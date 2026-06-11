Khi bạn thân thành bạn đời: Khỏi cần hẹn hò cho cho tốn thời gian, đăng ký kết hôn luôn rồi cùng nhau mua nhà

Hôn nhân dựa trên nền tảng tình bạn thay vì tình yêu hóa ra lại hay!

Trong khi nhiều người trẻ vẫn loay hoay với chuyện tìm kiếm tình yêu đích thực, hẹn hò và kết hôn theo cách truyền thống, một bộ phận giới trẻ Trung Quốc lại chọn con đường khác: Kết hôn với chính người bạn thân của mình.

Hôn nhân tình bạn

Không tình yêu lãng mạn, thậm chí là không quan hệ thân mật thể xác - mỗi người ngủ một phòng riêng, nhưng họ vẫn đăng ký kết hôn hợp pháp, sống chung dưới một mái nhà, chia sẻ chi phí sinh hoạt và đồng hành cùng nhau như những người thân trong gia đình. Xu hướng này được gọi là "hôn nhân tình bạn" (friendship marriage) và đang ngày càng được giới trẻ quan tâm.

Meilan - Người phụ nữ sống tại Trùng Khánh (Trung Quốc), là một trong những người lựa chọn hôn nhân tình bạn. Bốn năm trước, cô kết hôn với người bạn thân nhất của mình.

Trước khi đăng ký kết hôn, cả hai đã thống nhất không tổ chức đám cưới, không trao sính lễ hay thực hiện các nghi thức cưới hỏi truyền thống. Đồng thời, họ cũng bàn bạc và quyết định sẽ không sinh con.

Ảnh minh họa

Đối với Meilan, điều quan trọng nhất của cuộc hôn nhân này là địa vị pháp lý mà hai người dành cho nhau. Khi trở thành vợ chồng hợp pháp, họ sẽ trở thành người giám hộ của đối phương, được quyền đưa ra quyết định trong trường hợp y tế khẩn cấp.

Meilan cho biết cô và chồng hiếm khi tham gia vào các mối quan hệ xã hội hay họ hàng của đối phương. Nói cách khác, cuộc hôn nhân của họ có thể tóm tắt thế này: Bố mẹ ai người đấy lo, bạn bè ai người ấy chơi. Meilan không có nhu cầu đi cùng chồng trong những buổi tụ tập bạn bè, đồng nghiệp, tiệc công ty,...

Và mặc dù bị phụ huynh phản đối kiểu "hôn nhân lạ lùng" này, Meilan và chồng vẫn… mặc kệ. Bố mẹ 2 bên không thể can thiệp quá nhiều, đơn giản vì cô và người bạn đều đều đã trưởng thành và độc lập tài chính.

Tại Thượng Hải (Trung Quốc), Chloe - Người phụ nữ 33 tuổi, cũng lựa chọn hôn nhân tình bạn. Năm ngoái, cô kết hôn cùng người bạn thân quen từ thời đại học. Theo Chloe, áp lực từ những lời bàn tán của xã hội là một trong những lý do lớn nhất khiến cô lựa chọn hôn nhân tình bạn.

"Những phụ nữ ở độ tuổi của tôi đều đã kết hôn và sinh con" - Cô chia sẻ. Với Chloe, một cuộc hôn nhân tình bạn là thứ giúp cô giải quyết được mọi thế khó, từ những lời thúc giục của gia đình, đến cả việc quá bận rộn để hẹn hò - kết hôn theo cách "truyền thống". Và quan trọng nhất là tránh được xung đột "mẹ chồng - nàng dâu", điều mà cô luôn lo lắng. Chloe thừa nhận cô không muốn bị cuốn vào các vấn đề của gia đình chồng như trong những cuộc hôn nhân truyền thống.

Để tránh những tranh chấp có thể phát sinh, cô và chồng đã ký một thỏa thuận tiền hôn nhân khá chi tiết. Văn bản này quy định rõ cách chia sẻ chi phí sinh hoạt, quyền sở hữu tài sản riêng của mỗi người cũng như việc thăm hỏi người thân hai bên.

Đặc biệt, họ còn đưa vào thỏa thuận một điều khoản mà Chloe gọi là "công tắc ly hôn".

