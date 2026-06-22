Lãi suất ngân hàng 22/6 tại MB, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank, Sacombank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 22/6 cho thấy thị trường tiếp tục phân hóa thành nhiều nhóm rõ rệt. Trong khi một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mặt bằng ổn định ở mức 6,8%/năm.

NCB giảm lãi suất kỳ hạn 6 - 12 tháng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới, trong đó điều chỉnh giảm lãi suất đối với một số kỳ hạn tiền gửi trung và dài hạn.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất, NCB giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất ở các kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng so với trước đó.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng được giữ nguyên ở mức 4,7%/năm; các kỳ hạn từ 2-5 tháng là 4,75%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 6-11 tháng, lãi suất được điều chỉnh xuống còn 6,2%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng giảm về mức 6,4%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, NCB tiếp tục áp dụng mức lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 15 tháng và 6,7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Mức lãi suất huy động cao nhất hiện được NCB duy trì ở 6,8%/năm, áp dụng đối với các khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên

Đây là nhóm dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động.

ACB hiện là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất khi niêm yết 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Saigonbank đứng thứ hai với mức lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

MBV và VCBNeo tiếp tục áp dụng mức lãi suất 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng. PGBank và VIB cũng niêm yết mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,9% đến dưới 7%/năm

Nhóm này gồm những ngân hàng đang bám sát nhóm dẫn đầu.

LPBank hiện niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Bac A Bank, BVBank và OCB cùng áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Nam A Bank niêm yết mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,8% đến dưới 6,9%/năm

Nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì mức lãi suất 6,8%/năm cho các kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

MSB cũng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đây là nhóm ngân hàng có mặt bằng lãi suất cao nhưng ổn định trong thời gian dài.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,5% đến dưới 6,8%/năm

Techcombank hiện dẫn đầu nhóm này với mức lãi suất 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank áp dụng mức 6,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. NCB niêm yết 6,7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Sacombank, SHB và Nam A Bank cùng áp dụng mức lãi suất từ 6,5-6,6%/năm ở các kỳ hạn dài.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6% đến dưới 6,5%/năm

MB hiện niêm yết lãi suất 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

ABBank và TPBank cùng áp dụng mức 6,25%/năm. VPBank niêm yết 6,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank hiện áp dụng mức lãi suất từ 6-6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6%/năm

PVcomBank hiện niêm yết 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. GPBank áp dụng mức 5,55%/năm, KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất thị trường với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.