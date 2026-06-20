Phát hiện “công thức mua nhà” mới: Người trẻ đang tự giải thoát bản thân khỏi giá nhà cao chót vót như thế nào?

"Lối thoát" cho những người không đủ sức mua nhà ở thành phố đây rồi.

Thành phố càng lớn, nhịp sống càng nhanh, cơ hội việc làm và dịch vụ vui chơi giải trí càng nhiều, thì giá nhà càng đắt. Đó là thực tế mà chúng ta đều biết. Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi nhiều người đã từ bỏ mục tiêu mua nhà ở thành phố - nơi họ đang sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ từ bỏ hoàn toàn giấc mơ có nhà, có bất động sản cho riêng mình.

Tại Trung Quốc, người trẻ đã tìm ra một “công thức mua nhà” mới. Họ vẫn bám trụ tại các đô thị lớn để kiếm tiền, phát triển sự nghiệp, còn mục tiêu mua nhà thì đã dịch chuyển về các thành phố nhỏ hơn - nơi giá nhà, giá đất “dễ thở” hơn, trong tầm tay hơn. Nói cách khác, thành phố lớn là nơi kiếm tiền, còn việc sở hữu một căn hộ lại được hiện thực hóa ở một địa phương khác, vừa để đầu tư, vừa tạo cảm giác an tâm cho tương lai.

Có nhà là được, không nhất thiết phải ở căn nhà đứng tên mình

Wang Siyu - Cô gái đang sinh sống và làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc) là một trong số nhiều người trẻ đã mua nhà, nhưng không phải ở Thượng Hải, mà ở Hồ Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) - cách Thượng Hải khoảng 2 giờ lái xe.

Theo Wang, căn hộ tại Hồ Châu được xem như một khoản đầu tư dài hạn. So với Thượng Hải, các quy định mua nhà tại những thành phố lân cận dễ đáp ứng hơn rất nhiều. Chẳng hạn, tại Hồ Châu, người không có hộ khẩu địa phương chỉ cần thanh toán trước 40% giá trị căn hộ, thấp hơn đáng kể so với yêu cầu ở Thượng Hải.

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Cùng với sự phát triển của hệ thống giao thông, số người di chuyển mỗi ngày giữa Thượng Hải và các thành phố lân cận ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không phải tất cả những người trẻ mua nhà ở nơi khác đều có ý định chuyển đến sinh sống. Với nhiều người, việc sở hữu một căn hộ đơn giản là để có thêm cảm giác ổn định và an toàn trong cuộc sống.

Xu hướng này ngày càng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc. Khảo sát cho thấy: Khoảng 60% người trẻ đang làm việc tại các “siêu đô thị” hay các thành phố hạng nhất, đã mua hoặc có kế hoạch mua nhà tại các thành phố hạng hai hoặc hạng ba.

Bên cạnh việc mua nhà để tạo nguồn thu nhập thụ động từ việc cho thuê nhà, người trẻ ở quốc gia tỷ dân còn cho biết việc có tài sản trước hôn nhân giúp họ cảm thấy tự tin, an tâm hơn trong trường hợp “hôn nhân chẳng may có vấn đề”. Những lý do mua nhà được nhắc đến nhiều nhất gồm: Mong muốn có cuộc sống độc lập, cảm giác an toàn, chuẩn bị cho hôn nhân cũng như tạo nền tảng ổn định để nuôi dạy con cái sau này.

“Nhà” không chỉ là bất động sản, mà còn là điểm tựa tinh thần

Yang Yulei, chuyên gia phân tích cấp cao tại Shanghai Lianjia, cho rằng đại dịch COVID-19 càng khiến nhu cầu sở hữu nhà ở trở nên rõ rệt hơn đối với người trẻ.

Theo ông, bất động sản giống như một nơi trú ẩn an toàn. Trong giai đoạn dịch bệnh, việc đi lại bị hạn chế, nhiều người dành phần lớn thời gian ở nhà. Khi có một căn nhà thuộc sở hữu của mình, chất lượng cuộc sống được cải thiện, đồng thời mang lại cảm giác an toàn về mặt tâm lý và cảm giác thuộc về một nơi nào đó.

Ông cũng nhận định rằng đối với những người trẻ có kế hoạch lập gia đình, việc sở hữu bất động sản trước hôn nhân gần như là điều không thể thiếu. Trong văn hóa Trung Quốc, nhiều gia đình vẫn có thói quen chuẩn bị nhà ở trước khi kết hôn và điều này tiếp tục trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy người trẻ mua nhà.

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Dữ liệu từ nền tảng cho thuê căn hộ Ziru cũng phản ánh bức tranh tương tự. Báo cáo của đơn vị này cho biết khoảng 40% người đang thuê nhà tại các thành phố hạng nhất thực tế đã sở hữu căn hộ ở một thành phố khác.

Điều này đồng nghĩa nhiều người trẻ vẫn tiếp tục thuê nhà để làm việc tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến hay Quảng Châu, trong khi tài sản đầu tiên của họ lại nằm ở những nơi có giá nhà mềm hơn.

Chi phí nhà ở tại các thành phố hạng nhất trong nhiều năm qua luôn thuộc nhóm cao nhất Trung Quốc. Bên cạnh đó, các địa phương này còn áp dụng hàng loạt quy định nghiêm ngặt nhằm hạn chế đầu cơ bất động sản, khiến việc mua nhà trở nên khó khăn hơn đối với người ngoại tỉnh. Trong khi đó, nhiều thành phố hạng hai và hạng ba lại có giá bất động sản "vừa túi tiền" hơn, đồng thời nới lỏng các điều kiện mua nhà, tạo cơ hội để người trẻ sớm sở hữu tài sản.

Với không ít người, chiến lược này giúp cân bằng giữa hai mục tiêu: Tiếp tục phát triển sự nghiệp tại các trung tâm kinh tế lớn nhưng vẫn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà mà không phải gánh áp lực tài chính quá lớn. Căn hộ ở thành phố nhỏ có thể chưa phải nơi họ sinh sống ngay, nhưng lại mang ý nghĩa như một tài sản tích lũy, một khoản đầu tư và là chỗ dựa tinh thần cho tương lai.

(Nguồn: CGTN)