Phát hiện nhiều người vẫn nhầm Thẻ tín dụng với Thẻ ghi nợ

Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ khác gì nhau mà nhiều người cứ tưởng là 1?

Không ít người sở hữu thẻ ngân hàng nhiều năm nhưng vẫn lẫn lộn hai khái niệm Thẻ tín dụng (credit card) và Thẻ ghi nợ (debit card). Có người nghĩ cứ là thẻ hoàn tiền thì đều là… thẻ tín dụng, có người lại gọi tất cả là "thẻ ngân hàng”.

Về bản chất, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ là 2 dòng thẻ hoàn toàn khác nhau. Hiểu đúng bản chất không chỉ giúp bạn lựa chọn loại thẻ phù hợp với nhu cầu mà còn tránh những khoản phí hoặc rủi ro không đáng có.

1. Nguồn tiền sử dụng: Thẻ ghi nợ dùng tiền của mình, Thẻ tín dụng dùng tiền ngân hàng cho vay

Đây là khác biệt cơ bản nhất.

Với Thẻ ghi nợ (debit card), mọi khoản chi đều được trừ trực tiếp vào số dư có sẵn trong tài khoản ngân hàng. Tài khoản còn bao nhiêu thì chỉ có thể chi tiêu trong phạm vi đó.

Trong khi đó, Thẻ tín dụng (credit card)hoạt động theo nguyên tắc "chi trước, trả sau". Ngân hàng cấp cho chủ thẻ một hạn mức tín dụng nhất định và người dùng tạm thời sử dụng khoản tiền này để thanh toán. Sau đó, đến kỳ sao kê, chủ thẻ sẽ hoàn trả số tiền đã chi theo quy định.

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Nói đơn giản, Thẻ ghi nợ là dùng tiền của chính mình, còn Thẻ tín dụng là tạm ứng tiền từ ngân hàng.

2. Tính năng hoàn tiền: Thẻ tín dụng có nhiều ưu đãi hơn Thẻ ghi nợ

Mặc dù đều có tính năng hoàn tiền (cashback) nhưng Thẻ tín dụng thường được các ngân hàng triển khai nhiều chương trình hoàn tiền, ưu đãi, tích điểm,... theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch, đặc biệt ở các nhóm chi tiêu phổ biến như ăn uống, mua sắm online, du lịch hoặc thanh toán quốc tế.

Trong khi đó, ưu đãi hoàn tiền hoặc tích điểm của Thẻ ghi nợ lại giới hạn hơn, mức hoàn thấp hơn hoặc chỉ áp dụng trong một số chương trình khuyến mãi nhất định.

3. Điều kiện mở thẻ: Không giống nhau như nhiều người vẫn nghĩ

Thẻ ghi nợ khá dễ mở. Chỉ cần có CCCD, có tài khoản ngân hàng là có thể đăng ký mở Thẻ ghi nợ.

Còn với Thẻ tín dụng thì khác. Ngân hàng thường đánh giá khả năng tài chính của khách hàng. Tùy từng ngân hàng, người đăng ký có thể cần chứng minh thu nhập, hợp đồng lao động và quan trọng nhất là phải có lịch sử tín dụng đủ tốt. Mục đích là để xác định hạn mức tín dụng phù hợp và giảm rủi ro khi cho vay. Chính vì vậy, không phải ai cũng có thể mở thẻ tín dụng ngay từ lần đăng ký đầu tiên.

4. Cách thanh toán: Thẻ ghi nợ không cần thanh toán dư nợ, còn Thẻ tín dụng thì có

Mỗi lần sử dụng thẻ ghi nợ để thanh toán, giao dịch gần như kết thúc ngay sau khi tiền được trừ khỏi tài khoản. Vì về bản chất, chi tiêu từ Thẻ ghi nợ là bạn đang chi tiêu dựa trên số tiền mình có, không phải số tiền vay từ ngân hàng.

Trong khi đó, với thẻ tín dụng, chủ thẻ cần theo dõi sao kê hằng tháng và thanh toán đúng hạn. Nếu trả đủ toàn bộ dư nợ thẻ tín dụng, và thanh toán đúng hạn, khoản chi tiêu từ thẻ tín dụng sẽ không bị tính lãi suất. Ngược lại, nếu chỉ thanh toán dư nợ tối thiểu, khoản dư nợ còn lại sẽ bị tính lãi. Trong trường hợp thanh toán chậm so với ngày quy định, khoản dư nợ sẽ phát sinh lãi suất cao hơn cùng phí phạt.

5. Hạn mức chi tiêu khác nhau

Với thẻ ghi nợ, giới hạn chi tiêu phụ thuộc vào số dư tài khoản - chính là số tiền bạn chuyển vào thẻ ghi nợ. Có bao nhiêu tiền thì chi tiêu bấy nhiêu.

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Còn với thẻ tín dụng, người dùng được cấp một hạn mức riêng, có thể từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, tùy thu nhập và chính sách của từng ngân hàng.

Nhờ đó, thẻ tín dụng mang lại sự linh hoạt hơn trong những tình huống cần thanh toán trước nhưng chưa kịp chuẩn bị tiền. Tuy nhiên, hạn mức cao cũng đồng nghĩa với việc cần kiểm soát chi tiêu cẩn thận để tránh vượt quá khả năng thanh toán.

Không có thẻ nào tốt hơn

Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ đều là công cụ thanh toán hiện đại, giúp việc mua sắm chi tiêu trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất vẫn nằm ở nguồn tiền sử dụng và trách nhiệm thanh toán sau mỗi giao dịch.

Nếu muốn quản lý chi tiêu đơn giản, sử dụng đúng số tiền mình đang có, thẻ ghi nợ là lựa chọn phù hợp. Nếu có kế hoạch tài chính rõ ràng, thanh toán đúng hạn và muốn tận dụng các ưu đãi từ ngân hàng, thẻ tín dụng cũng là công cụ rất hữu ích.

Mỗi loại thẻ được thiết kế cho những nhu cầu khác nhau và sẽ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng cách. Hiểu rõ đặc điểm của từng loại thẻ sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân, tránh những hiểu lầm không đáng có và đưa ra lựa chọn phù hợp với thói quen chi tiêu của mình.