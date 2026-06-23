Tất cả người dân gửi tiền tiết kiệm ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an TP Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo mới nhất.

Thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao

Công an TP Hà Nội mới đây cho biết, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok, Telegram xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm và trang thông tin đăng tải các nội dung quảng cáo về những “gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt”, “suất gửi nội bộ”, “chương trình khách hàng VIP giới hạn”, “đầu tư lợi nhuận cao” với mức lãi suất hấp dẫn, vượt xa mặt bằng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng. Đây là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo đang sử dụng để dụ dỗ người dân tham gia, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Thông báo từ Công an TP Hà Nội

Theo ghi nhận, các đối tượng thường tạo lập website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo ngân hàng, công ty tài chính và các tổ chức uy tín. Chúng sử dụng tên gọi, hình ảnh, logo, màu sắc nhận diện thương hiệu tương tự các ngân hàng lớn nhằm tạo cảm giác tin cậy cho người dân.

Một số trường hợp còn giả danh nhân viên ngân hàng, chuyên viên tư vấn tài chính liên hệ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu các chương trình gửi tiết kiệm có lãi suất từ 15%, 18%, thậm chí 20%/năm, kèm theo cam kết sinh lời cao, rút tiền linh hoạt và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không phải của tổ chức tín dụng; đồng thời hướng dẫn truy cập vào các đường link giả mạo, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp các thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP, mã xác thực giao dịch, thông tin thẻ ngân hàng. Khi có được các thông tin này, các đối tượng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn in ấn hoặc phát tán các tờ rơi, ấn phẩm quảng cáo giả mạo có chứa mã QR. Khi người dân quét mã, điện thoại sẽ được dẫn đến các website giả mạo hoặc hiển thị số điện thoại của đối tượng lừa đảo. Chúng tiếp tục đóng giả nhân viên ngân hàng để hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thực hiện các thao tác theo yêu cầu nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác

Trước tình hình trên, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân:

Người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời chào mời gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc góp vốn với mức lợi nhuận, lãi suất cao bất thường. Trên thực tế, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại được niêm yết công khai, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng. Những lời quảng cáo về các “gói tiết kiệm bí mật”, “suất gửi nội bộ”, “ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho số ít khách hàng” với mức sinh lời vượt xa mặt bằng chung đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Người dân chỉ nên thực hiện các giao dịch gửi tiết kiệm thông qua ứng dụng ngân hàng chính thức, website chính thức hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch hợp pháp của tổ chức tín dụng. Trước khi đăng nhập hoặc thực hiện giao dịch trực tuyến, cần kiểm tra kỹ tên miền website, địa chỉ truy cập và nguồn gốc ứng dụng.

Người dân lưu ý:

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin thẻ ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào dưới mọi hình thức; không chuyển tiền theo hướng dẫn của các tài khoản mạng xã hội hoặc các cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng khi chưa xác minh chính xác thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo hoặc đã lỡ cung cấp thông tin, chuyển tiền cho đối tượng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khoá tài khoản, phong toả giao dịch và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Việc nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động xác minh thông tin và tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan chức năng là biện pháp quan trọng giúp mỗi người dân bảo vệ tài sản của mình, đồng thời góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng.