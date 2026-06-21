“Luật ngầm” khi chia bill cùng đồng nghiệp

Văn hóa chia bill là yếu tố khá quan trọng khi đi làm nhưng nhiều người lại chẳng để ý.

Buổi trưa cùng nhau đặt đồ ăn, chiều đến lại rủ nhau gom đơn trà sữa,... đó vốn là chuyện chẳng còn lạ gì với dân văn phòng. Tuy nhiên đôi khi, ăn uống no say xong xuôi rồi thì mới là lúc vấn đề xuất hiện. Một tình huống tưởng chẳng có gì đáng lo hay đáng bàn nhưng lại dễ khiến nhiều người lúng túng: Chia bill.

Vài chục hay vài trăm nghìn đôi khi không phải vấn đề lớn, nhưng cách ứng xử trong lúc thanh toán lại có thể để lại ấn tượng lâu dài. Không ít mâu thuẫn âm thầm xuất hiện trong các mối quan hệ đồng nghiệp, cũng chỉ vì những lần chia bill. Vậy phải làm sao để tránh tình huống này?

1. Đừng gọi món vượt xa mặt bằng chung rồi yêu cầu chia đều

Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy khó xử nhưng lại ngại góp ý. Ví dụ, cả nhóm đều gọi món ăn có giá như nhau hoặc chênh lệch chỉ vài nghìn đồng, nhưng một người gọi thêm đồ uống, món phụ hoặc món tráng miệng. Đến cuối bữa, người đó vẫn đề nghị chia đều tổng hóa đơn cho tất cả.

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Nếu chi phí cá nhân cao hơn đáng kể so với mọi người, bạn nên chủ động đề nghị thanh toán phần phát sinh của mình. Điều này vừa công bằng, vừa giúp những người khác không rơi vào cảm giác phải đóng thêm tiền cho để "gánh" cho người khác.

2. Đừng để người khác phải giục chuyển khoản

Không phải ai cũng khó khăn vì vài chục hay vài trăm nghìn đồng, nhưng việc phải liên tục nhắc đồng nghiệp chuyển khoản có thể khiến cả hai bên đều ngại. Có người bận nên quên, có người định chuyển sau nhưng rồi để quá lâu. Dần dần, việc này tạo cảm giác thiếu trách nhiệm hoặc không coi trọng người đã ứng tiền trước.

Việc chuyển khoản thực ra không tốn bao nhiêu thời gian, 2-3 phút là cùng, ai cũng biết điều đó. Thế nên đừng trì hoãn quá lâu. Và nếu chưa có tiền để trả ngay, cũng đừng im ỉm đi, thay vào đó hãy hẹn ngày trả. Giữ đúng lời hứa và thanh toán sớm là một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự chuyên nghiệp trong các mối quan hệ công việc.

3. Đừng mặc định người có thu nhập cao hơn thì "phải bao" hoặc phải đóng nhiều hơn

Ở nhiều công ty, sẽ có nhân viên mới, nhân viên lâu năm, trưởng nhóm hay quản lý cùng tham gia một bữa ăn hay 1 lần đặt đồ. Điều này đôi khi khiến một số người vô thức cho rằng người có chức vụ cao hoặc thu nhập tốt hơn thì nên "bao" cả nhóm hoặc nên đóng góp nhiều hơn.

Ảnh minh họa

Thực tế, nếu không có lời mời rõ ràng từ người tổ chức, mọi người nên mặc định sẽ tự thanh toán phần của mình hoặc chia theo thỏa thuận chung. Việc kỳ vọng người khác trả nhiều hơn chỉ vì vị trí công việc có thể vô tình tạo áp lực không cần thiết. Ngược lại, khi cấp trên chủ động mời cả nhóm, đó nên được xem là một sự hào phóng chứ không phải điều hiển nhiên.

Sự sòng phẳng đúng lúc sẽ giúp các mối quan hệ trong công việc trở nên thoải mái và bình đẳng hơn.

Chia bill không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn là phép lịch sự

Trong môi trường công sở, mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên hình ảnh cá nhân. Cách chia bill cũng vậy. Đó không đơn thuần là việc thanh toán một bữa ăn mà còn phản ánh sự tinh tế, trách nhiệm và khả năng tôn trọng người khác.

Không cần quá cầu kỳ hay cứng nhắc, chỉ cần chủ động, minh bạch và biết đặt mình vào vị trí của đồng nghiệp, những bữa ăn chung sẽ luôn là khoảng thời gian dễ chịu để mọi người kết nối với nhau thay vì trở thành nguồn cơn của những hiểu lầm không đáng có.

Suy cho cùng, một đồng nghiệp dễ mến không phải là người luôn trả nhiều nhất, mà là người khiến những người ngồi cùng bàn cảm thấy thoải mái trong từng lần chia bill.