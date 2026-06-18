Lãi suất ngân hàng 18/6 tại MB, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank, Sacombank,...

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến ngày 18/6 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa mạnh. Trong khi đó, nhóm Big4 vẫn duy trì mức 6,8%/năm và nhiều ngân hàng khác áp dụng lãi suất từ 5,3-6,9%/năm tùy kỳ hạn.

Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngân hàng. Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 18/6 cho thấy một số ngân hàng tiếp tục duy trì lãi suất trên 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mặt bằng ổn định ở mức 6,8%/năm.

Nhóm lãi suất trên 7%/năm

ACB hiện dẫn đầu thị trường khi niêm yết lãi suất 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Đây là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận trong nhóm các ngân hàng khảo sát, vượt cả mức 7%/năm đang được nhiều ngân hàng khác áp dụng.

Cùng nằm trong nhóm lãi suất cao, Saigonbank vừa nâng lãi suất trực tuyến kỳ hạn 12 tháng lên 7,2%/năm và kỳ hạn 18 tháng lên 7%/năm sau đợt điều chỉnh mới nhất.

Nhóm lãi suất 7%/năm

Hiện có 4 ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất 7%/năm ở một số kỳ hạn.

Trong đó, MBV và VCBNeo áp dụng mức 7%/năm đồng loạt cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng. PGBank và VIB cùng niêm yết mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đây là nhóm ngân hàng có mức sinh lời cao nhất cho người gửi tiền sau ACB và Saigonbank.

Nhóm lãi suất từ 6,9% đến dưới 7%/năm

LPBank hiện niêm yết 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Bac A Bank, BVBank và OCB cùng áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Nam A Bank cũng niêm yết mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Nhóm này hiện chỉ thấp hơn 0,05-0,1 điểm phần trăm so với nhóm lãi suất 7%/năm.

Nhóm lãi suất từ 6,8% đến dưới 6,9%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì mức lãi suất 6,8%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

MSB cũng đang niêm yết mức lãi suất tương tự cho kỳ hạn 12 tháng.

Mặc dù không thuộc nhóm dẫn đầu, Big4 vẫn nằm trong nhóm có lãi suất cao trên thị trường và chỉ thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức phổ biến 7%/năm.

Nhóm lãi suất từ 6,5% đến dưới 6,8%/năm

Techcombank hiện áp dụng mức 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, cao nhất trong nhóm này.

BaoViet Bank và NCB đang niêm yết từ 6,5-6,7%/năm. Sacombank, SHB và Nam A Bank cùng áp dụng mức lãi suất từ 6,5-6,6%/năm.

MB hiện niêm yết 6,35%/năm, VPBank 6,3%/năm và TPBank là 6,25%/năm.

Nhóm lãi suất dưới 6%/năm

Eximbank, HDBank và SeABank đang niêm yết 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. GPBank áp dụng mức 5,55%/năm, KienlongBank là 5,5%/năm và PVcomBank là 5,6%/năm.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng mức khoảng 6,1%/năm.

Trong khi đó, SCB tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất thị trường với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Khảo sát cho thấy khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất hiện đã lên tới 3,6 điểm phần trăm. Với khoản tiền gửi 1 tỷ đồng trong vòng một năm, mức chênh lệch này tương đương khoảng 36 triệu đồng tiền lãi.