Lương 11 triệu vẫn liều vay mua nhà, 3 năm trả hết khoản nợ 1,4 tỷ đồng: Mỗi ngày tiêu không quá 108k

25 tuổi đặt bút ký vào khoản vay mua nhà, 28 tuổi thành công xóa hết nợ.

Với nhiều người trẻ, mua nhà là mục tiêu có phần xa vời và cũng… chẳng cần thiết phải cố làm cho bằng được. Đơn giản vì giá bất động sản quá cao, bỏ xa tốc độ tăng thu nhập và tiết kiệm, đặc biệt là tại các thành phố lớn.

Có người chấp nhận ở thuê cả đời, dành tiền cho các mục tiêu khác. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có không ít người nỗ lực mua nhà bằng mọi giá, dù lương thấp, dù giá nhà cao. Trần Thần - Cô gái đến từ Nội Mông (Trung Quốc), là một trường hợp như vậy.

Lương 10,8 triệu đồng vẫn dám vay 1,44 tỷ mua nhà

Sinh ra trong một gia đình nông thôn, tốt nghiệp cao đẳng rồi làm công việc văn phòng bình thường như bao người khác, Trần Thần chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa vào cha mẹ để mua nhà. Cô lựa chọn con đường khó hơn: Làm thêm không ngừng, cắt giảm chi tiêu và kiên trì tiết kiệm từng khoản nhỏ để tự mình tiến gần đến cuộc sống mong muốn.

Năm 2022, khi 25 tuổi, Trần Thần thông báo với bố mẹ rằng mình sẽ mua nhà. Quyết định ấy khiến cả gia đình vô cùng bất ngờ. Trong mắt cha mẹ, cô chỉ là một cô gái có mức lương khoảng 3.000 NDT/tháng (khoảng 10,8 triệu đồng), rất khó để nghĩ đến chuyện sở hữu bất động sản.

Thế nhưng, điều họ không biết là suốt ba năm trước đó, Trần Thần đã tích lũy được 220.000 NDT (khoảng 792 triệu đồng) làm tiền đặt cọc nhờ làm nhiều công việc ngoài giờ.

Trần Thần

Vì là lần đầu tiên mua nhà nên Trần Thần dành rất nhiều thời gian nghiên cứu. Cô tìm hiểu kỹ về uy tín của chủ đầu tư, lịch sử vi phạm, quy hoạch giao thông, tuyến tàu điện ngầm, các khoản thuế, phí chuyển nhượng và hàng loạt chi tiết khác trước khi quyết định đi xem nhà.

Cha cô từng khuyên nên mua căn hộ dịch vụ hoặc những căn nhà chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu để giảm chi phí, thậm chí có thể thanh toán một lần mà không cần vay. Tuy nhiên, Trần Thần từ chối vì như vậy quá rủi ro.

Cuối cùng, Trần Thần quyết định mua một căn hộ cũ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách. Khoản đặt cọc là 220.000 NDT (khoảng 792 triệu đồng). Phần còn lại, Trần Thần vay ngân hàng 400.000 NDT (khoảng 1,44 tỷ đồng). Mỗi tháng, cô phải trả khoảng 1.800 NDT (khoảng 6,5 triệu đồng) tiền gốc và lãi. Nhờ duy trì việc làm chính, làm thêm và lối sống tiết kiệm, đến năm 2025, Trần Thần đã trả hết khoản nợ vay mua nhà.

Có nhà, hết nợ vẫn sống tiết kiệm

Để có được khoản tiền đặt cọc rồi từng bước trả hết khoản vay mua nhà, Trần Thần đã trải qua nhiều năm làm việc hết công suất và gần như không tiêu xài cho bản thân.

Thực tế, Trần Thần đã bắt đầu làm thêm từ khi còn học phổ thông. Sau kỳ thi đại học, cô bán kem tại trung tâm thương mại. Khi học cao đẳng, mỗi kỳ nghỉ hè, Trần Thần đều làm nhân viên tiếp thị trong siêu thị. Đến khi đi làm chính thức, cô gần như không để mình rảnh rỗi.

Ngoài giờ hành chính, Trần Thần nhận biên tập bài viết cho các nền tảng mạng xã hội, viết nội dung theo dự án, đến tận nhà chăm mèo cho khách, nhận quảng bá sản phẩm, xây dựng cộng đồng chia sẻ hàng hóa và mở cửa hàng trực tuyến. Thu nhập từ các công việc này không cố định, có tháng chỉ vài trăm NDT nhưng cũng có thời điểm lên tới hàng chục nghìn NDT. Khi thấy một công việc không còn hiệu quả, cô lập tức chuyển sang hướng khác để tìm cơ hội mới.

Trong số đó, công việc chăm mèo tại nhà được cô duy trì suốt nhiều năm. Từ năm 2019, mỗi dịp Tết, Trần Thần đều nhận chăm sóc thú cưng cho những gia đình về quê hoặc đi du lịch mà không thể mang mèo theo. Với mức phí 40 NDT/con mèo (khoảng 144.000 đồng), mỗi ngày nhận chăm sóc từ 3-5 chú mèo, sau hơn 20 ngày làm việc cô có thể kiếm được trên 6.000 NDT (khoảng 21,6 triệu đồng).

Công việc chăm mèo giúp Trần Thần kiếm khá tiền

Mặc dù làm nhiều nhưng Trần Thần gần như không tiêu xài. Ngay cả sau khi mua nhà và trả hết khoản vay, thói quen này vẫn không thay đổi. Chi phí sinh hoạt mỗi ngày của Trần Thần thường không 30 NDT (khoảng 108.000 đồng). Tiền đi lại khoảng 6-7 NDT (22.000-25.000 đồng), bữa trưa khoảng 20 NDT (72.000 đồng), còn buổi tối tự nấu ăn. Nhiều món nội thất trong căn hộ cũng được cô tận dụng từ người thân hoặc mua với giá rất rẻ.

Trần Thần cho biết cảm giác trả xong khoản vay cũng giống như lúc thanh toán tiền đặt cọc căn hộ vào 4 năm trước: Tài khoản gần như trở về con số không và lại phải bắt đầu hành trình kiếm tiền từ đầu. Nhưng đổi lại, cô có được điều mà mình luôn theo đuổi, đó là sự độc lập và quyền tự quyết đối với cuộc sống của chính mình.

(Nguồn: Sina)