Có gì bên trong dự án căn hộ giá 500 triệu đồng đã ‘tuyệt chủng’ trên thị trường từ lâu?

Trong khi giá căn hộ đang đua nhau tăng trên thị trường thì việc được sở hữu một căn nhà ở xã hội tại TP.HCM với giá 500 triệu đồng đã biến giấc mơ an cư của người thu nhập thấp thành hiện thực.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng, giá căn hộ tại TP.HCM tiếp tục xu hướng tăng ở cả phân khúc trung cấp và cao cấp. Nhiều dự án cao cấp tại trung tâm vượt ngưỡng 200 triệu đồng/m2, mặt bằng giá ngày càng leo thang.

Dữ liệu từ nhiều đơn vị nghiên cứu bất động sản uy tín cũng phản ánh điều tương tự. 100 triệu đồng/m2 là ngưỡng giá đang dần trở thành mặt bằng phổ biến tại nhiều khu vực của thành phố. Trái với nguồn cung được bổ sung đều đặn từ các dự án hạng sang, trung và cao cấp thì phân khúc nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở vừa túi tiền lại quá vắng bóng trên thị trường.

Dự án chung cư NOXH Lê Thành (phường An Lạc, TP.HCM) là một dự án hiếm hoi từng được bán với mức giá khoảng 500 triệu đồng/căn hộ. Đây là mức giá chắc chắn đã 'tuyệt chủng' trên thị trường.

Nếu so sánh với ngưỡng 100 triệu đồng/m2 đang dần phổ biến thì con số 500 triệu đồng nêu trên chỉ mua được khoảng 5m2 diện tích ở vào hiện tại.

Dù có nhiều ý kiến e ngại về chất lượng xây dựng của các dự án NOXH. Tuy nhiên, thực tế là sau nhiều năm dọn vào sống, cư dân tại khu NOXH Lê Thành cho rằng, công năng sử dụng và mức giá của căn hộ dạng này phù hợp với khả năng tài chính gia đình. Họ khó có lựa chọn nào khác nếu không an cư ở đây.

Hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ tháng 03/2019, Dự án chung cư NOXH Lê Thành có 4 block. Mỗi block này cao 5 tầng với khoảng 40-50 căn hộ/tầng. Tổng cộng, dự án có 930 căn hộ.

Chung cư NOXH này nằm trong khuôn viên rộng 18.000m2. Trong đó, diện tích đất phục vụ giao thông, sân bãi là 2.735m2 và đất cây xanh, sân vườn chiếm 3.025m2. Mật độ xây dựng toàn khu là 52%, đảm bảo không gian sống cho cư dân.

Dự án cũng có tiện ích nội khu như trường mầm non cùng với những tiện ích ngoại khu như bệnh viện, khu công nghiệp, trường học...

Không khác gì các dự án chung cư thương mại, tại đây, hệ thống camera cũng được lắp ở nhiều vị trí. Các tổ bảo vệ thay phiên trực tại chỗ, giám sát an nình 24/7 qua hệ thống màn hình.

Mỗi block chung cư đều có 2 tháng máy phục vụ nhu cầu di chuyển của cư dân. Thang máy được bảo dưỡng định kỳ. Lối đi bộ thoát hiểm rộng và được vệ sinh hàng ngày.

Do hướng đến việc cung cấp các căn hộ nằm trong khả năng chi trả của người có thu nhập thấp, dự án NOXH này chỉ có 2 sản phẩm căn hộ có diện tích nhỏ là 34,5m2 và 43,3m2. Ngoài 1 phòng ngủ và 1 phòng WC, các căn đều có ban công hẹp để gió lùa, thoáng khí.

Ở thời điểm mở bán vào năm 2019, dự án có giá chỉ từ 491 triệu đồng/căn hộ. Chính sách bán hàng cũng được đánh giá là phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập thấp. Theo đó, người có nhu cầu đóng 100 triệu đồng để ký hợp đồng mua nhà và thực hiện trả góp đều 6 triệu đồng/tháng cho số tiền còn lại.

Ông Châu Mạnh Quần (63 tuổi) và con gái, cháu ngoại đang ở trong căn hộ có diện tích 43,3m2. Hiện, tổng thu nhập của ông và con gái chỉ hơn 7 triệu đồng/tháng. Do đó, đối với ông, nếu không có các dự án NOXH như thế này thì việc mua nhà ở TP.HCM là bất khả thi.

Trong phòng ngủ, gia đình ông Quần thiết kế thêm một gác lửng để tăng diện tích phòng và cho cháu trai 10 tuổi có không gian ngủ riêng.

Cũng tại dự án này nhưng ở căn hộ nhỏ hơn, Võ Nhật Tiến (22 tuổi) đang sống cùng mẹ và anh trai. Số tiền mà gia đình anh đã trả để có nơi an cư này là khoảng 500 triệu đồng. Tiến thừa nhận, bản thân cũng có nhu cầu ở trong một không gian rộng hơn nếu điều kiện cho phép. Tuy nhiên, mức tổng thu nhập 35 triệu đồng/tháng của cả 3 mẹ con khiến mong muốn này khó thực hiện.

Vì diện tích nhỏ, gia đình anh đang sử dụng tủ quần áo đứng để ngăn cách phòng khách, tạo góc không gian riêng cho gia đình.