5 “luật ngầm” trong giao tiếp, ai đi làm cũng cần biết: Đừng tự biến mình thành kẻ vô duyên

Lời nói không mất tiền mua, nhưng cũng đừng nói năng quá dễ dãi.

Bạn đã từng rơi vào tình cảnh này chưa: Buột miệng nói 1 câu với đồng nghiệp, 5 giây sau bỗng thấy "cấn cấn", nghĩ thêm 5 giây nữa thì thực sự phải thừa nhận "mình vô duyên thật".

Tôi đã từng như vậy, không chỉ 1 lần. Nhiều lần lỡ lời, nhiều lần tự thấy muối mặt vì ăn nói kém duyên trong cuộc họp hoặc những buổi tụ tập bonding, tôi mới dần học được cách giao tiếp trong môi trường làm việc. Không phải tự nhiên mà người ta lại bảo "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói". Một lần lỡ lời, một lần buột miệng thì có thể thông cảm, chứ nhiều lần như vậy thì là kỹ năng giao tiếp kém đấy.

Trong môi trường công sở, giao tiếp không chỉ là việc truyền đạt thông tin mà còn là cách xây dựng hình ảnh cá nhân, duy trì quan hệ đồng nghiệp và đảm bảo công việc diễn ra suôn sẻ. Thế nên "khéo giao tiếp" không phải là kỹ năng có thì tốt, không có cũng chẳng sao, mà là điều "ngầm bắt buộc". Không ai cấm bạn nói, nhưng chắc chắn cũng không ai muốn làm việc, trò chuyện, trao đổi thông tin với người luôn nói thừa, thậm chí là nói những điều khiến người nghe tổn thương một cách không cần thiết.

Hiểu và tránh được những sai lầm trong giao tiếp giúp hạn chế hiểu lầm, giảm xung đột và không tự biến mình thành kẻ "vô duyên".

1. Tránh nói xấu đồng nghiệp sau lưng

Một trong những điều tối kỵ trong môi trường làm việc là bàn tán hoặc đánh giá tiêu cực về đồng nghiệp khi họ không có mặt. Dù đôi khi chỉ xuất phát từ cảm xúc nhất thời hoặc câu chuyện "nói cho vui", hành vi này rất dễ bị lan truyền và bóp méo thông tin. Trong môi trường công sở, các nhóm giao tiếp thường đan xen, nên việc một lời nói thiếu kiểm soát có thể nhanh chóng đến tai người bị nhắc đến.

Hệ quả không chỉ là mất lòng tin từ người khác mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Người thường xuyên nói xấu đồng nghiệp dễ bị xem là thiếu chuyên nghiệp và khó hợp tác lâu dài. Thay vì tập trung vào khuyết điểm của người khác, cách giao tiếp an toàn hơn là góp ý trực tiếp một cách xây dựng.

2. Tránh phản biện theo kiểu công kích cá nhân

Trong các cuộc họp hoặc thảo luận, việc phản biện là cần thiết để tìm ra giải pháp tốt hơn. Tuy nhiên, cách thể hiện lại đóng vai trò quyết định. Việc nói những câu mang tính công kích không cần thiết như "đi làm bao năm mà còn vậy", hay "cách làm còn thua cả người mới",... là điều cần tránh tuyệt đối. Bởi nó không giúp giải quyết vấn đề, mà chỉ khiến người nghe cảm thấy tổn thương, bị chỉ trích và xem thường.

Tranh luận không sai, cũng không phải là điều cần tránh, nhưng trước khi thốt ra bất cứ lời nào trong hoàn cảnh này, hãy tự hỏi bản thân: " Điều mình sắp nói ra giúp giải quyết vấn đề nào?" , "Đó là đóng góp ý kiến hay chỉ trích một cá nhân?".

Ảnh minh họa

Phản biện, tranh luận với tinh thần xây dựng không chỉ giúp cuộc thảo luận hiệu quả hơn mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với người đối diện. Và cũng đừng quên, cách bạn đối xử với người khác - ở đây là đồng nghiệp, là cấp trên - cấp dưới, cũng chính là cách mọi người sẽ đối xử với bạn.

3. Chuyện cá nhân đừng kể quá nhiều

Việc chia sẻ đời sống cá nhân giúp tạo sự gần gũi giữa đồng nghiệp, nhưng nếu đi quá giới hạn, nó có thể phản tác dụng. Những câu chuyện quá riêng tư, đặc biệt liên quan đến tài chính, mâu thuẫn gia đình, đôi khi dễ bị hiểu sai hoặc trở thành chủ đề bàn tán không mong muốn.

Trong môi trường làm việc, sự chuyên nghiệp vẫn nên được đặt lên hàng đầu. Không phải ai cũng phù hợp để tiếp nhận những thông tin cá nhân sâu. Việc giữ một mức độ riêng tư hợp lý giúp tránh rủi ro bị đánh giá sai hoặc bị lợi dụng thông tin trong các tình huống nhạy cảm. Chia sẻ vừa đủ giúp duy trì mối quan hệ thân thiện nhưng vẫn giữ được ranh giới cần thiết.

4. Đừng hứa những việc bản thân không chắc làm được

Một lỗi giao tiếp phổ biến là đưa ra lời hứa quá dễ dàng để tạo thiện cảm ban đầu, nhưng lại không đủ khả năng thực hiện. Điều này thường xảy ra khi muốn gây ấn tượng hoặc tránh từ chối trực tiếp yêu cầu từ đồng nghiệp hay cấp trên.

Tuy nhiên, trong môi trường công sở, uy tín được xây dựng từ sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Một lần không hoàn thành đúng cam kết có thể khiến người khác mất niềm tin trong thời gian dài. Nhiều lần như vậy thì chính bạn là người chịu thiệt chứ không ai khác.

5. Tránh ngắt lời hoặc áp đặt trong cuộc trò chuyện

Việc ngắt lời khi người khác đang trình bày thường tạo cảm giác thiếu tôn trọng, dù không mang ý xấu. Trong các cuộc trao đổi công việc, mỗi người đều cần có thời gian để diễn đạt đầy đủ quan điểm của mình. Việc chen ngang hoặc cố gắng kết luận thay người khác dễ làm mất mạch thảo luận và khiến người đối diện cảm thấy bị xem nhẹ.

Ngoài ra, việc áp đặt ý kiến cá nhân mà không lắng nghe phản hồi cũng làm giảm hiệu quả hợp tác. Giao tiếp trong công sở không chỉ là nói, mà còn là lắng nghe đúng cách. Khi mỗi ý kiến được tiếp nhận đầy đủ, cuộc trao đổi sẽ trở nên cân bằng hơn và dễ đi đến giải pháp chung.

Trong môi trường công sở, những "luật ngầm" trong giao tiếp không phải là quy định cứng nhắc, nhưng lại đóng vai trò như nền tảng cho sự chuyên nghiệp và hòa hợp. Việc tránh những hành vi trên không chỉ giúp hạn chế xung đột mà còn góp phần xây dựng hình ảnh cá nhân đáng tin cậy và dễ hợp tác hơn trong dài hạn.