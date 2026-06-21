Giá vàng hôm nay 21/6: Đi ngang chờ tín hiệu mới

Sáng 21/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.154 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên phạm vi lãi suất mục tiêu quỹ liên bang ở mức 3,5% - 3,75% trong cuộc họp hôm thứ Tư. Thị trường hiện không còn tập trung vào khả năng cắt giảm lãi suất mà đang bắt đầu định giá rủi ro Fed sẽ tăng lãi suất trong năm 2026.

Sự thay đổi chính sách cứng rắn này đã đẩy giá trị đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên, làm giảm giá vàng bất chấp những lo ngại dai dẳng về lạm phát và tình hình Trung Đông.

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh: Minh Đức)

Theo các chuyên gia, áp lực bán vàng hiện mang tính giảm rủi ro hơn là tháo chạy. Theo Laurence Booth, Giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường của CMC Markets, đợt giảm giá hiện nay của vàng ít mang tính bán tháo hơn. Ông cho biết đà giảm diễn ra khá trật tự dù giá vàng đã mất hơn 200 USD chỉ trong vài ngày.

Ông Booth nhấn mạnh rằng, tín hiệu quan trọng hơn hiện nay là nhu cầu vàng vật chất. Việc phí bảo hiểm vàng tại Trung Quốc và các thị trường lớn khác suy yếu đã làm mất đi một nguồn hỗ trợ quan trọng cho giá vàng.

Điều này khiến vàng thiếu động lực riêng, trừ khi triển vọng kinh tế vĩ mô quay trở lại hướng lãi suất thấp hơn hoặc xuất hiện những căng thẳng mới trên thị trường.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 21/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 144,2 triệu đồng/lượng (mua) - 147,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500.000 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 144,2 triệu đồng/lượng (mua) - 147,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500.000 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.154 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục chịu tác động chủ yếu từ diễn biến lợi suất trái phiếu, đồng USD và các tín hiệu tiếp theo từ Fed. Khi thị trường vẫn ưu tiên giao dịch theo kỳ vọng lãi suất hơn là nỗi lo suy thoái, khả năng phục hồi mạnh của vàng có thể tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.

Trong báo cáo mới công bố, các chuyên gia của Barclays cho rằng đợt giảm giá gần đây chủ yếu xuất phát từ các yếu tố ngắn hạn như đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, khiến dòng tiền tạm thời rời khỏi vàng.

Ngoài ra, hoạt động chốt lời của giới đầu tư cùng việc một số ngân hàng trung ương bán vàng dự trữ cũng tạo thêm áp lực lên giá kim loại quý.

Barclays hiện ước tính giá trị hợp lý của vàng ở khoảng 4.150 USD/ounce và kỳ vọng giá sẽ phục hồi khi những tác động từ căng thẳng Iran dần lắng xuống.

Ngân hàng cũng cho rằng đồng USD có khả năng quay lại xu hướng suy yếu, trong khi nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ổn định.

Trên cơ sở đó, Barclays giữ nguyên dự báo giá vàng năm 2026 ở mức 4.791 USD/ounce và năm 2027 ở mức 4.900 USD/ounce.