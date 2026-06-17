"Luật ngầm" khi nhảy việc

Nếu vi phạm, thực ra cũng chẳng ai mắng hay phạt, nhưng sẽ rất phiền hà!

Thời gian đi làm từ lúc ra trường đến lúc nghỉ hưu, sương sương cũng mấy chục năm. Trong hành trình đó, nhảy việc dăm ba lần cũng chẳng phải chuyện gì lạ hay sai trái. Có người tìm được môi trường tốt hơn, có người muốn thử sức ở lĩnh vực mới, cũng có người đơn giản là cảm thấy đã đến lúc thay đổi. Tuy nhiên, cách một người rời khỏi công ty đôi khi để lại ấn tượng lâu dài hơn cả những gì họ đã làm trong suốt thời gian gắn bó.

Nếu khi đi làm, chúng ta có "luật ngầm" chốn công sở - là những việc nên làm để tình đồng nghiệp, hoặc mối quan hệ giữa cấp trên - cấp dưới được hài hòa; thì khi nhảy việc hoặc nghỉ việc, cũng thế. Có những điều không ai bắt phải làm sau khi đã nghỉ việc, nhưng làm được thì tốt cho mình thôi chứ cũng không thiệt đi phần nào.

1. Đừng lên mạng "bóng gió", mỉa mai sếp lẫn đồng nghiệp cũ

Sau khi nghỉ việc, không ít người chọn mạng xã hội để trút bầu tâm sự. Những dòng trạng thái ẩn ý, những câu chuyện "không nhắc tên nhưng ai cũng biết là ai" hay các bài đăng mỉa mai môi trường làm việc cũ,... có thể mang lại cảm giác hả hê nhất thời, nhưng hậu quả thì rất khó lường trước.

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Nhà tuyển dụng ngày nay thường dành thời gian tìm hiểu ứng viên thông qua mạng xã hội. Một người thường xuyên công khai chỉ trích công ty cũ rất dễ tạo cảm giác thiếu chuyên nghiệp hoặc khó hòa hợp với tập thể. Ngay cả khi những điều được chia sẻ là sự thật, việc lựa chọn "bê tất cả lên mạng" cũng sẽ khiến hình ảnh chuyên nghiệp của chính chúng ta bị ảnh hưởng.

Thế nên nếu có những trải nghiệm không vui ở chốn cũ, tốt hơn hết nên giữ lại như một bài học cho bản thân. Mỗi môi trường đều có điểm mạnh và điểm yếu, còn sự chuyên nghiệp đôi khi thể hiện ở việc biết kiệm lời đúng lúc.

2. Nếu công ty cũ trả lương đúng hạn, đảm bảo đủ quyền lợi cho mình: Đừng nói xấu kể cả khi đã nghỉ

Không phải ai cũng nghỉ việc trong tâm trạng vui vẻ. Có thể công việc không còn phù hợp, áp lực quá lớn hoặc định hướng phát triển không còn đồng điệu. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp vẫn thực hiện đầy đủ các cam kết như trả lương đúng hạn, đóng bảo hiểm đầy đủ,... thì rõ ràng, việc nói xấu công ty sau khi rời đi là điều không nên.

Trong các buổi phỏng vấn, nhiều nhà tuyển dụng thường hỏi lý do nghỉ việc. Đây không phải lúc để kể hàng loạt điều tiêu cực về nơi làm việc cũ. Thay vào đó, hãy tập trung vào mục tiêu phát triển nghề nghiệp, mong muốn học hỏi hoặc tìm kiếm môi trường phù hợp hơn.

Việc giữ thái độ khách quan không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn giúp bạn không tọa ấn tượng xấu với nhà tuyển dụng. Bởi ai cũng biết: Nếu một người luôn nói xấu nơi làm việc cũ, rất có thể sau này họ cũng sẽ làm điều tương tự với công ty mới.

3. Giữ mối quan hệ hòa nhã với đồng nghiệp cũ không bao giờ là thiệt

Nhiều người cho rằng nghỉ việc đồng nghĩa với việc không còn liên quan đến sếp cũ, đồng nghiệp cũ. Nhưng thực ra, thị trường lao động ở từng ngành nghề đôi khi là "hình tròn", và các mối quan hệ thường có xu hướng kết nối lại theo những cách không ngờ tới.

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Đồng nghiệp cũ hôm nay có thể trở thành đồng nghiệp mới, quản lý mới hoặc khách hàng mới của mình trong tương lai, điều đó không phải là không có khả năng. Chỉ một lời chào, một tin nhắn chúc mừng hay việc sẵn sàng hỗ trợ khi cần cũng đủ để duy trì một mối quan hệ tích cực. Không nhất thiết cứ phải quá thân thiết, nhưng sự lịch sự và thiện chí luôn là "khoản đầu tư" có lợi cho sự nghiệp lâu dài.

4. Đừng rải CV cho xong, chất lượng quan trọng hơn số lượng

Sau khi nghỉ việc, tâm lý muốn nhanh chóng tìm được công việc mới khiến nhiều người gửi CV hàng chục, thậm chí hàng trăm doanh nghiệp cùng lúc. Tuy nhiên, nộp hồ sơ càng nhiều chưa chắc đồng nghĩa với khả năng trúng tuyển càng cao.

Một bản CV được chỉnh sửa phù hợp với từng vị trí ứng tuyển thường tạo ấn tượng tốt hơn rất nhiều so với việc dùng một mẫu duy nhất cho tất cả doanh nghiệp. Bên cạnh đó, dành thời gian tìm hiểu về công ty, mô tả công việc và chuẩn bị kỹ cho buổi phỏng vấn cũng giúp ứng viên có cơ hội thành công cao hơn.

Việc ứng tuyển có chọn lọc còn giúp người lao động tránh rơi vào tình trạng nhận đại một công việc chỉ vì quá sốt ruột, rồi lại nhanh chóng nghỉ việc sau vài tháng. Nhảy việc liên tục trong thời gian ngắn không chỉ khiến CV thiếu ổn định mà còn đặt ra nhiều dấu hỏi đối với nhà tuyển dụng.

"Nghỉ việc trong êm đẹp" cũng là một kỹ năng nghề nghiệp

Năng lực giúp một người được tuyển dụng, nhưng thái độ mới là yếu tố quyết định danh tiếng nghề nghiệp về lâu dài. Nghỉ việc không phải là dấu chấm hết cho một mối quan hệ mà chỉ là kết thúc một giai đoạn hợp tác.

Một lời cảm ơn chân thành, một cuộc bàn giao chỉn chu hay việc giữ cách ứng xử chuyên nghiệp sau khi rời công ty đều là những điều tưởng nhỏ nhưng có thể mang lại giá trị lớn trong tương lai. Bởi trong môi trường làm việc hiện đại, cơ hội thường đến từ chính những mối quan hệ đã được xây dựng và gìn giữ bằng sự tôn trọng.