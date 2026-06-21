Giá vàng rung lắc, nhà đầu tư có nên mua?

Giá vàng liên tục biến động, nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết đâu là "đáy" và có nên xuống tiền mua vào lúc này không.

Giá vàng thời gian gần đây trải qua nhiều phiên biến động mạnh, chủ yếu xoay quanh ngưỡng 150 triệu đồng/lượng. Có thời điểm giá vàng về ngưỡng 136 triệu đồng/lượng, sau đó lại tăng mạnh.

Trước những biến động liên tục của giá vàng, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, nhận định giá vàng đang trong xu hướng giảm mạnh. Tuy nhiên, diễn biến thị trường thời gian tới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đặc biệt là các rủi ro địa chính trị.

Nhiều nhà đầu tư băn khoăn có nên đầu tư vàng lúc này. (Ảnh: Minh Đức)

Theo đó, dự báo xu hướng chung của giá vàng là sẽ tiếp tục tăng do những bất ổn, nhưng mức tăng duy trì ở biên độ vừa phải chứ không bùng nổ quá mạnh mẽ như trước đó.

Từ đó, vị chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu tham gia thị trường là đầu cơ ngắn hạn hay nắm giữ dài hạn. Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược "lướt sóng" tiềm ẩn rủi ro rất lớn và không được khuyến khích.

Ông cũng lưu ý giá vàng vẫn có thể xuất hiện những nhịp biến động mạnh. Chỉ một đợt điều chỉnh sâu cũng có thể gây tâm lý hoang mang, dẫn đến bán tháo hoặc cắt lỗ ở những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, phương pháp và kỷ luật đầu tư.

Ở chiều ngược lại, với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng vẫn được đánh giá là lựa chọn tương đối an toàn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn và các chính sách vĩ mô liên tục thay đổi, khả năng dự báo chính xác diễn biến thị trường trong tương lai là không dễ dàng.

Theo ông Huân, chính sự bất định đó tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một kênh trú ẩn an toàn, giúp nhà đầu tư bảo toàn giá trị tài sản trước những biến động khó lường của nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu.

Nhà đầu tư cũng cần phân biệt rõ giữa vàng như một tài sản phòng vệ dài hạn và vàng như một công cụ đầu cơ ngắn hạn. Nếu mục tiêu là phòng ngừa rủi ro vĩ mô hoặc đa dạng hóa tài sản, việc nắm giữ một tỷ trọng vàng nhất định vẫn hợp lý trong bối cảnh thế giới nhiều bất định.

Nhưng nếu tham gia với kỳ vọng "lướt sóng" theo tin chiến sự thì mức độ rủi ro hiện nay rất cao vì giá vàng có thể biến động mạnh chỉ trong vài phiên khi thông tin địa chính trị thay đổi.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh nhận định, sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài 3-4 năm qua, dư địa tăng giá của vàng đã thu hẹp đáng kể. Hiện kim loại quý này đang chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, trong khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư hấp dẫn hơn như chứng khoán.

Theo ông Khánh, vàng vẫn là một tài sản phòng thủ quan trọng trong danh mục đầu tư, nhưng không còn phù hợp với chiến lược dồn toàn bộ vốn như trước đây. Nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng vàng quá lớn nên cân nhắc cơ cấu lại danh mục theo hướng cân bằng hơn, trong khi những người có nhu cầu tích lũy tài sản dài hạn chỉ nên giải ngân từng phần, tránh tập trung toàn bộ nguồn vốn vào một thời điểm.

“Trong bối cảnh hiện nay, việc phân bổ tài sản hợp lý giữa vàng, tiền gửi, chứng khoán và các kênh đầu tư khác sẽ giúp giảm rủi ro tốt hơn là tập trung toàn bộ nguồn lực vào vàng”, ông Khánh nhận định.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU) cho biết, về ngắn hạn, thị trường vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động với biên độ lớn. Một mặt, những bất định của kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn hiện hữu. Mặt khác, môi trường lãi suất quốc tế còn ở mức tương đối cao và đồng USD duy trì sức mạnh nhất định.

Sự giằng co giữa các yếu tố này khiến xu hướng giá vàng trong ngắn hạn trở nên khó dự báo và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư "lướt sóng" cần đặc biệt thận trọng. Khi biên độ dao động của giá vàng tăng mạnh, việc tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn trở nên khó khăn hơn, trong khi nguy cơ thua lỗ do biến động bất ngờ của thị trường cũng gia tăng.

Việc mua bán theo tâm lý đám đông hoặc sử dụng đòn bẩy quá mức có thể làm gia tăng rủi ro”, ông Huy khuyến cáo.

Giá vàng thời gian gần đây trải qua nhiều phiên biến động mạnh, chủ yếu xoay quanh ngưỡng 150 triệu đồng/lượng, có thời điểm ở ngưỡng 136 triệu/lượng. (Ảnh minh họa)

Đối với nhà đầu tư dài hạn, những nhịp điều chỉnh của thị trường có thể được xem là cơ hội để tích lũy từng phần với mức giá vốn hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính và mục tiêu quản lý tài sản của mỗi cá nhân.

“Dù vậy, vàng không nên là lựa chọn duy nhất trong chiến lược đầu tư. Về dài hạn, mỗi cá nhân cần xây dựng tư duy tài chính bền vững. Đồng thời, cần đa dạng hóa danh mục tài sản, phân bổ nguồn lực hợp lý giữa các kênh đầu tư khác nhau và ưu tiên những hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp có khả năng tạo ra giá trị thực", ông Huy nêu quan điểm.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng cho hay, giá vàng điều chỉnh lên, xuống là hết sức bình thường. Tuy nhiên, trong năm 2026, xu hướng chủ đạo vẫn là đi xuống. Vì thế, tại thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên dừng lại quan sát, theo dõi kỹ diễn biến giá vàng.

Nếu mua, nhà đầu tư chỉ nên sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi và phân bổ khoảng 20-30% danh mục vào vàng. Nếu có ý định đầu tư, nên cân nhắc từ quý III.

Còn với người bán, nếu thực sự cần tiền hãy bán, còn không cần thì nên cân nhắc, nếu mua ở thời điểm giá thấp, có lợi nhuận thì mới bán”, ông Phương nói.

Theo ông, vàng nên được xem là một tài sản phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư chứ không nên là kênh đầu tư duy nhất.

Thông thường, tỷ trọng vàng hợp lý có thể dao động khoảng 5 - 15% tổng danh mục tài sản, tùy "khẩu vị" rủi ro của từng nhà đầu tư. Với những người có mức chấp nhận rủi ro thấp hoặc lo ngại lạm phát, tỷ trọng vàng có thể cao hơn một chút.

Trong giai đoạn hiện nay, có thể xem xét duy trì tỷ trọng vàng chiếm khoảng 15-25% tổng tài sản, do nhiều yếu tố bất lợi cho nền kinh tế vẫn đang hiện hữu. Do đó tỷ trọng vàng nên gia tăng so với trước đây.

Ngược lại, không nên dồn tất cả đầu tư vào vàng vì điều này khiến danh mục thiếu đa dạng và dễ tổn thương khi giá vàng đảo chiều mạnh.

"Nhà đầu tư cần phân bổ hợp lý giữa vàng với các tài sản khác như tiền gửi, chứng khoán, bất động sản hoặc trái phiếu để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu biến động. Bên cạnh đó, thị trường cổ phiếu cũng là kênh đầu tư trung hạn hứa hẹn vì nhiều cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn. Nói tóm lại, vàng phù hợp với chiến lược phòng thủ hiện tại", ông Phương khuyến cáo.