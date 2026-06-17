Vingroup tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Thứ hạng sẽ dựa trên tổng doanh thu của doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Phillipines và Campuchia.

Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Vingroup xếp thứ 26 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Tạp chí Fortune, tăng 11 bậc so với hạng 37 của danh sách năm 2025 và 19 bậc so với hạng 45 năm 2024, tiếp tục dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.



Đây là năm thứ ba Tạp chí Fortune công bố danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Thứ hạng sẽ dựa trên tổng doanh thu của doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Phillipines và Campuchia.



Theo Fortune, Vingroup xếp vị trí số 1 khối doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam và thứ 26 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Bảng xếp hạng năm nay tôn vinh những doanh nghiệp sẵn sàng bứt phá, tận dụng tối đa sự dịch chuyển trong chuỗi cung ứng toàn cầu và làn sóng bùng nổ của các ngành công nghiệp mũi nhọn như xe điện và trí tuệ nhân tạo.



Bên cạnh tiêu chí quy mô tài sản, Vingroup được đánh giá cao ở các chỉ tiêu tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh. Theo ghi nhận của Fortune, trong năm 2025, Vingroup đạt 12,760 tỷ USD doanh thu, tăng vọt 69,1% so với con số được ghi nhận trong bảng xếp hạng năm 2025. Vingroup có lợi nhuận 436,5 triệu USD và tổng tài sản 42,536 tỷ USD.



Hiện tại, Vingroup hoạt động trong các lĩnh vực từ Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Văn hóa cho đến Thiện nguyện xã hội.

