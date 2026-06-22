Có nên mua vàng thay vì để tiền trong tài khoản?

Khi có một khoản tiền nhàn rỗi, nhiều người băn khoăn nên giữ trong tài khoản ngân hàng hay chuyển sang mua vàng. Mỗi lựa chọn đều có ưu điểm riêng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là mục đích sử dụng của khoản tiền đó.

Tiền vừa về tài khoản được vài ngày, một câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện: Nên để tiền nằm trong tài khoản ngân hàng hay mua vàng?

Đây là lựa chọn mà ngày càng nhiều người trẻ phải đối mặt khi bắt đầu có một khoản tiết kiệm nhất định. Một bên là tiền mặt có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Một bên là vàng - loại tài sản được nhiều người xem như công cụ tích sản quen thuộc. Và không ít người cho rằng nếu để tiền trong tài khoản quá lâu, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu mất.

Thực tế, câu trả lời không nằm ở việc vàng tốt hơn hay tiền mặt tốt hơn. Điều quan trọng là khoản tiền đó đang phục vụ mục đích gì.

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Nếu đây là khoản tiền dành cho các nhu cầu có thể phát sinh trong vài tháng tới, việc giữ trong tài khoản thường hợp lý hơn. Tiền mặt có tính thanh khoản cao, dễ sử dụng và không phát sinh các chi phí liên quan đến mua bán. Khi cần thanh toán tiền thuê nhà, chi phí y tế hay những khoản chi đột xuất khác, việc có sẵn tiền trong tài khoản sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc phải mang vàng đi bán.

Ngược lại, với những khoản tiền chưa có kế hoạch sử dụng trong tương lai gần, nhiều người lựa chọn vàng như một cách để tách khoản tích lũy ra khỏi dòng tiền chi tiêu hàng ngày. Bởi một thực tế khá phổ biến là tiền nằm trong tài khoản luôn tạo cảm giác sẵn sàng để sử dụng. Một chuyến du lịch, một đợt giảm giá lớn hay một món đồ yêu thích đôi khi đủ để khoản tiết kiệm bị rút đi nhanh hơn dự kiến.

Trong khi đó, vàng tạo ra một rào cản tâm lý nhất định. Khi đã chuyển tiền thành vàng, người sở hữu thường có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi bán. Chính đặc điểm này khiến nhiều người xem vàng không chỉ là một loại tài sản mà còn là công cụ giúp duy trì kỷ luật tài chính.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc toàn bộ tiền tiết kiệm nên được chuyển thành vàng. Một trong những sai lầm phổ biến nhất là sử dụng cả khoản dự phòng để mua vàng chỉ vì lo ngại bỏ lỡ cơ hội. Khi đó, người sở hữu có thể rơi vào tình huống cần tiền gấp nhưng lại không muốn bán tài sản hoặc phải bán vào thời điểm không mong muốn.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Nhìn từ góc độ tài chính cá nhân, tiền trong tài khoản và vàng thực chất không phải hai lựa chọn loại trừ lẫn nhau. Chúng phục vụ những mục đích khác nhau. Tiền mặt giúp đáp ứng nhu cầu thanh khoản và xử lý các tình huống bất ngờ. Vàng phù hợp hơn với vai trò tích lũy và bảo toàn một phần tài sản trong dài hạn.

Vì vậy, trước khi đặt câu hỏi có nên mua vàng thay vì để tiền trong tài khoản hay không, có lẽ nên tự hỏi một điều khác: Khoản tiền này sẽ được sử dụng vào việc gì trong thời gian tới?

Nếu câu trả lời là những nhu cầu có thể phát sinh bất cứ lúc nào, tiền mặt có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Nhưng nếu đây là khoản tiền nhàn rỗi chưa có kế hoạch sử dụng trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, vàng hoàn toàn có thể trở thành một phần trong chiến lược tích sản.

Bởi với phần lớn người trẻ, bài toán không phải là chọn giữa vàng và tiền mặt. Bài toán là làm sao để vừa có đủ tiền cho cuộc sống hiện tại, vừa duy trì được thói quen tích lũy cho tương lai.