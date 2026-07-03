Có gì bên trong dự án căn hộ giá 500 triệu đồng đã ‘tuyệt chủng’ trên thị trường từ lâu?

Theo báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng, giá căn hộ tại TP.HCM tiếp tục xu hướng tăng ở cả phân khúc trung cấp và cao cấp. Nhiều dự án cao cấp tại trung tâm vượt ngưỡng 200 triệu đồng/m2, mặt bằng giá ngày càng leo thang.
Dữ liệu từ nhiều đơn vị nghiên cứu bất động sản uy tín cũng phản ánh điều tương tự. 100 triệu đồng/m2 là ngưỡng giá đang dần trở thành mặt bằng phổ biến tại nhiều khu vực của thành phố. Trái với nguồn cung được bổ sung đều đặn từ các dự án hạng sang, trung và cao cấp thì phân khúc nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở vừa túi tiền lại quá vắng bóng trên thị trường.
Dự án chung cư NOXH Lê Thành (phường An Lạc, TP.HCM) là một dự án hiếm hoi từng được bán với mức giá khoảng 500 triệu đồng/căn hộ. Đây là mức giá chắc chắn đã 'tuyệt chủng' trên thị trường.
Nếu so sánh với ngưỡng 100 triệu đồng/m2 đang dần phổ biến thì con số 500 triệu đồng nêu trên chỉ mua được khoảng 5m2 diện tích ở vào hiện tại.
Dù có nhiều ý kiến e ngại về chất lượng xây dựng của các dự án NOXH. Tuy nhiên, thực tế là sau nhiều năm dọn vào sống, cư dân tại khu NOXH Lê Thành cho rằng, công năng sử dụng và mức giá của căn hộ dạng này phù hợp với khả năng tài chính gia đình. Họ khó có lựa chọn nào khác nếu không an cư ở đây.