"Nếu một ngày nào đó một trong hai người tìm được tình yêu đích thực và muốn có một cuộc hôn nhân truyền thống, chúng tôi sẽ ly hôn" - Cô nói.

Hiện tại, Chloe vẫn chưa nói với cha mẹ về bản chất thực sự của cuộc hôn nhân này. Họ dự định sẽ chia sẻ vào thời điểm phù hợp hơn. Trong tương lai, cả hai cũng có thể cân nhắc việc nhận con nuôi.

Sự "cộng sinh" về mặt tài chính

Nếu "hôn nhân tình bạn" giúp Chloe giải quyết phần nào nỗi lo về việc "đến tuổi kết hôn mà còn chưa chồng", hoặc mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, thì với Meilan, lựa chọn này còn giúp cô và cả đối phương an tâm hơn trong chuyện tiền bạc.

Meilan cho biết hiện tại, mỗi người kiếm được tối thiểu 10.000 NDT/tháng (khoảng 36 triệu đồng). Sau khi kết hôn, cô và chồng cùng góp 500.000 NDT/người (khoảng 1,8 tỷ đồng) để mua một căn nhà ở khu vực ngoại ô và tiếp tục chia đôi toàn bộ chi phí sửa chữa, hoàn thiện nhà cửa.

Dù sống chung, họ vẫn duy trì không gian riêng.

"Chồng tôi và tôi giống như những người bạn cùng phòng sống chung, nhưng đồng thời cũng là người thân trong gia đình" - Meilan chia sẻ.

Ảnh minh họa

Ngoài các khoản chi tiêu hằng ngày, hai người còn dành một phần thu nhập để gửi vào tài khoản chung, sử dụng cho những chuyến du lịch trong tương lai.

Meilan khá thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình trên MXH. Tài khoản của cô hiện có 12.000 người theo dõi. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cô và chồng đồng hành cùng nhau.

Một người bình luận rằng họ rất thích cách hai người tương tác, xem đây là hình mẫu của hai người bạn yêu cuộc sống, độc lập nhưng luôn hỗ trợ lẫn nhau. Một người khác nhận xét rằng cả hai thật may mắn khi tìm được nhau.

"Hôn nhân tình bạn" không phải là lối thoát cho người cô đơn

Trên thực tế, hôn nhân tình bạn không phải là xu hướng mới. Tại Nhật Bản, thậm chí đã xuất hiện những công ty chuyên mai mối cho loại hình hôn nhân này. Khách hàng của họ rất đa dạng, từ người vô tính, cộng đồng LGBT hay nói chung là những ai cảm thấy không phù hợp với mô hình hôn nhân truyền thống.

Tại Trung Quốc, xu hướng này tồn tại kín đáo hơn nhưng đang ngày càng được nhiều người trẻ biết đến. Điểm chung của các cặp đôi là họ loại bỏ yếu tố tình yêu lãng mạn và không đề cao việc thân mật thể xác, thay vào đó, thứ họ tập trung là xây dựng mối quan hệ dựa trên sự đồng điệu về giá trị sống, sở thích và sự hỗ trợ lẫn nhau về tài chính.

Theo Pan Lian - Chuyên gia tư vấn quan hệ gia đình tại tỉnh Hồ Bắc, mô hình "hôn nhân tình bạn" giúp nhiều người duy trì được tính độc lập cá nhân trong cuộc sống. Tuy vậy, bà cho rằng đây không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người.

"Hôn nhân tình bạn có thể thiếu sự ổn định. Nó không phải giải pháp dành cho tất cả những ai muốn trốn tránh sự cô đơn" - Pan Lian nhận định.

Theo bà, sự phổ biến của mô hình này phần nào phản ánh áp lực xã hội và áp lực tài chính mà người trẻ đang phải đối mặt. Tuy nhiên, khi giá nhà ở trở nên dễ tiếp cận hơn và các chính sách hỗ trợ người độc thân được cải thiện, hôn nhân tình bạn có thể chỉ là một giải pháp mang tính tạm thời và dần mất đi sức hút.

(Nguồn: SCMP)