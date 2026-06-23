Giá vàng hôm nay 23-6: Bật tăng trở lại

(NLĐO) – Sau chuỗi ngày sụt giảm, giá vàng hôm nay đã đảo chiều đi lên

Giá vàng hôm nay đi lên

Khoảng 6 giờ ngày 23-6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.191 USD/ounce, tăng khoảng 35 USD so với giá mở cửa hôm trước là 4.156 USD/ounce.

Sự phục hồi của giá vàng chủ yếu xuất phát từ việc giá dầu thô giảm mạnh sau các thông tin tích cực về đàm phán Mỹ - Iran. Tuy nhiên, sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước, lãi suất trái phiếu Mỹ và sức mạnh của đồng USD tiếp tục tạo áp lực lên kim loại quý này.

Cụ thể, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6, nhưng thị trường đã điều chỉnh kỳ vọng mạnh mẽ theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng từ 4,46% lên 4,5%. Nhà đầu tư đặt xác suất gần 90% Fed sẽ nâng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm 2026. Sự định giá lại này đã hạn chế đà tăng của vàng– dễ bị tổn thương hơn trước biến động của USD và lãi suất.

Cuối tuần qua, các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đã mang lại những tín hiệu lạc quan. Thị trường phản ứng với tâm lý giảm rủi ro địa chính trị tạm thời. Kết quả, giá dầu thô giảm xuống 73,8 USD/thùng.

Giới phân tích nhận định, giá vàng hôm nay được hỗ trợ bởi giá dầu đi xuống và dư âm bất ổn địa chính trị, song chưa đủ sức vượt qua sức ép từ kênh lãi suất. Các nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến đàm phán Mỹ - Iran cũng như dữ liệu kinh tế sắp tới để đánh giá xu hướng của giá vàng trong thời gian tới.