Giá thuê căn hộ Hà Nội giảm, TP.HCM vẫn tăng trưởng

Trong bối cảnh nhu cầu tìm thuê căn hộ giảm trên diện rộng, giá thuê tại hai thị trường lớn nhất cả nước tiếp tục diễn biến trái chiều. Báo cáo thị trường quý I/2026 của Nhà Tốt cho thấy giá thuê căn hộ tại TP.HCM tăng 5% so với quý trước, trong khi Hà Nội ghi nhận mức giảm 12%,...

Dữ liệu từ Báo cáo Thị trường Bất động sản các tỉnh phía Nam và Hà Nội quý I/2026 của Nhà Tốt cho thấy phân khúc căn hộ cho thuê đang trải qua giai đoạn giảm nhiệt về nhu cầu trên hầu hết các thị trường.

Trong quý I/2026, lượng tin đăng cho thuê căn hộ giảm tại tất cả địa phương khảo sát. Long An ghi nhận mức giảm mạnh nhất, tới 75% so với quý trước, tiếp theo là Đồng Nai giảm 58%, Hà Nội giảm 61%, TP.HCM giảm 33% và Bình Dương giảm 34%.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện ở phía cầu. Nhu cầu tìm thuê căn hộ giảm trên toàn bộ các thị trường, trong đó Hà Nội và Long An giảm mạnh nhất với mức lần lượt 47% và 51% so với quý IV/2025. TP.HCM giảm 20%, Bình Dương giảm 33%, trong khi Đồng Nai là địa phương có mức giảm thấp nhất, 9%.

Dù nhu cầu suy yếu, mặt bằng giá thuê căn hộ lại có sự phân hóa rõ nét giữa các địa phương.

Theo Nhà Tốt, giá thuê căn hộ trung bình tại TP.HCM trong quý I/2026 đạt khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, tăng 5% so với quý trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Đây là địa phương duy nhất trong nhóm khảo sát ghi nhận mức tăng giá thuê theo quý.

Ngược lại, Hà Nội chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh khi giá thuê trung bình giảm 12% so với quý IV/2025, xuống còn khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng. Tuy vậy, nếu so với cùng kỳ năm trước, giá thuê tại Hà Nội vẫn cao hơn 8%.

Tại Bình Dương và Đồng Nai, giá thuê căn hộ gần như đi ngang theo quý. Trong khi đó, Long An giảm nhẹ 2%.

Báo cáo cũng cho thấy diện tích căn hộ được chào thuê phổ biến tại TP.HCM dao động từ 48-80 m2, trong khi tại Hà Nội là 54-90 m2.

Xét theo khu vực tìm kiếm, người thuê tại TP.HCM tập trung nhiều nhất ở TP Thủ Đức, quận Bình Thạnh và quận 7. Tại Hà Nội, các quận Nam Từ Liêm, Hoàng Mai và Cầu Giấy thu hút lượng tìm kiếm lớn nhất trong quý đầu năm.

Ở phân khúc căn hộ dịch vụ, thị trường tiếp tục ghi nhận sự suy giảm về nguồn cung. Lượng tin đăng giảm tại tất cả địa phương, trong đó TP.HCM giảm 66%, Hà Nội giảm 54%, Đồng Nai giảm 61%, Bình Dương giảm 26% và Long An giảm 42% so với quý trước.

Nhu cầu tìm thuê căn hộ dịch vụ cũng giảm tại hầu hết thị trường. Hà Nội ghi nhận mức giảm mạnh nhất, 54%, tiếp đến là Đồng Nai giảm 32% và Bình Dương giảm 2%. Riêng Long An là địa phương duy nhất tăng trưởng nhu cầu tìm kiếm, tăng 31% so với quý IV/2025.

Về giá thuê, căn hộ dịch vụ tại TP.HCM và Hà Nội duy trì ổn định trong quý I/2026. Trong khi đó, Bình Dương và Đồng Nai ghi nhận mức tăng lần lượt 18% và 20%, còn Long An gần như không thay đổi.

Dữ liệu từ Nhà Tốt cho thấy thị trường cho thuê căn hộ trong quý I/2026 đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khi cả nguồn cung lẫn nhu cầu đều suy giảm. Tuy nhiên, diễn biến giá thuê không đồng nhất giữa các địa phương. TP.HCM vẫn duy trì đà tăng giá ở phân khúc căn hộ, trong khi Hà Nội chứng kiến mức điều chỉnh đáng kể sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Các số liệu này phản ánh xu hướng phân hóa ngày càng rõ nét của thị trường cho thuê tại hai đô thị lớn nhất cả nước.