp MB Priority liên tục hiện diện trong những bối cảnh gần gũi nhất với cuộc sống của nhóm khách hàng ưu tiên.

MB – Ngân hàng dẫn đầu Top of Mind sản phẩm vay vốn được khách hàng ưu tiên lựa chọn

Ở nhóm sản phẩm vay vốn cho khách hàng Priority, MB (23,7%) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về Top of Mind. Kết quả này có ý nghĩa bởi vay vốn là nhóm sản phẩm có tính quyết định cao và đòi hỏi mức độ tin tưởng sâu nhất từ phía khách hàng.

Với khách hàng cao cấp, một khoản vay không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn, mà còn là công cụ tối ưu dòng tiền, mở rộng kinh doanh hoặc nắm bắt cơ hội đầu tư. Khi lựa chọn khoản vay Priority, "ngân hàng uy tín, đáng tin cậy" và "tốc độ xét duyệt, giải ngân nhanh" là hai tiêu chí được khách hàng quan tâm hàng đầu, cùng đạt 42,1% – cao nhất trong nhóm yếu tố lựa chọn. MB dẫn đầu ở tiêu chí uy tín, đáng tin cậy – điều này cho thấy khi đứng trước những quyết định tài chính quan trọng nhất, khách hàng ưu tiên tin tưởng MB hơn bất kỳ ngân hàng nào khác.

Trên cơ sở đó, MB phát triển danh mục giải pháp vay/cấp vốn theo từng nhóm nhu cầu: MB PriLand phục vụ nhu cầu sở hữu và đầu tư bất động sản cao cấp với hạn mức, thời hạn vay và phương án trả nợ linh hoạt; MB PriFlexi hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng cá nhân, gia đình, giáo dục, y tế, du lịch; và các giải pháp cấp vốn toàn diện dành cho chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhà đầu tư. Đây là minh chứng cho thấy MB không tiếp cận thị trường Priority theo kiểu "một giải pháp cho tất cả", mà cam kết thấu hiểu và đáp ứng từng nhu cầu riêng biệt của khách hàng.

Khảo sát cho thấy MB dẫn đầu Top-of-mind ở nhóm vay tiêu dùng và vay sản xuất kinh doanh dành cho khách hàng Priority – hai phân khúc phản ánh rõ nhất đặc điểm tài chính của nhóm khách hàng này: vừa có nhu cầu nâng cao chất lượng sống, vừa cần giải pháp vốn linh hoạt để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh. Ở phân khúc vay mua bất động sản, thị trường ghi nhận sự cạnh tranh sát sao giữa các ngân hàng, càng khẳng định đây là một trong những mặt trận trọng điểm của cuộc đua Priority Banking.

Nhận định về kết quả, đại diện Mibrand – ông Lại Tiến Mạnh cho biết: "Trong phân khúc khách hàng Priority, mức độ được nghĩ đến đầu tiên cho thấy sức mạnh hiện diện của thương hiệu. Đáng chú ý, sản phẩm Vay/Cấp vốn Priority đang trở thành một điểm chạm quan trọng, khi khách hàng cao cấp ngày càng cần các giải pháp tài chính riêng tư, linh hoạt và phù hợp với từng nhu cầu vốn. MB được ghi nhận tích cực ở các tiêu chí này, phản ánh hình ảnh thương hiệu tương đối toàn diện trong nhóm khách hàng cao cấp."

Kết quả khảo sát cho thấy xu hướng cạnh tranh trong phân khúc Priority đang dịch chuyển từ hiển thị thương hiệu đơn thuần sang trải nghiệm có chiều sâu, và từ cung cấp sản phẩm tài chính đơn lẻ sang khả năng thấu hiểu và đáp ứng toàn diện nhu cầu khách hàng. Việc MB dẫn đầu cả hai hạng mục trọng tâm không chỉ là con số trong một cuộc khảo sát – đó là bằng chứng cho thấy ngân hàng đã và đang thực sự chiếm lĩnh được tâm trí và niềm tin của nhóm khách hàng khó tính nhất thị trường. Đây chính là nền tảng vững chắc để MB tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc Priority Banking những năm tới.