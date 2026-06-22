Từ 1/7, quy định mới liên quan đến thuế sẽ có hiệu lực, người nộp thuế cần biết

Thuế tỉnh Gia Lai cập nhật thay đổi về khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ ngày 01/7/2026.

Thông tin từ Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế năm 2025 chính thức có hiệu lực, trong đó có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý. Người nộp thuế cần lưu ý để thực hiện đúng quy định, tránh phát sinh các rủi ro về thuế.

Ảnh: Thuế tỉnh Gia Lai

Theo quy định hiện hành tại khoản 6 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 56/2024/QH15, áp dụng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 30/6/2026, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ của kỳ tính thuế phát sinh sai sót.

Tuy nhiên, việc khai bổ sung chỉ được thực hiện khi cơ quan thuế chưa công bố quyết định thanh tra, kiểm tra và hồ sơ khai thuế không thuộc phạm vi, thời kỳ đang được thanh tra, kiểm tra.

Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế năm 2025 có hiệu lực đã bổ sung và điều chỉnh một số nội dung quan trọng.

Đáng chú ý, phạm vi khai bổ sung được mở rộng, không chỉ áp dụng đối với hồ sơ khai thuế mà còn đối với các “khoản thu khác”. Đây là các khoản thu do cơ quan thuế quản lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 và các khoản thu không do cơ quan thuế quản lý theo khoản 6 Điều 39 của Luật Quản lý thuế năm 2025.

Bên cạnh đó, thời hạn được khai bổ sung hồ sơ được rút ngắn từ 10 năm xuống còn 5 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ phát sinh sai sót.

Một điểm mới khác là pháp luật bổ sung trường hợp người nộp thuế không được khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Ngoài ra, Luật Quản lý thuế năm 2025 cũng quy định rõ hơn việc xử lý đối với các kỳ thuế đã được thanh tra, kiểm tra. Theo đó, người nộp thuế được nộp hồ sơ giải trình với cơ quan thuế trong trường hợp phát hiện sai sót làm tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế được miễn, giảm, hoàn hoặc giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế nộp thừa.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế có trách nhiệm rà soát, xem xét nội dung giải trình. Trường hợp chấp thuận, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo để người nộp thuế thực hiện điều chỉnh hồ sơ khai thuế theo quy định.

Đáng lưu ý, trong trường hợp này, người nộp thuế vẫn bị xử lý theo quy định như trường hợp sai sót được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, công chức thực hiện thanh tra, kiểm tra liên quan cũng phải chịu trách nhiệm đối với các sai sót chưa được phát hiện đầy đủ trong quá trình kiểm tra trước đó.

Cùng với đó, Luật Quản lý thuế năm 2025 bổ sung quy định về việc khai bổ sung theo kết luận hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Trường hợp việc khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp hoặc làm giảm số thuế được khấu trừ, miễn, giảm, hoàn thì người nộp thuế sẽ bị xử lý theo quy định như trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền phát hiện sai sót qua hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Theo Thuế tỉnh Gia Lai, người nộp thuế cần chủ động cập nhật các quy định mới để thực hiện kê khai, điều chỉnh hồ sơ đúng thời hạn, đúng trình tự, qua đó hạn chế các vi phạm và rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.