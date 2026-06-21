Nhân sự một ngành nhận thưởng đến hơn 13 tỷ đồng, ngân hàng trung ương một nước châu Á 'như ngồi trên đống lửa'

Những khoản thưởng khổng lồ dành cho nhân viên ngành bán dẫn đang tạo ra hiệu ứng bất ngờ tại quốc gia này.

Trong báo cáo công bố ngày 17/6, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết lạm phát tại nước này trong năm nay chủ yếu chịu tác động từ giá năng lượng tăng mạnh do xung đột tại Iran.

Tuy nhiên, ngay cả khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, áp lực giá cả vẫn có thể tiếp tục gia tăng nhờ điều kiện thu nhập được cải thiện và mức tăng lương lan rộng trong nền kinh tế.

Điểm đáng chú ý là BOK đặc biệt đề cập đến các khoản thưởng hiệu suất ở quy mô rất lớn mà một số tập đoàn công nghệ đã chi trả cho người lao động trong thời gian gần đây. Theo ngân hàng trung ương, nếu hiện tượng này lan rộng và tạo ra kỳ vọng tăng thu nhập ở nhiều lĩnh vực khác, áp lực lạm phát có thể xuất hiện từ cả phía cung lẫn phía cầu.

Hàn Quốc hiện vẫn đang đối mặt với tình trạng lạm phát cao hơn mục tiêu. BOK dự báo chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2026 sẽ tăng khoảng 2,7%, vượt xa mục tiêu 2% mà cơ quan này đề ra.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các doanh nghiệp bán dẫn lớn như SK Hynix và Samsung Electronics liên tiếp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nhờ nhu cầu chip nhớ và hạ tầng trí tuệ nhân tạo tăng mạnh trên toàn cầu.

Dù không công bố chính xác mức thưởng, SK Hynix từng đạt thỏa thuận với công đoàn vào tháng 9 năm ngoái, theo đó dành 10% lợi nhuận hoạt động để thưởng cho người lao động. Trong khi đó, nhân viên mảng bán dẫn của Samsung Electronics cũng được hưởng cơ chế tương tự, với 10,5% lợi nhuận hoạt động của bộ phận chip được phân bổ cho các khoản thưởng đặc biệt sau khi công đoàn đe dọa tổ chức cuộc đình công kéo dài 18 ngày hồi tháng 5.

Theo Reuters, một kỹ sư mảng chip nhớ có mức lương cơ bản khoảng 80 triệu won mỗi năm (hơn 1,5 tỷ đồng) có thể nhận tổng tiền thưởng lên tới 626 triệu won (hơn 12 tỷ đồng) trong năm nay.

Reuters cũng tính toán rằng nếu SK Hynix hoàn thành mục tiêu lợi nhuận tham vọng trong năm 2026, tiền thưởng của một số nhân viên có thể vượt 700 triệu won (13,7 tỷ đồng).

Thông thường, các khoản thưởng không tạo ra tác động lớn đến lạm phát bởi đây không phải nguồn thu nhập cố định. Tuy nhiên, BOK cho rằng khi các khoản thưởng đặc biệt tăng mạnh bất thường, chúng có thể kích thích nhu cầu tiêu dùng, đồng thời tạo áp lực tăng lương ở nhiều ngành nghề khác.

Báo cáo của BOK chỉ ra: “Do các khoản thưởng trong ngành công nghệ thông tin gần đây được chi trả ở quy mô đặc biệt lớn, không thể loại trừ khả năng tác động thực tế của chúng sẽ cao hơn dự kiến.”

Trong khi ngân hàng trung ương lo ngại về nguy cơ giá cả leo thang, các doanh nghiệp bán lẻ lại đang hưởng lợi rõ rệt từ làn sóng thu nhập mới này.

Phó thống đốc BOK, Lee Jiho, cho biết doanh số bán hàng tại thành phố Suwon cùng các khu vực bán hàng xa xỉ trong các trung tâm thương mại đã tăng mạnh và xu hướng này có thể còn lan rộng hơn nữa.

Nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc ghi nhận nhân viên ngành bán dẫn đã chi mạnh tay cho túi xách hàng hiệu, trang sức và đồng hồ cao cấp ngay sau khi nhận thưởng.

Theo BOK, tại tỉnh Gyeonggi Province - nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất chip của Samsung Electronics và SK Hynix - mức tăng chi tiêu qua thẻ tín dụng trong năm nay cao hơn đáng kể tại các khu vực gần nhà máy và các khu dân cư lân cận so với phần còn lại của đất nước.

Tờ Chosun Ilbo cho biết tiêu dùng hàng xa xỉ tại khu vực phía nam tỉnh Gyeonggi đã tăng rất nhanh trong những tháng gần đây. Tại một trung tâm thương mại của Shinsegae, doanh số hàng hiệu tăng 53,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh số trang sức cao cấp tăng tới 146,3%, trong khi đồng hồ hạng sang tăng 85,3%. Tổng doanh số của cửa hàng cũng tăng 19%.

Kỳ vọng về sức mua gia tăng từ nhóm lao động công nghệ có thu nhập cao còn giúp cổ phiếu các doanh nghiệp bán lẻ bứt phá mạnh trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của Lotte Shopping đã tăng hơn 148% từ đầu năm đến nay. Hyundai Department Store tăng khoảng 120%, trong khi Shinsegae dẫn đầu với mức tăng gần 190%.

Theo CNBC﻿