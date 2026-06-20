Sáng 20-6, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Sau khi rớt thảm 4,6 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại vượt 147 triệu đồng.

Sáng 20-6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào khoảng 144,2 triệu đồng/lượng và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng trở lại 500.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng trong nước phục hồi sau một ngày lao dốc.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 4.156 USD/ounce, giảm tiếp so với phiên trước và lùi sâu về dưới vùng 4.200 USD/ounce.

Kim loại quý tiếp tục đi xuống trong bối cảnh giá dầu thô giảm sâu và đồng USD duy trì đà tăng mạnh, khiến kim loại quý này mất đi sức hút cả về mặt trú ẩn lẫn phòng ngừa lạm phát.

Dòng vốn nhạy cảm với lãi suất tiếp tục rời bỏ vàng sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, khi lãi suất cơ bản được FED giữ nguyên. Thậm chí, một số dự báo cho thấy cơ quan này có thể tăng lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng tăng trở lại

Dù vàng giảm trong ngắn hạn nhưng vẫn có những dự báo lạc quan. Trong nhận định mới nhất, các chiến lược gia thị trường tại ngân hàng Société Générale (Pháp) đã cập nhật danh mục đầu tư đa tài sản của họ và khuyến nghị các nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và hàng hóa, vì họ dự đoán các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục chậm chân trong việc kiểm soát lạm phát.

Đáng chú ý, ngân hàng Pháp nói họ "quay trở lại nắm giữ toàn bộ tỉ trọng vàng, tận dụng lợi thế của đợt giảm giá gần đây". Bởi nhìn về phía trước, biến động giá vàng có thể giảm nếu sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân - đặc biệt là thông qua các quỹ ETF - giảm bớt, trong khi các ngân hàng trung ương có khả năng vẫn là những người mua tích cực".

Trong quý III/2026, ngân hàng Pháp này phân bổ 10% vào vàng, tăng từ 7% trong quý 2. Đồng thời, tăng tỉ trọng đầu tư vào hàng hóa nói chung lên 10% từ mức 8%.

Nhìn vào thị trường vàng, bất chấp áp lực bán hiện tại, ngân hàng Société Générale (Pháp) dự báo giá vàng sẽ phục hồi trong quý IV năm nay và tăng trở lại mức 5.000 USD/ounce vào quý II/2027, với tiềm năng đạt mức cao kỷ lục mới trong quý III năm sau.